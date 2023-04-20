Đang đám cưới nghe tin cô dâu gặp nạn, tôi hốt hoảng chạy đến hiện trường để rồi chết lặng với cảnh tượng trước mặt

Tâm sự 20/04/2023 11:35

Sau nhiều ngày điều trị tích cực cuối cùng hai người đã thoát khỏi cửa tử. Tôi đến bên Ly hỏi về anh chàng đi cùng là ai?

Tôi và Ly yêu nhau được 2 năm, tình cảm của hai đứa rất tốt, chúng tôi đã mua được căn nhà riêng để sau khi cưới cả hai sẽ về đó sống.

Hai tuần trước là đám cưới của chúng tôi, nhà bố mẹ hai bên ở cùng phường nên việc đưa đón dâu rất thuận tiện. Buổi trưa là nhà tôi qua đón dâu, thế mà buổi sáng tinh mơ tôi bất ngờ nhận được cú điện thoại báo tin cô dâu bị tai nạn. Tôi lập tức lao đến hiện trường.

 

Bên cạnh Ly là một người đồng nghiệp của cô ấy, cả hai người đầu đập xuống đường bất tỉnh nên được người đi đường đưa tới bệnh viện. Trong đầu tôi lúc đó rối tung cả lên với hàng loạt câu hỏi, hai người làm gì lúc sáng sớm? Chẳng lẽ suốt đêm Ly đã ở cùng với người đàn ông kia sao?

Trong khi hai người đang ở phòng cấp cứu, tôi ở bên ngoài với chiếc điện thoại của Ly trên tay. Sau một hồi tìm kiếm tôi phát hiện có một video ghi lại cảnh hai người tình tứ mây mưa trong khách sạn, thời điểm là đêm trước khi cưới. Ngay lập tức tôi gọi điện về nhà yêu cầu cả hai gia đình hủy đám cưới với lý do là cô dâu đang nằm viện. Nhưng thực chất là tôi muốn chia tay với Ly.

Đang đám cưới nghe tin cô dâu gặp nạn, tôi hốt hoảng chạy đến hiện trường để rồi chết lặng với cảnh tượng trước mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau nhiều ngày điều trị tích cực cuối cùng hai người đã thoát khỏi cửa tử. Tôi đến bên Ly hỏi về anh chàng đi cùng là ai? Cô ấy bảo nhờ đồng nghiệp chở đi lấy hoa. Nếu tôi không xem đoạn video mây mưa của hai người chắc tin những lời nói đó thật.

Suốt những ngày Ly ở trong bệnh viện, tôi vẫn vào thăm và chăm sóc như một người chồng mẫu mực nhưng thực chất trong lòng hận vô cùng. Tại sao cô ấy phản bội tôi chứ?

Ngày ra viện tôi đến đón Ly với tờ đơn ly dị, tôi bảo đã cho cơ hội để thú nhận sự thật nhưng vẫn còn cố tình lừa dối. Tôi bảo đã xem đoạn video quay cảnh hai người ngủ qua đêm trong khách sạn rồi. Đến đây Ly ôm chặt tôi khóc xin tha thứ. Cô ấy nói là trong thời gian yêu tôi cũng có chút tình cảm với cậu đồng nghiệp đẹp trai kia. Trước khi lên xe hoa cậu kia đã rủ Ly đi chơi nhưng rồi chẳng hiểu thế nào lại đưa nhau vào khách sạn. Vì muốn giữ lại chút kỉ niệm nên Ly đã lưu lại hình ảnh, nào ngờ lại xảy ra vụ tai nạn và mọi chuyện bại lộ.

Ly bảo những ngày qua rất hối hận về giây phút yếu lòng của cô ấy. Mong tôi cho một cơ hội để sửa sai. Theo mọi người tôi có nên tha thứ cho tội lỗi của Ly không?

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