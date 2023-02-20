Vợ tin tưởng bạn thân, giao hết chìa khóa nhà, đến một ngày tôi khiếp đảm thấy người đứng ngoài cánh cửa phòng tắm

Tâm sự 20/02/2023 09:54

Buồn chuyện tình cảm nên Thục hay sang nhà tôi ăn cơm, nói chuyện cho khuây khỏa. Vợ tôi với Thục tíu tít chuyện trò suốt cả buổi tối.

Vợ chồng tôi cưới nhau cũng được 10 năm rồi. Chúng tôi sống chung trong một căn hộ chung cư, có 2 con đủ nếp đủ tẻ. Cuộc sống của vợ chồng tôi bấy nay rất hạnh phúc.

Tôi yêu vợ, thương con. Ngoài thời gian đi làm, tôi ít chơi bời, nhậu nhoẹt. Tôi thường dành thời gian để giúp vợ làm việc nhà, dạy các con học bài. Với tôi, cuộc sống như vậy là đủ rồi. Nhiều người giàu có cũng chưa chắc có được cuộc sống như vợ chồng tôi. Tuy nhiên, gần đây, bỗng dưng có một nhân vật đang gây sóng gió cho chuyện tình cảm của vợ chồng tôi. Cô ấy tên là Thục.

Thục là bạn thân với vợ tôi từ hồi đại học. Hai người chơi thân với nhau, ở trọ cùng nhau nên tình cảm chẳng kém gì chị em gái. Ngày chúng tôi cưới, Thục cũng làm phù dâu. Khác với vợ tôi, làm vợ một anh nhân viên quèn thì Thục nên duyên với một đại gia lắm tiền, nhiều của.

 

Tuy nhiên, theo vợ tôi kể, cuộc sống của Thục lại không hạnh phúc. Cưới nhau được vài tháng thì Thục phát hiện chồng ngoại tình rồi dẫn cả nhân tình về nhà sỉ nhục vợ. Cực chẳng đã, cô ấy đâm đơn ly dị chỉ sau 1 năm tổ chức đám cưới.

Vợ tin tưởng bạn thân, giao hết chìa khóa nhà, đến một ngày tôi khiếp đảm thấy người đứng ngoài cánh cửa phòng tắm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Buồn chuyện tình cảm nên Thục hay sang nhà tôi ăn cơm, nói chuyện cho khuây khỏa. Vợ tôi với Thục tíu tít chuyện trò suốt cả buổi tối. Tôi thì chẳng thấy vấn đề gì nhưng gần đây, Thục bỗng dưng nhìn tôi bằng ánh mắt lạ. Cô ấy hay nhắn tin trò chuyện với tôi, hay kêu ca cô đơn, ước có được người chồng như tôi. Không những thế, Thục lại hay đến nhà tôi từ rất sớm, lúc vợ tôi chưa về.

Gần đây, vợ tôi bận công việc nên nhờ Thục đón con hộ. Vì tin tưởng bạn nên vợ tôi cũng đánh một chìa khóa cửa để bạn giữ. Hôm đó, tôi được về sớm nên tranh thủ về nhà tắm giặt. Không ngờ, lúc tôi đang tắm, Thục cũng mở cửa bước vào, trên người không một mảnh vải!

Cô ấy liên tục nói yêu tôi, muốn quan hệ với tôi và hứa sẽ không hé răng nửa lời cho vợ tôi biết. Tôi quá hoảng loạn nên lồm cồm bỏ chạy, vô tình xô cô ấy ngã sai khớp tay, phải bó bột ít ngày. Sau hôm đó, tôi thay ổ khóa cửa, thuê xe ôm đón con chứ không dám nhờ Thục nữa.

Sau hôm đó, Thục vẫn không buông tha cho tôi. Cô ấy liên tục mua sim rác, lập nick ảo nhắn tin toàn những lời lẽ yêu đương, đường mật vào máy của tôi. Vợ tôi đọc được thì nổi cơn ghen. Cô ấy tra khảo rồi giận dỗi tôi suốt ngày. Khi tôi tôi tố Thục đang phá hoại hạnh phúc gia đình tôi với vợ thì vợ tôi không tin. Thục thậm chí còn vu vạ tôi bồ bịch, lăng nhăng để khiến vợ tôi nghi ngờ tôi, không tin tôi nữa.

Hôm trước, tôi gặp mặt Thục và yêu cầu cô ấy không được khủng bố tôi nữa, cũng không được tiêm nhiễm vào đầu vợ tôi rằng tôi đang ngoại tình nữa. Nào ngờ, cô ấy liên tục nói yêu tôi. "Em yêu anh từ rất lâu rồi mà không dám nói ra. Vì hồi ấy, anh để ý đến Vy (vợ tôi) chứ chẳng quan tâm gì đến em. Em muốn được ở bên anh. Nếu không có được anh, em không cam lòng. Nhìn anh và Vy hạnh phúc, em không chịu được", Thục nói những lời lẽ làm tôi nổi da gà.

Mấy hôm nay, tôi luôn trong tình trạng thấp thỏm, lo sợ như ngồi trên đống lửa. Cứ có tin nhắn đến là tôi vội vàng xóa ngay kẻo vợ tôi đọc được. Tôi làm công việc phải liên lạc với nhiều khách hàng nên không thể khóa sim hay thay sim khác được. Vậy tôi phải làm sao để thoát khỏi Thục bây giờ? Tôi đã cầu xin, năn nỉ, dọa nạt cô ấy nhưng không được. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.

Vui mừng vì bạn gái có thai, tôi liền chuẩn bị lo đám cưới, đến khi đi khám tôi mất ăn mất ngủ nghe kết quả từ bác sĩ

Vui mừng vì bạn gái có thai, tôi liền chuẩn bị lo đám cưới, đến khi đi khám tôi mất ăn mất ngủ nghe kết quả từ bác sĩ

Sau đêm nồng nàn đó, tôi đã nghĩ đến ngày tôi cưới Phụng làm vợ. Đám cưới sẽ nhỏ thôi nhưng Phụng phải được hạnh phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu bạn thân của vợ ngoại tình bạn thân cướp chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 3 giờ 59 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 4 giờ 2 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 4 giờ 8 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 9 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 4 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 4 giờ 30 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 4 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường