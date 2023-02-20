Vợ tin tưởng bạn thân, giao hết chìa khóa nhà, đến một ngày tôi khiếp đảm thấy người đứng ngoài cánh cửa phòng tắm

Tôi yêu vợ, thương con. Ngoài thời gian đi làm, tôi ít chơi bời, nhậu nhoẹt. Tôi thường dành thời gian để giúp vợ làm việc nhà, dạy các con học bài. Với tôi, cuộc sống như vậy là đủ rồi. Nhiều người giàu có cũng chưa chắc có được cuộc sống như vợ chồng tôi. Tuy nhiên, gần đây, bỗng dưng có một nhân vật đang gây sóng gió cho chuyện tình cảm của vợ chồng tôi. Cô ấy tên là Thục.

Vợ chồng tôi cưới nhau cũng được 10 năm rồi. Chúng tôi sống chung trong một căn hộ chung cư, có 2 con đủ nếp đủ tẻ. Cuộc sống của vợ chồng tôi bấy nay rất hạnh phúc.

Thục là bạn thân với vợ tôi từ hồi đại học. Hai người chơi thân với nhau, ở trọ cùng nhau nên tình cảm chẳng kém gì chị em gái. Ngày chúng tôi cưới, Thục cũng làm phù dâu. Khác với vợ tôi, làm vợ một anh nhân viên quèn thì Thục nên duyên với một đại gia lắm tiền, nhiều của.

Tuy nhiên, theo vợ tôi kể, cuộc sống của Thục lại không hạnh phúc. Cưới nhau được vài tháng thì Thục phát hiện chồng ngoại tình rồi dẫn cả nhân tình về nhà sỉ nhục vợ. Cực chẳng đã, cô ấy đâm đơn ly dị chỉ sau 1 năm tổ chức đám cưới.

Ảnh minh họa: Internet

Buồn chuyện tình cảm nên Thục hay sang nhà tôi ăn cơm, nói chuyện cho khuây khỏa. Vợ tôi với Thục tíu tít chuyện trò suốt cả buổi tối. Tôi thì chẳng thấy vấn đề gì nhưng gần đây, Thục bỗng dưng nhìn tôi bằng ánh mắt lạ. Cô ấy hay nhắn tin trò chuyện với tôi, hay kêu ca cô đơn, ước có được người chồng như tôi. Không những thế, Thục lại hay đến nhà tôi từ rất sớm, lúc vợ tôi chưa về.

Gần đây, vợ tôi bận công việc nên nhờ Thục đón con hộ. Vì tin tưởng bạn nên vợ tôi cũng đánh một chìa khóa cửa để bạn giữ. Hôm đó, tôi được về sớm nên tranh thủ về nhà tắm giặt. Không ngờ, lúc tôi đang tắm, Thục cũng mở cửa bước vào, trên người không một mảnh vải!

Cô ấy liên tục nói yêu tôi, muốn quan hệ với tôi và hứa sẽ không hé răng nửa lời cho vợ tôi biết. Tôi quá hoảng loạn nên lồm cồm bỏ chạy, vô tình xô cô ấy ngã sai khớp tay, phải bó bột ít ngày. Sau hôm đó, tôi thay ổ khóa cửa, thuê xe ôm đón con chứ không dám nhờ Thục nữa.

Sau hôm đó, Thục vẫn không buông tha cho tôi. Cô ấy liên tục mua sim rác, lập nick ảo nhắn tin toàn những lời lẽ yêu đương, đường mật vào máy của tôi. Vợ tôi đọc được thì nổi cơn ghen. Cô ấy tra khảo rồi giận dỗi tôi suốt ngày. Khi tôi tôi tố Thục đang phá hoại hạnh phúc gia đình tôi với vợ thì vợ tôi không tin. Thục thậm chí còn vu vạ tôi bồ bịch, lăng nhăng để khiến vợ tôi nghi ngờ tôi, không tin tôi nữa.

Hôm trước, tôi gặp mặt Thục và yêu cầu cô ấy không được khủng bố tôi nữa, cũng không được tiêm nhiễm vào đầu vợ tôi rằng tôi đang ngoại tình nữa. Nào ngờ, cô ấy liên tục nói yêu tôi. "Em yêu anh từ rất lâu rồi mà không dám nói ra. Vì hồi ấy, anh để ý đến Vy (vợ tôi) chứ chẳng quan tâm gì đến em. Em muốn được ở bên anh. Nếu không có được anh, em không cam lòng. Nhìn anh và Vy hạnh phúc, em không chịu được", Thục nói những lời lẽ làm tôi nổi da gà.

Mấy hôm nay, tôi luôn trong tình trạng thấp thỏm, lo sợ như ngồi trên đống lửa. Cứ có tin nhắn đến là tôi vội vàng xóa ngay kẻo vợ tôi đọc được. Tôi làm công việc phải liên lạc với nhiều khách hàng nên không thể khóa sim hay thay sim khác được. Vậy tôi phải làm sao để thoát khỏi Thục bây giờ? Tôi đã cầu xin, năn nỉ, dọa nạt cô ấy nhưng không được. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.