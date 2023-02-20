Vợ quỳ xuống khẩn cầu đồng thời xin lỗi, tôi cay đắng nuốt nước mắt đành đồng ý cho vợ sắp cưới lên giường cùng tình cũ

Tâm sự 20/02/2023 10:36

Nhưng… gia đình cô ấy thì không chấp nhận. Tôi hiểu điều đó, không một ai muốn con mình cưới người đàn ông bệnh tật làm chồng. Cả đời người đàn bà phải nương tựa vào chồng, mà tôi thì thế này, liệu có thể lo cho cô ấy không. Bố mẹ cô ấy lo tôi còn không có thể có con…

Câu chuyện của cô ấy cùng người tình cũ đã khép lại từ rất lâu rồi. Tôi hoàn toàn tin tưởng vợ sắp cưới của mình. Suốt 3 năm gắn bó, tôi chưa bao giờ nghi ngờ cô ấy còn chút tư tình với người kia, mặc dù trước đó chuyện tình cảm của họ cũng khá sâu đậm và nghĩa tình. Người đàn ông đó tôi cũng biết. Anh ta tử tế, tốt bụng, chỉ có điều gia đình anh ấy quá định kiến nên chuyện tình của họ tan vỡ mà thôi.

Sau khi họ chia tay, chúng tôi yêu nhau, đến giờ cũng đã được 3 năm rồi. Chuyện tình của chúng tôi khá êm đềm. Tôi thương bạn gái chịu nhiều thiệt thòi nên càng cố gắng bù đắp cho cô ấy. Bố mẹ tôi cũng bảo cô quá khổ vì người cũ phụ bạc (thực chất là do bố mẹ người kia ngăn cấm quyết liệt quá nên họ chia tay chứ anh ấy không phải người xấu), nên giờ cũng thương bạn gái tôi vô cùng.

Tôi cứ tưởng mọi thứ sẽ thuận buồm xuôi gió như vậy, ai ngờ tai họa ập xuống đầu chúng tôi… Tôi đi làm, bị tai nạn giao thông và cần rất nhiều thời gian điều trị mới có thể hồi phục, đi lại được bình thường. Đó sẽ là quá trình tốn kém và dài lâu.  Điều đau đớn nhất là tôi sẽ khó có khả năng sinh con… Tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ chia tay vì không muốn bạn gái phải khổ nhưng cô ấy nằng nặc không chịu. Bạn gái yêu tôi, không chấp nhận chuyện đó, cô ấy quyết tâm tới cùng. Tình yêu của cô ấy dành cho tôi khiến tôi cảm động vô cùng.

Nhưng… gia đình cô ấy thì không chấp nhận. Tôi hiểu điều đó, không một ai muốn con mình cưới người đàn ông bệnh tật làm chồng. Cả đời người đàn bà phải nương tựa vào chồng, mà tôi thì thế này, liệu có thể lo cho cô ấy không. Bố mẹ cô ấy lo tôi còn không có thể có con…

Sau bao nhiêu đấu tranh, cuối cùng, cô ấy quyết định bàn với tôi một việc: để có bầu trước rồi thông báo cưới! Dĩ nhiên, người có thể làm được điều đó không phải là tôi… Cô ấy nghĩ đến người cũ. Dù sao anh ấy cũng tốt, hơn nữa cả gia đình anh ấy sắp ra nước ngoài định cư, mối liên hệ giữa họ sẽ không có. Chuyện này càng ít người biết càng tốt cho chúng tôi, vì chỉ có như vậy mới giữ được bí mật, mới có thể đảm bảo cho hạnh phúc sau này.

Vợ quỳ xuống khẩn cầu đồng thời xin lỗi, tôi cay đắng nuốt nước mắt đành đồng ý cho vợ sắp cưới lên giường cùng tình cũ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đêm hôm ấy, cả ba chúng tôi gặp nhau trong một căn phòng khách sạn thuê. Cuộc gặp gỡ này do vợ sắp cưới của tôi sắp xếp. Cô ấy quỳ xuống chân tôi xin lỗi tôi, nói là hãy để cô ấy làm cái điều có lỗi đó nhưng nó là cách giải quyết duy nhất. Tôi đau lòng lắm. Người đàn ông nào chịu được cảnh vợ sắp cưới của mình xin phép cho ngủ với tình cũ cơ chứ? Nhưng tôi có thể làm gì được nữa… tôi cắn răng, im lặng, gật đầu…

Tôi nắm tay người đàn ông đó, nhờ cậy anh ta giúp đỡ, rồi tôi khép cửa đi về, bỏ lại sau lưng vợ sắp cưới của mình và người tình cũ của cô ấy. Hi vọng rằng, điều chúng tôi mong đợi sẽ tới. Tôi phải chờ đợi vợ mình rồi đây sẽ có bầu với người đàn ông kia… Thật chua chát làm sao. Nhưng nếu muốn được bên nhau, chỉ còn cách đó mà thôi!

Bị bạn trai chửi thẳng là đồ hai lòng chỉ vì làm phật ý bố mẹ của anh, tôi cay đắng nhận ra sự thật đau lòng về gia đình anh ta

Bị bạn trai chửi thẳng là đồ hai lòng chỉ vì làm phật ý bố mẹ của anh, tôi cay đắng nhận ra sự thật đau lòng về gia đình anh ta

Gần đây, hai bác còn muốn tôi về nhà họ ăn trưa. Tôi đi làm khá xa nên nói không về được, nhưng hai bác cứ thuyết phục và càng lúc giọng càng tỏ ý ép buộc, tỏ ra không hài lòng nếu tôi trái ý.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự chuyện hôn nhân chuyện vợ chồng góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 3 giờ 59 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 4 giờ 1 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 4 giờ 8 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 9 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 4 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 4 giờ 30 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 4 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường