Gần đây, hai bác còn muốn tôi về nhà họ ăn trưa. Tôi đi làm khá xa nên nói không về được, nhưng hai bác cứ thuyết phục và càng lúc giọng càng tỏ ý ép buộc, tỏ ra không hài lòng nếu tôi trái ý.

Tôi chưa cưới đã bị ép sống thử, nhưng không phải với người đàn ông tôi sẽ lấy làm chồng, mà với người sẽ là bố mẹ chồng tôi. Tôi 27 tuổi, yêu bạn trai hiện tại đã 3 năm. Chúng tôi xác định yêu đương nghiêm túc và tiến tới lập gia đình. Tôi xuất thân Thái Bình còn anh gia đình ở Hà Nội. Tuy hai nhà chưa gặp nhau nhưng chúng tôi đều đã ra mắt gia đình “đối tượng”, bố mẹ anh ấy cũng dự định năm sau sẽ tổ chức cưới.

Gần đây, bạn trai tôi bị công ty điều đi chi nhánh mới ở ở Vũng Tàu, thời hạn ít nhất một năm. Trước khi đi, anh ấy thuê một căn phòng nhỏ gần nhà mình, yêu cầu tôi dọn đến đó ở, dù chỗ tôi đang ở rất tốt, giá lại rẻ nữa. Lúc đầu tôi phản đối, nhưng sau anh ấy bảo muốn tôi ở gần để thay anh vấn an bố mẹ, để ý hộ anh những lúc các cụ trái gió trở trời, tôi cũng thấy hợp lý. Ở gần, tôi hay sang thăm hai bác, mua cho hai bác đồ ăn, giúp dọn nhà và các việc vặt. Tôi thấy hai bác quý tôi, buổi tối thỉnh thoảng qua phòng tôi chơi, nói chuyện xởi lởi với các hàng xóm của tôi, nhờ họ giúp đỡ tôi nữa, ai cũng nói tôi có bố mẹ chồng tương lai quá tốt.

Rồi hai bác bảo tôi ăn một mình cũng tội, rủ tôi sang cùng ăn tối, tôi ngại nhưng vì hai bác khẩn khoản quá nên không dám chối từ, vả lại cũng nghĩ như thế mình sẽ giúp được các cụ chợ búa, cơm nước và dọn dẹp buổi tối. Tôi cảm thấy mình như dâu con trong nhà. Gần đây, hai bác còn muốn tôi về nhà họ ăn trưa. Tôi đi làm khá xa nên nói không về được, nhưng hai bác cứ thuyết phục và càng lúc giọng càng tỏ ý ép buộc, tỏ ra không hài lòng nếu tôi trái ý. Ảnh minh họa: Internet Sau đó, bạn trai tôi cũng gọi điện về, và chat trên mạng yêu cầu tôi chiều ý bố mẹ anh, rằng theo hai bác thì tôi nên dọn về ở cùng luôn, đằng nào cũng làm dâu con trong nhà. Tôi không đồng ý vì dù sao tôi cũng chưa có danh phận đó, hai gia đình cũng chưa gặp mặt nhau, ở vậy mang tiếng chết, mà nhỡ hai đứa không nên duyên phận thì có khác gì tôi đã một đời chồng. Không ngờ bạn trai cũng giận tôi, nói tôi ích kỷ, không biết thương yêu bố mẹ anh ấy, rằng tôi hai lòng, không quyết tâm lấy anh ấy nên mới nghĩ đến khả năng không cùng nhau. Tôi đau đầu quá. Tôi có cảm giác bạn trai và gia đình muốn tôi ở cùng để quản lý, giám sát cho chặt, và để có người làm các việc nhà. Tôi thấy như bị lợi dụng vậy. Theo các bạn, tôi có nên chiều ý họ cho dù mình không thấy thoải mái không?

Đột xuất ghé nhà chị họ xin ngủ 1 đêm, tôi chết lặng khi nhìn thấy đôi giày quen thuộc được đặt ngăn nắp trong nhà chị Trên chuyến xe đó, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ có anh và chị họ của tôi thức nói chuyện với nhau. Tôi không biết rằng đó chính là khoảng thời gian để họ nảy sinh tư tình và sẵn sàng “đâm sau lưng” tôi.

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