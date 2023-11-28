Vợ qua đời đã lâu, một thời gian sau chồng phải lòng rồi cầu hôn em gái giúp việc hiền lành, nghe xong lời hồi đáp của cô ấy mà anh 'sững sốt'

Tâm sự 28/11/2023 11:35

Tưởng rằng Hồng sẽ vui mừng, lập tức đồng ý lời cầu hôn của tôi. Ai ngờ sau khi nghe xong cô ấy hỏi lại một câu: “Trở thành vợ chồng rồi, anh có trả lương mỗi tháng cho em nữa không?”.

Tôi năm nay 47 tuổi, vợ tôi mất cách đây gần chục năm rồi để lại cho tôi một đứa con trai. Những năm qua vì thương con nên tôi không nghĩ tới chuyện đi bước nữa, chăm chỉ làm lụng, tới giờ cũng có nhà có xe rồi. Nhưng gần đây tôi đã thay đổi ý định khi tìm thấy một người phù hợp.

Nhà chỉ có hai bố con, đều là đàn ông không thạo việc nhà, nấu nướng nên tôi lúc nào cũng thuê người giúp việc. Cô giúp việc hiện tại tên Hồng, làm việc được hai năm nay khiến tôi rất ưng ý.

Vợ qua đời đã lâu, một thời gian sau chồng phải lòng rồi cầu hôn em gái giúp việc hiền lành, nghe xong lời hồi đáp của cô ấy mà anh 'sững sốt' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hồng 45 tuổi rồi, cũng góa chồng đã lâu, từ quê lên thành phố đi làm giúp việc để nuôi hai đứa con học đại học. Từ ngoại hình tới tính cách và phẩm chất đạo đức của Hồng đều phù hợp với tiêu chuẩn của tôi. Vì vậy tôi đã ngỏ lời cầu hôn mong lấy Hồng làm vợ.

Con cái Hồng sắp trưởng thành hết rồi, chúng sẽ ở riêng nên tôi không cần lo. Sau khi kết hôn Hồng cứ làm những công việc như hiện tại là được.

Tưởng rằng Hồng sẽ vui mừng, lập tức đồng ý lời cầu hôn của tôi. Ai ngờ sau khi nghe xong cô ấy hỏi lại một câu: “Trở thành vợ chồng rồi, anh có trả lương mỗi tháng cho em nữa không?”.

Vợ qua đời đã lâu, một thời gian sau chồng phải lòng rồi cầu hôn em gái giúp việc hiền lành, nghe xong lời hồi đáp của cô ấy mà anh 'sững sốt' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi khó chịu với câu hỏi ngô nghê của Hồng, vợ chồng rồi thì ai còn trả lương nữa. Vậy nhưng tôi vẫn cố ôn tồn giải thích cho cô ấy hiểu. Rồi Hồng đáp tỉnh bơ thế này: “Thế lấy anh thì em được cái gì hơn? Thà rằng cứ làm giúp việc cho xong. Vừa được lương lại được tự do, thích thì làm không thích thì nghỉ việc. Có tiền tiết kiệm thì để dành mai sau dưỡng già. Lấy anh, em thành làm không công, rồi sau này tay trắng à? À, lúc anh già yếu bệnh tật lại phải chăm anh nữa chứ! Em không thèm!”.

Tôi choáng nặng trước sự tính toán của Hồng. Sao cô ấy chỉ nghĩ tới tiền thế không biết? Kết hôn thì sẽ có chồng, có đôi có cặp. Nhưng Hồng kiên quyết không nghe, đòi tôi trả lương như bây giờ thì mới kết hôn.

Tất nhiên tôi không chấp nhận. Những ngày qua Hồng vẫn bình thường như không có gì nhưng tôi khó chịu quá, nhìn cô ấy là không thấy vui. Tôi có nên cho Hồng nghỉ việc không?

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Chỉ còn nửa năm nữa là tôi hoàn thành thử thách. Tuấn đã chuẩn bị nhà sang làm nhà tân hôn, mua xe, mọi thứ cho cuộc sống đủ đầy của 2 đứa. Vậy nhưng tôi lại thất bại vào phút chót. 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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