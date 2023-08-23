Vợ lấy điện thoại của chồng nhắn cho osin định trêu chọc, nào ngờ nhận ngay sự thật sững sờ ngay trước mắt

Tâm sự 23/08/2023 21:08

Lý không ngờ ngay sau đó Hương nhắn lại dòng tin nhắn khiến cô chết sững:

Lý và Vinh yêu nhau 8 năm mới đi đến hôn nhân. Cuộc hôn nhân này đã được xây dựng trên nền tảng yêu thương thật lòng. Vinh luôn rất tôn trọng vợ, có trách nhiệm với gia đình. Dù tình cảm theo thời gian không thể mặn nồng như ban đầu nhưng Lý luôn thấy thỏa mãn với cuộc sống hôn nhân bình yên như bây giờ.

Sau khi có con thứ hai, vì không thể thu xếp công việc ở chỗ làm và gia đình nên Lý đành thuê người giúp việc. Qua trung tâm giới thiệu, Lý thuê được Hương làm việc cẩn thận, ngăn nắp. Trước khi thuê Hương, Lý đã sa thải 5 người vì không ưng ý.

Vì không dễ tìm được người giúp việc thạo việc, tinh ý như Hương nên Lý tạo điều kiện để cô ấy thoải mái hơn, ngoài lương ra còn có nhiều khoản cho thêm. Thấy vợ lo cho giúp việc nhiều như thế, Vinh còn nhiều lần nói vợ: “Em đừng có chiều quá không cô ta lại được nước lấn tới”.

Vợ lấy điện thoại của chồng nhắn cho osin định trêu chọc, nào ngờ nhận ngay sự thật sững sờ ngay trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Lý nghe thế cũng chỉ nghĩ chồng đang nói đùa với mình. Đến một đợt Hương xin về quê có việc gia đình. Lý một mình không quán xuyến nổi việc trong nhà nên đành gọi cô giúp việc lên sớm. Lúc đó điện thoại của Lý hết pin, cô mượn điện thoại của chồng gọi cho Hương nhưng không ai bắt máy. Cô đành để lại tin nhắn: “Nho em len nhanh nhe. Khong co em, kho qua di”.

Lý không ngờ ngay sau đó Hương nhắn lại dòng tin nhắn khiến cô chết sững:

“Người ta mới đi có mấy ngày mà đã nói nhớ rồi à? Thế vợ anh không có ở nhà hay sao mà dám nhắn tin cho em thế?”.

Ly điếng người, lờ mờ đoán ra câu chuyện mờ ám của chồng và người giúp việc. Nhưng Lý quyết phải vạch trần đôi gian phu dâm phụ này. Cô giả vờ nhắn lại:

Vợ lấy điện thoại của chồng nhắn cho osin định trêu chọc, nào ngờ nhận ngay sự thật sững sờ ngay trước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

“Vo con anh di vang roi. Toi mai em len voi anh nhe, anh o co mot minh thoi”.

Vài giây sau, Hương nhắn tin đồng ý liền. Lý đau lòng rơi nước mắt vì bị chồng phản bội. Anh đóng vai mẫu mực bao lâu nay, cuối cùng vẫn bị lộ qua lại với người giúp việc. Lý xóa đoạn tin nhắn với Hương, quyết định lên kế hoạch.

Sáng hôm sau, Lý nói với chồng sẽ đưa hai con về nhà ngoại chơi, hôm sau mới trở về. Vinh nghe thế cũng không nghi ngờ gì, tiễn vợ con ra cửa vui vẻ.

Ngay tối hôm đó, Hương từ quê lên như trong tin nhắn. Lý bất ngờ trở về nhà thì đã thấy chồng mình và người giúp việc ôm ấp nhau. Cô nhẹ nhàng bật đèn lên, bắt gian tại trận chồng ngoại tình. Vinh hoảng loạn đẩy người tình ra, cầu xin vợ tha thứ.

Sau đêm đó, Lý chuyển hẳn về nhà mẹ đẻ ở, chỉ để lại đơn ly hôn cho chồng. Bây giờ cô không biết phải làm sao. Ai cũng khuyên cô tha thứ cho chồng, nhưng cô làm sao quên được hình ảnh chồng "quấn lấy" người giúp việc vào đêm đó đây?

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Quá đáng hơn, chuyện anh trăng hoa ong bướm lại công khai trước mắt chị, không hề giấu giếm hay lo sợ. Ngoài thời gian đi làm, chồng chị H. luôn đi karaoke 'có tay vịn' với bạn bè, khách hàng

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Từ khóa:   tâm sự tâm sưn eva tâm sự gia đình

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