Vợ khóa trái cửa để gọi video call với mẹ vợ, cho đến khi có tiếng chuông cửa, tôi vừa mở ra thì trợn tròn mắt với người trước mặt

Tâm sự 22/01/2023 21:06

Anh chộp lấy chiếc chìa khóa dự phòng mở cửa phòng làm việc thì liền xông tới giật lấy điện thoại của vợ đập nát, đồng thời cho vợ một cái tát.

Tài đã kết hôn được 7 năm. Trong 7 năm này, tình cảm của vợ chồng anh luôn rất ổn định. Tài có một công việc tốt, thu nhập ổn định, đủ chu cấp cho sinh hoạt của cả gia đình. Bởi vậy dù sau khi kết hôn, vợ Tài không muốn đi làm, anh cũng sẵn lòng để cô ấy nghỉ ngơi ở nhà, làm bà nội trợ toàn thời gian. Có thể nói, Tài phụ trách việc lăn lộn ngoài xã hội để kiếm tiền còn vợ anh có nghĩa vụ giữ vẻ ngoài xinh đẹp như hoa và điều phối 1 số công việc nhà.   

Từ lúc kết hôn, Tài luôn cố gắng hết sức để chăm sóc vợ. Vợ đòi trang sức đắt tiền, mỹ phẩm xịn, quần áo hàng hiệu hay đồ công nghệ xa xỉ… Tài sẽ đều mua cho cô ấy mà không so đo. Đáng buồn là vợ Tài luôn đòi hỏi như vậy nhưng về căn bản không bao giờ biết chồng phải vất vả thế nào để kiếm ra đồng tiền.

Kể cả chuyện con cái, Tài cũng chưa từng trách vợ. Bố mẹ Tài luôn muốn vợ chồng anh sớm sinh cho ông bà một đứa cháu để bế bồng nhưng vợ Tài luôn nói cô ấy còn trẻ, chưa muốn dính vào chuyện con cái vội, Tài cũng nghe theo. Tài quan niệm thôi thì thuận theo tự nhiên, lúc nào vợ muốn sinh con thì sinh.

Nhưng gần đây chẳng hiểu sao vợ Tài mỗi buổi đêm đều lén lén lút trong phòng làm việc video call. Khi Tài hỏi nói chuyện với ai mà không thể cho chồng nhìn thấy thì vợ đáp là nói chuyện với mẹ vợ, nội dung riêng tư nên không để cho chồng nghe được. Vợ đã nói vậy thì Tài cũng không thắc mắc gì thêm nữa.

Vợ khóa trái cửa để gọi video call với mẹ vợ, cho đến khi có tiếng chuông cửa, tôi vừa mở ra thì trợn tròn mắt với người trước mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng càng ngày Tài càng thấy kỳ quái, dù là nói chuyện phiếm với mẹ vợ thì cũng không thể mỗi ngày đều tán gẫu không biết trời đất. Dù trong lòng hoài nghi nhưng Tài cũng không biết làm thế nào. Cho đến 1 tối, vợ lại video call với mẹ vợ như thường lệ nhưng chưa được mấy chốc thì chuông cửa reo. Tài ra mở cửa đón khách thì trợn tròn mắt khi đó là mẹ vợ! Ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, Tài chộp lấy chiếc chìa khóa dự phòng mở cửa phòng làm việc thì trước mắt anh là cảnh vợ đang video call với một người đàn ông xa lạ. Tức mình, Tài xông tới giật lấy điện thoại của vợ đập nát, đồng thời cho vợ một cái tát.

Vợ khóa trái cửa để gọi video call với mẹ vợ, cho đến khi có tiếng chuông cửa, tôi vừa mở ra thì trợn tròn mắt với người trước mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, vợ Tài giải thích rằng chì vì ở nhà quá nhàm chán nên cô ấy mới lên mạng xã hội để tìm bạn, sau đó quen 1 số người thú vị trên group facebook, thi thoảng nói chuyện cho vui, chẳng ngờ thành “nghiện”. Nhưng tất cả đều là những cuộc nói chuyện bình thường, không hơn không kém. 

Trò chuyện bình thường? Video call với nhau mà là bình thường? Dù vợ nói cô ấy không làm bất cứ điều gì có lỗi với Tài nhưng Tài vẫn không thể ngừng nghĩ đến việc vợ lén lút ngoại tình. Ngay cả khi chỉ là trong tư tưởng thì ngoại tình vẫn là ngoại tình, điều này cho thấy cô ấy không chung thủy, không tôn trọng chồng. Tài chưa từng cảm thấy bản thân không làm tròn trách nhiệm của 1 người chồng. Mọi việc là lo chu toàn kinh tế gia đình đến yêu thương, chiều chuộng vợ, anh đều hoàn thành tốt, vì sao vợ vẫn nỡ làm điều không phải với anh? Tài thực sự thấy buồn, không biết làm gì cho đúng: Ly hôn thì có phải quá bồng bột nhưng nếu bỏ qua thì là ôm ấm ức không thể tiêu tan trong lòng!

Người ta vẫn thường khuyên phụ nữ không nên rảnh rỗi quá, sẽ phát sinh nhiều việc làm nông nổi. Dù năng lực thế nào cũng nên cố gắng có được cho mình một sự nghiệp để chồng, người nhà chồng, mọi người xung quanh và cả người thân tôn trọng mình hơn. Nếu đã không thể có sự nghiệp riêng mà may mắn có một người chồng giỏi giang, yêu thương chiều chuộng thì nên trân quý và giữ gìn. 

Trong trường hợp của Tài, có tha thứ cho vợ và tiếp tục hôn nhân hay không thì anh cần xem xét mức độ sai lầm và sự hối cải của cô ấy. Nếu bỏ qua cho vợ, anh nên trao cho cô ấy một số nhiệm vụ mà người vợ trong gia đình cần hoàn thành để cô ấy sống có trách nhiệm hơn và cũng bớt nhàn rỗi hơn!

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2 đêm liền, tôi thấy hắn ta đứng ngay trước cổng nhà mình. Vậy là đã rõ, mẹ con tôi chính là mục tiêu mà hắn ta nhắm tới.

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