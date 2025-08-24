Vợ đi công tác, chồng đưa nhân tình về hú hí mà không biết 1 que tăm đã tố cáo chuyện tày trời

Tâm sự 24/08/2025 19:00

Tôi vẫn không nghi ngờ gì, nhiều lần ở phòng họp, tôi thử mở camera trong nhà nhưng không được, nhắn tin cho chồng thì anh nói camera bị hỏng, anh sẽ kêu người đến sửa ngay. Mãi tới ngày tôi về, chồng mới thông báo đã gọi thợ đến sửa.

Chào mọi người. Tôi đang rất đắn đo và chưa biết nên giải quyết chuyện của mình theo hướng tiêu cực hay tích cực.

Khác với những cặp vợ chồng bình thường, trong gia đình, tôi là người làm chủ kinh tế, còn chồng thì lo chăm sóc con cái và quán xuyến việc nhà, cũng như giặt giũ nấu cơm. Hiện nay, tôi đang làm việc cho một quỹ đầu tư, công việc vô cùng bận rộn, ngay cả thời gian dành cho con cũng không có. Vì thế, trong mắt bọn trẻ, bố là người có sức ảnh hưởng hơn mẹ.

Tôi biết điểm yếu của mình là quá bận, không dành thời gian cho gia đình và con cái. Tuy nhiên khi nào có dịp nghỉ dài, tôi lại đặt vé để cả nhà đi du lịch. Một năm có 3 lần như vậy, tình cảm vợ chồng ít nhiều cũng được hâm nóng. Do đó, tôi luôn tin rằng mình là người giỏi dung hòa giữa công việc và gia đình.

Cách đây 1 tuần, tôi có một chuyến đi công tác đến thành phố khác. Đợt này các con nghỉ hè nên tôi cho về chơi với ông bà ngoại. Lúc đầu, tôi rủ chồng cùng đi cho vui, nhưng anh lại từ chối và nói tốt nhất là để dịp khác.

Vợ đi công tác, chồng đưa nhân tình về hú hí mà không biết 1 que tăm đã tố cáo chuyện tày trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi vẫn không nghi ngờ gì, nhiều lần ở phòng họp, tôi thử mở camera trong nhà nhưng không được, nhắn tin cho chồng thì anh nói camera bị hỏng, anh sẽ kêu người đến sửa ngay. Mãi tới ngày tôi về, chồng mới thông báo đã gọi thợ đến sửa.

Chiều hôm ấy tôi dọn nhà thì phát hiện một que tăm bị rơi xuống chân ghế sofa. Sẽ chẳng có gì kỳ lạ khi que tăm này dính dấu son mọi người ạ. Bình thường tôi là người duy nhất trong nhà dùng chỉ nha khoa, nhà cũng không có phụ nữ vì hai đứa con của tôi là con trai cả. Lúc đầu tôi hỏi khéo chồng xem có khách đến không, anh liền chối và bảo mấy ngày chẳng dẫn ai về.

Xâu chuỗi mọi chuyện, tôi dám chắc đến 80% là chồng có người khác ở bên ngoài. Không những vậy, trong lúc tôi đi công tác, họ còn hú hí với nhau ở chính nhà của tôi nữa. Chỉ là tôi đang rất đắn đo, nếu tìm hiểu tiếp sợ rằng nhà tan cửa nát, nhưng tôi cũng không đủ bản lĩnh để phớt lờ chuyện này. Theo mọi người, tôi nên làm gì tiếp theo đây?

Thử lòng vợ và nhân tình, chồng 'cay mắt' với hành động của vợ và bài học đắt giá không thể mua bằng tiền

Thử lòng vợ và nhân tình, chồng 'cay mắt' với hành động của vợ và bài học đắt giá không thể mua bằng tiền

Tôi lừa dối vợ cách đây 4 tháng. Người tình của tôi trẻ đẹp, lại có học thức và ăn nói duyên dáng vô cùng. Chỉ nói chuyện vài lần, tôi đã có thiện cảm đặc biệt với cô ta. Cuối cùng, tôi bỏ qua mọi rào cản để tỏ tình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Bị chê con không giống bố, vợ trẻ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng, mẹ chồng im lặng

Bị chê con không giống bố, vợ trẻ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng, mẹ chồng im lặng

Tâm sự 11 phút trước
Nóng: Bắt giữ khẩn cấp người đàn ông chém vợ hờ, đốt nhà gây cháy chợ ở Cà Mau

Nóng: Bắt giữ khẩn cấp người đàn ông chém vợ hờ, đốt nhà gây cháy chợ ở Cà Mau

Đời sống 13 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/8/2025, 3 con giáp dám nghĩ dám làm, tài lộc hanh thông như 'cá gặp nước', tương lai giàu có viên mãn

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/8/2025, 3 con giáp dám nghĩ dám làm, tài lộc hanh thông như 'cá gặp nước', tương lai giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Lấy nhau nhiều năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong phòng ngủ

Lấy nhau nhiều năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong phòng ngủ

Tâm sự 21 phút trước
Người mẹ cầu cứu tìm con gái 12 tuổi bị lạc tại khu vực đường Hùng Vương, Hà Nội

Người mẹ cầu cứu tìm con gái 12 tuổi bị lạc tại khu vực đường Hùng Vương, Hà Nội

Đời sống 27 phút trước
Anh rể mê tín mạo hiểm mạng sống của chị gái, bắt vợ mổ lấy thai cho đẹp ngày và cái kết

Anh rể mê tín mạo hiểm mạng sống của chị gái, bắt vợ mổ lấy thai cho đẹp ngày và cái kết

Tâm sự 31 phút trước
Tin NÓNG về bão số 5: Tăng vọt lên cấp 14, giật cấp 17, tiếp tục mạnh thêm

Tin NÓNG về bão số 5: Tăng vọt lên cấp 14, giật cấp 17, tiếp tục mạnh thêm

Đời sống 35 phút trước
Nhận huân chương ở Malaysia, Phạm Băng Băng khóc nghẹn giữa sự kiện vì điều này

Nhận huân chương ở Malaysia, Phạm Băng Băng khóc nghẹn giữa sự kiện vì điều này

Sao quốc tế 39 phút trước
Nhận tin chồng ngã xe nằm viện, vợ hốt hoảng chạy vào và 'hóa đá' khi thấy bố đẻ 'bồi' mấy cú đấm vào mặt chồng

Nhận tin chồng ngã xe nằm viện, vợ hốt hoảng chạy vào và 'hóa đá' khi thấy bố đẻ 'bồi' mấy cú đấm vào mặt chồng

Tâm sự 51 phút trước
Đang đắm chìm trong hạnh phúc với bạn trai, tôi chết lặng khi phát hiện quá khứ của người yêu mình

Đang đắm chìm trong hạnh phúc với bạn trai, tôi chết lặng khi phát hiện quá khứ của người yêu mình

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hai người đàn ông bị điện giật treo lơ lửng trên cột, 1 người tử vong thương tâm

Hai người đàn ông bị điện giật treo lơ lửng trên cột, 1 người tử vong thương tâm

Tử vi thứ Hai 25/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi thứ Hai 25/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Người đàn ông nghèo cưu mang 'vợ nhặt' 11 năm: 'Tôi muốn ra quê thăm nhưng không dám, mình lấy tư cách gì?"

Người đàn ông nghèo cưu mang 'vợ nhặt' 11 năm: 'Tôi muốn ra quê thăm nhưng không dám, mình lấy tư cách gì?"

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị chê con không giống bố, vợ trẻ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng, mẹ chồng im lặng

Bị chê con không giống bố, vợ trẻ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng, mẹ chồng im lặng

Lấy nhau nhiều năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong phòng ngủ

Lấy nhau nhiều năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong phòng ngủ

Anh rể mê tín mạo hiểm mạng sống của chị gái, bắt vợ mổ lấy thai cho đẹp ngày và cái kết

Anh rể mê tín mạo hiểm mạng sống của chị gái, bắt vợ mổ lấy thai cho đẹp ngày và cái kết

Nhận tin chồng ngã xe nằm viện, vợ hốt hoảng chạy vào và 'hóa đá' khi thấy bố đẻ 'bồi' mấy cú đấm vào mặt chồng

Nhận tin chồng ngã xe nằm viện, vợ hốt hoảng chạy vào và 'hóa đá' khi thấy bố đẻ 'bồi' mấy cú đấm vào mặt chồng

Đang đắm chìm trong hạnh phúc với bạn trai, tôi chết lặng khi phát hiện quá khứ của người yêu mình

Đang đắm chìm trong hạnh phúc với bạn trai, tôi chết lặng khi phát hiện quá khứ của người yêu mình

Nhìn thấy que thử thai trong thùng rác, chồng reo lên sung sướng mà không biết bí mật thật sự quá 'khủng khiếp'

Nhìn thấy que thử thai trong thùng rác, chồng reo lên sung sướng mà không biết bí mật thật sự quá 'khủng khiếp'