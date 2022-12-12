Vợ cũ nằng nặc đòi tiền nuôi con hàng tháng, chồng nói một câu khiến tôi cảm động khôn xiết

Tâm sự 12/12/2022 16:47

Tôi là gái tân, còn chồng tôi đã có một đời vợ và có con riêng. Tháng nào chồng tôi cũng phải gửi tiền về nuôi con riêng của anh ấy. Tính tôi rất thoáng trong chuyện tiền bạc và luôn ủng hộ chuyện anh ấy phải có trách nhiệm với con.

Thu nhập của tôi khá cao nên tôi không để ý đến chuyện lương bổng của chồng. Chỉ biết mỗi tháng anh ấy góp với tôi 5 triệu để nuôi con và chi tiêu sinh hoạt. Số tiền còn lại của anh, tôi không quan tâm. Vì chồng không muốn đưa cho vợ giữ, tôi cũng không ép buộc, để tránh mâu thuẫn vợ chồng.

2 tháng nay, chồng nói công ty của anh gặp nhiều khó khăn, đi làm không có lương nên không có tiền đóng chi tiêu sinh hoạt trong gia đình. Tôi không thấy buồn mà luôn động viên chồng làm việc tốt để công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này. Còn tiền chi tiêu trong gia đình đã có vợ lo.

Vợ cũ nằng nặc đòi tiền nuôi con hàng tháng, chồng nói một câu khiến tôi cảm động khôn xiết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm kia chị Thảo, vợ cũ của chồng tôi đến nhà với bộ mặt rất tức tối. Chị bảo mấy tháng nay chồng tôi không chuyển khoản tiền nuôi con, mỗi lần gọi điện đều không thèm trả lời và lần này chị đến để đòi tiền.

Đợi chị Thảo bình tĩnh, chồng tôi mới nói là mấy tháng nay đi làm không có lương nên không có tiền gửi nuôi con mong chị ấy thông cảm. Thế nhưng chị Thảo cho rằng chồng tôi nói dối để chối bỏ trách nhiệm nuôi con và nói những lời rất khó nghe.

Chồng tôi bực bội nói: "Em biết lý do tại sao vợ chồng chúng ta ly dị không? Đó là vì em coi trọng tiền bạc hơn tất cả đấy. Ngày đó anh bị thất nghiệp không làm ra tiền, em đay nghiến và tối ngày đòi ly dị. Còn bây giờ, anh không làm ra được tiền nhưng vợ anh không chê trách mà còn ở bên cạnh động viên ủng hộ".

Câu nói của chồng khiến chị Thảo tức đỏ mặt mà không nói được gì. Còn tôi thì thấy thật hạnh phúc, cuối cùng chồng đã hiểu được tấm lòng của vợ.

Không muốn chồng khó xử, tôi đề nghị là sẽ chuyển tiền cho chị Thảo nhưng anh ấy không đồng ý. Chồng bảo đến tiền ăn hàng ngày đang phải dựa vào tôi, sao có thể để tôi bỏ tiền nuôi con riêng của anh ấy chứ.

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Vậy là hai đứa cưới nhau trong sự ủng hộ của tất cả mọi người, nhà trai xin tổ chức chung ở nhà hàng lớn trong thành phố. Nhà con rể giàu nên đặt lễ đen cũng lớn lắm, dàn xe rước dâu khiến ai nấy cũng trầm trồ. Đúng ngày vui của con thì Thắng, bố mẹ, anh chị Thắng lại tới đám cưới. Họ ăn mặc bảnh bao và giới thiệu mình là đằng nội của cô dâu.

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