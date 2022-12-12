Anh ấy xem xét một lúc, chỉnh sửa gần 3 tiếng đồng hồ rồi thở dài khuyên tôi: "Anh chị bớt xem phim XYZ đi. Chứ không virus xâm nhập là mất dữ liệu hết".

Tôi và chồng là kết hôn cũng đã được 3 năm, chúng tôi là hình mẫu mơ ước của nhiều người khi từ khi quen nhau đến đám cưới, vợ chồng tôi chưa từng một lần xảy ra xích mích cũng như sự nghiệp của 2 đứa cũng rất vứng chắc.

Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu rẽ sang một hướng khác khi tôi sinh con, chuyện chăn gối của vợ chồng tôi bắt đầu rơi vào tình trạng "bão hòa". Có tháng chúng tôi không "đụng" đến nhau. Tôi vất vả chăm con nên cũng không còn nhu cầu cho chuyện ấy nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Hiện giờ, con tôi đã hơn 2 tuổi và chúng tôi vẫn chưa "chung giường" đúng nghĩa với nhau lần nào. Lắm lúc cũng thấy "thèm hơi chồng" nhưng tôi gạ gẫm đều bị anh hắt hủi. Tôi buồn lắm, thậm chí có lần tôi còn nghĩ chồng phải chăng đang có mối quan hệ khác.

Hôm qua, tôi có việc gấp nên mở máy tính bàn trong phòng làm việc của chồng để làm. Nhưng chưa xong việc thì máy gặp trục trặc. Tôi phải gọi thợ sửa máy tính quen thuộc đến nhà.

Anh ấy xem xét một lúc, chỉnh sửa gần 3 tiếng đồng hồ rồi thở dài khuyên tôi: "Anh chị bớt xem phim XYZ đi. Chứ không virus xâm nhập là mất dữ liệu hết".

Tôi điếng người. Trước giờ chồng tôi đều làm việc thâu đêm với chiếc máy tính này, tôi rất ít khi đụng vào. Thợ về rồi, tôi lần mò vào các thư mục và đau lòng hơn khi thấy anh viết 1 cuốn nhật kí lưu lại với cái tên: "Chán". Trong đó là những câu từ chê bai cơ thể "xuống cấp" của vợ và không còn ham muốn với tôi nữa. Anh thà xem phim để tự thỏa mãn mình còn hơn đụng vào người vợ.

Tôi sốc đến không nói thành lời. Không ngờ chồng mình lại là người đàn ông tệ bạc như thế. Tôi có nên đưa những chứng cứ này ra rồi làm căng chuyện cho chồng biết sai, biết hối lỗi không?

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