Cuộc sống hôn nhân dần đi vào bế tắc, tôi nỗ lực từng ngày kiếm tiền để lo toan cho gia đình nhưng gã chồng chỉ biết ăn chơi xa đọa khiến tôi tức đến điên người vì điều này

Tâm sự 12/12/2022 14:14

Anh không còn là người ý chí, quyết tâm mà tôi từng quen biết, yêu thương. Thay vào đó, chồng nảy nòi ra vô vàn tật xấu.

Thực ra 3 năm trước, vợ chồng tôi không định cưới nhau quá gấp gáp. Khi ấy chúng tôi mới chỉ tìm hiểu, yêu đương trong khoảng 6 tháng. Song bởi bố chồng mắc bệnh nặng, chẳng còn sống được bao lâu nên chồng đã ngỏ lời cưới tôi. Bản thân tôi khi đó cũng chưa thực sự muốn kết hôn nhưng vì thương anh cộng thêm gia đình chồng cũng không đến nỗi nên tôi nhanh chóng đồng ý. 

Khoảng nửa năm sau khi tổ chức đám cưới thì bố chồng mất, lúc đó tiền viện phí của bố chồng cũng đủ để làm cả một cơ ngơi mau chóng kiệt quệ. Ấy vậy nhưng tôi vẫn lạc quan, nghĩ là mình và chồng còn trẻ, sẽ còn cố gắng làm ra được nhiều của cải vật chất. Biết chồng chịu nhiều áp lực do là con đầu nên tôi cũng không đồi hỏi anh nhiều mà muốn cả 2 chung sức làm nên cơ ngơi của riêng mình. 

Vậy mà chồng tôi thay đổi theo từng ngày. Anh không còn là người ý chí, quyết tâm mà tôi từng quen biết, yêu thương. Thay vào đó, chồng nảy nòi ra vô vàn tật xấu. Trong nhà, mẹ chồng để dành ra được ít tiền, chồng tôi chưa có nghề nghiệp ổn định, bà ấy đưa cho con trai với mong muốn anh sẽ kinh doanh hoặc làm vốn để gây dựng cái gì đó. Sau cùng, 100 triệu đồng, chồng tôi "đốt" sạch sau 3 tháng. Anh ăn chơi, đàn đúm với bạn bè, có những ngày quên về nhà, gần sáng mới mò về ngủ tới tối, rồi lại tiếp tục đi chơi. Dường như chồng không còn để tâm đến sự xuất hiện của vợ.

Mẹ chồng cũng cực kỳ phiền lòng, bà ấy nhắc tôi bảo ban chồng. Tôi đã làm, mà chẳng thể xoay chuyển được gì. Chồng rất lỳ đòn. Tôi phải dùng tới chiêu cuối cùng, đó là dọa ly hôn, anh ấy lại nổi đóa, định động chân động tay. Thời gian đó, chồng tôi bớt đi chơi hơn một chút, cũng là vì hết tiền.

Cuộc sống hôn nhân dần đi vào bế tắc, tôi nỗ lực từng ngày kiếm tiền để lo toan cho gia đình nhưng gã chồng chỉ biết ăn chơi xa đọa khiến tôi tức đến điên người vì điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hàng ngày, tôi vẫn phải đi làm vất vả ở công ty, kiếm từng đồng một, tiết kiệm triệt để, còn chẳng dám nghĩ cho những thú vui riêng của bản thân. Có vài tháng trời, toàn là tôi nuôi chồng chứ anh không phụ giúp tôi được việc gì. Bởi kinh tế gặp nhiều khó khăn, tôi mới phải cật lực làm việc, chẳng dám nghĩ tới sinh con đẻ cái. Còn chồng, anh ấy hết tiền sẽ lại chạy về nhà xin mẹ, rồi không thì vay bạn bè. Tôi cứ lo sẽ đến một ngày số nợ quá khổng lồ, hai vợ chồng gánh không xuể.

Cuộc sống hôn nhân dần đi vào bế tắc. Trải qua mùa Tết Nguyên đán không mấy vui vẻ vừa qua, tôi nhận ra có lẽ mình không nên tiếp tục ôm lấy khổ đau nữa. Có một hôm, tôi đi làm về mệt mỏi, trong túi cũng không còn nhiều tiền, đi chợ mua mấy đồ rẻ rẻ về nấu ăn qua loa cho xong bữa.

Cuộc sống hôn nhân dần đi vào bế tắc, tôi nỗ lực từng ngày kiếm tiền để lo toan cho gia đình nhưng gã chồng chỉ biết ăn chơi xa đọa khiến tôi tức đến điên người vì điều này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngồi vào mâm, thấy không có món gì ngon, chồng tôi càu nhàu. Sau đó, anh lập tức bê bát sang nhà hàng xóm. Tôi quá chán nản, chẳng buồn nói nên mặc kệ. Tới tầm khoảng nửa tiếng sau, anh đi vừa, ưỡn cái bụng ra, xoa xoa vài cái. Chồng tôi còn nói thêm, theo kiểu móc mỉa:

"Nhà hàng xóm tôm, thịt, mực, canh... đủ cả. Về nhà nhìn trông chỉ thấy ngứa mắt".

Nói xong, anh ném bát vào bồn rửa khiến bát vỡ toang. Nhưng chồng cũng chẳng mảy may, anh vào phòng ngủ luôn. Tôi chết lặng, tức đến nỗi nước mắt chảy hai hàng, không thể khóc thành tiếng. Bao nhiêu sự uất ức khiến cho giọt nước như tràn ly. Tôi rất muốn ly hôn, tôi rất muốn giải thoát cho chính mình. Tôi hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân bằng số lương của mình.

Giờ đây, nếu tôi chấm dứt mối quan hệ này, mẹ chồng hẳn sẽ rất khổ. Bà ấy hiền lành, thế mà sinh ra người con trai lười biếng, chẳng có chí tiến thủ, lại còn hống hách và coi thường người khác nữa. Giá như 3năm trước, tôi không vội vã đâm đầu vào mối quan hệ, vào cuộc hôn nhân này, có lẽ hiện tại, tôi đã hạnh phúc bên một nửa của mình. Tôi buồn và hối hận lắm rồi...

Cuối tuần nên tôi cho phép con trai thức muộn, thế nhưng hành động của con sau đó khiến tôi chết lặng khi thấy con mình đang chăm chú xem clip 'nóng' trong tủ quần áo

Cuối tuần nên tôi cho phép con trai thức muộn, thế nhưng hành động của con sau đó khiến tôi chết lặng khi thấy con mình đang chăm chú xem clip 'nóng' trong tủ quần áo

Đã 2 ngày trôi qua mà tôi vẫn không tài nào ngủ được, hình ảnh con trai 9 tuổi chạm tay lên điện thoại với đôi nam nữ không mảnh vải che thân khiến tôi ám ảnh vô cùng...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu Tâm sự chuyện eva tâm sự chuyện hôn nhân chuyện vợ chồng góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 2 giờ 7 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 3 giờ 7 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai