Tuy nhiên, với kinh nghiệm tình trường dày dặn nên tôi rất giỏi chiều chuộng, lấy lòng các em gái. Với Hiền cũng vậy, tôi mua cho em rất nhiều thứ từ quần áo, mỹ phẩm... rồi rảnh rỗi lại dẫn người yêu đi ăn, uống này kia. Thậm chí, với Hiền tôi sẵn sàng bỏ tiền ra nhiều hơn vì biết rằng em là người mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu.

Ngày còn yêu nhau, Hiền là một cô gái rất hiền lành, ngoan ngoãn. Em chủ động tới nhà tôi nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ giúp. Người nào không biết có lẽ còn nghĩ Hiền mới là người tán tỉnh tôi ấy chứ.

Khi về chung một nhà thật sự, Hiền cũng vẫn rất chu đáo. Nhưng chẳng hiểu sao, em ngày càng kiểm soát tôi chặt hơn. Rồi bảo sinh con thì muốn kế hoạch, đợi khi ra trường mới chịu.

Hiền kém tôi 5 tuổi, vậy nên yêu nhau chưa lâu thì chúng tôi kết hôn. Lý do cũng bởi mẹ tôi thúc ép quá nhiều. Còn Hiền thì bị bà tới chung cư và phát hiện đang nấu nướng, dọn dẹp giúp tôi...Chúng tôi cũng yêu nhau nên thôi làm đám cưới để cho bà vui.

Ngoài ra, còn ti tỉ những vấn đề khác khiến chúng tôi xích mích. Nhà người ta thì vấn đề mẹ chồng - nàng dâu, nhà tôi thì khẽ tí vợ lại đi mách với mẹ. Mỗi lần thế tôi lại bị ăn mắng. Nhưng Hiền không biết một điều rằng, sự trẻ con của em khiến tôi chán ghét...

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tôi quen thêm dăm em bên ngoài, không chỉ đò đưa, tán tỉnh, tôi còn lên giường với họ. Lúc đó, tôi cũng thấy tội lỗi với vợ, nhưng có lần đầu, thì sẽ có lần 2 và cảm giác tội lỗi cũng không còn, tôi dần chìm đắm vào nó hơn.

Nhưng một lần tôi bị Hiền phát hiện, em bù lu bù loa lên với tất cả họ hàng hai bên rằng tôi ngoại tình. Em tung ra đoạn tin nhắn tán tỉnh, thậm chí chẳng hiểu sao em có cả ảnh tôi vào khách sạn. Rồi ảnh nóng mấy cô em kia gửi qua tin nhắn cũng bị Hiền lôi ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi thấy có lỗi với vợ thì ít mà tức giận thì nhiều. Vụ ấy khiến chúng tôi chiến tranh lạnh mất vài tháng. Em bỏ về bên nhà mẹ đẻ, tôi một mình ở chung cư. Nhưng lại nhờ mẹ tôi thuyết phục, khuyên lơn mà hai đứa quay lại.

Ngày trở về, Hiền trở nên chững chạc và sexy hơn, không còn kiểu hiền lành, ngây thơ như trước. Em cũng hờ hững, lạnh nhạt với tôi hơn. Dù sống chung một nhà nhưng số câu nói với nhau trong ngày chắc đếm trên đầu ngón tay. Và tất cả đều do tôi chủ động.

Việc vặt Hiền cũng không làm hết nữa, em bảo chia ra. Ừ thì chia, tôi cũng gật đầu. Nhưng vẫn cứ thấy hoang mang vì vợ mình như một con người hoàn toàn khác. Ban đầu tôi nghĩ do em vẫn còn giận, xin lỗi, quà cáp mà vẫn không ăn thua, cũng chính vì vậy nên tôi nghĩ em đã có gã đàn ông khác.

Quả không sai mới đây, công ty của em tổ chức đi du lịch, Hiền hỏi tôi có đi cùng không nhưng tôi nhất định không chịu. Em cũng chẳng thuyết phục nhiều nữa, gật đầu rồi chỉ đăng kí đi 1 mình. Thực ra, tôi muốn tạo cho em bất ngờ nên chối, dự định sau đó sẽ phi xe xuống, mang theo hoa, quà tặng vợ khiến cả công ty em phải ghen tị.

Nào ngờ, tôi vừa bước xuống khỏi xe ô tô đã thấy vợ mình và 1 gã đồng nghiệp tình tình tứ tứ khoác vai ôm cổ nhau. Thi thoảng họ còn quay sang trêu nhau cái gì, cười rất lớn. Tôi lao theo, thấy họ đi vào một khách sạn gần đó. Mà tôi nhớ công ty vợ tôi ở resort lớn, 2 người họ lại đi riêng ra khách sạn rõ ràng là mờ ám à?

Tôi nóng mặt nhưng vẫn âm thầm đi phía sau. Và không sai, họ nhận phòng, đi lên tầng, tay vẫn không rời nhau. Chờ khoảng chục phút, tôi cũng vào thuê phòng ngay cạnh, nhưng sau đó hùng hổ đi lên và đạp tung cửa phòng của Hiền.

Chứng kiến vợ mình đang quấn lấy gã trai lạ, tôi lập tức giơ tay tát Hiền cháy má. Nhưng thay vì sợ hãi hay khóc lóc, em vênh mặt lên nhìn tôi và bảo: "Anh đi gái bị bắt gặp 1 lần, em bị bắt gặp 1 lần, coi như hòa. Về thôi".

Tôi đơ người vì câu nói đó. Giờ tôi nói gì cũng thành há miệng mắc quai. Còn Hiền thì khoác chiếc áo ngoài rồi bỏ ra khỏi phòng, gã đồng nghiệp kia cũng nhanh chóng chỉnh lại trang phục rồi rút lui.

Tới giờ, tôi vẫn đang rất rối. Tôi dù đi ngoại tình nhưng vẫn luôn nghĩ về vợ, còn vợ tôi có gã khác là mặc kệ chồng.

Tôi cũng vẫn đang giận nên không có ý định dỗ dành, làm lành. Nhưng nếu ly hôn thì tôi cũng không đành. Tôi nghĩ mình đã yêu vợ nhiều hơn. Thế nhưng hai vợ chồng son mà thân ai nấy lo, cả ngày chẳng nói chuyện thì cũng chẳng thể hạnh phúc...