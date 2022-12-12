Phát hiện chồng ngoại tình vì vô tình nhặt lấy một thứ ngay phía dưới chiếc giường của người bạn thân, tôi đau đớn muốn gào thét nhưng chẳng thể vì quá bất lực trước sự thật tàn nhẫn này

Tâm sự 12/12/2022 07:41

Vậy mà hai ngày trước, tôi chính thức vỡ mộng. Tôi có một cô bạn thân từ ngày còn học cấp 3. Chúng tôi xem nhau như chị em nên cô ấy đến nhà tôi rất thường xuyên.

Lũ bạn bè của tôi từng bảo họ rất ghen tỵ với cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng tôi bởi chúng tôi dường như đã có trong tay tất cả mọi thứ. Bản thân tôi có công việc ổn định, thu nhập hàng tháng luôn ở mức cao, lại được chồng chiều chuộng hết lòng. Bạn thân tôi cũng ngưỡng mộ cuộc sống gia đình của tôi chỉ mong sau này có được tính cách mạnh mẽ, quyết đoán như tôi và một người chồng tốt như Huy.

Phát hiện chồng ngoại tình vì vô tình nhặt lấy một thứ ngay phía dưới chiếc giường của người bạn thân, tôi đau đớn muốn gào thét nhưng chẳng thể vì quá bất lực trước sự thật tàn nhẫn này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vậy mà hai ngày trước, tôi chính thức vỡ mộng. Tôi có một cô bạn thân từ ngày còn học cấp 3. Chúng tôi xem nhau như chị em nên cô ấy đến nhà tôi rất thường xuyên, hầu như tuần nào cũng ghé qua ăn cơm một vài lần. Tất nhiên Huy cũng quen cô ấy và luôn đối xử như em gái.

Bình thường tôi không bao giờ để ý đến quan hệ giữa hai người họ. Vì mỗi lần chạm mặt nhau, họ chỉ nói chuyện xã giao và không hề để lộ sơ hở. Thậm chí lần nào gặp bạn tôi, anh cũng nửa đùa nửa thật, nói chỉ cần cô ấy lên tiếng nhờ vả, Huy sẽ mai mối giới thiệu một người đàn ông phù hợp.

Tôi vẫn nhớ vào ngày sinh nhật của chồng, tôi tặng anh chiếc cà vạt đặc biệt .Trên chiếc cà vạt ấy khá đặc biệt, còn có tên của Huy do chính tay tôi thêu. 

Phát hiện chồng ngoại tình vì vô tình nhặt lấy một thứ ngay phía dưới chiếc giường của người bạn thân, tôi đau đớn muốn gào thét nhưng chẳng thể vì quá bất lực trước sự thật tàn nhẫn này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bẵng đi một thời gian, hôm qua, tôi sang nhà bạn thân chơi. Trong lúc bạn đi tắm, tôi vào phòng ngủ của cô ấy định ngồi máy tính chơi game, không ngờ lại nhìn thấy chiếc cà vạt dưới gầm giường. Nhặt thứ ấy lên, tôi lặng người nhận ra đó chính là món đồ mà tôi đã dày công làm cho chồng mình. 

Bằng giác quan của mình, tôi đoán chồng đang ngoại tình, đã vậy người ấy còn là bạn tôi. Tôi phải làm sao đây? Tại sao anh ta lại đối xử như vậy với tôi cơ chứ? 

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