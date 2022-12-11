Thường xuyên vay tiền tôi để làm ăn, nào ngờ anh ta lại dùng số tiền đó vào mục đích khác cùng với cô nhân tình, không những không biết xấu hổ anh ta còn quay sang nói một câu khiến tôi như bị 'dao cứa vào tim'

Mỗi khi vay tiền, người yêu đều nói lý do như mẹ ốm, em gái nhập học, cần tiền sửa xe…
- Trở về nhà vào lúc 2h sáng sau khoảng thời gian làm việc vì 'miếng cơm manh áo', chưa kịp nghỉ ngơi thì âm thanh hổn hển vọng ra từ phòng ngủ khiến tôi như chết lặng trước hành vi dơ bẩn của chồng
- Chồng khó vượt ải 'anh hùng khó qua ải mỹ nhân', tôi liền tức tối ra tay dằn mặt kẻ thứ 3 ngay tại cơ quan khiến cô ta chỉ biết đứng như trời trồng, mặt mũi đã xám ngoét
Trong tình yêu, yêu chân thành là điều tốt nhưng không có nghĩa bạn vì yêu mà đánh mất bản thân mình. Bất cứ người con gái nào cũng cần yêu bằng trái tim nóng và một cái đầu lạnh để giữ tỉnh táo mà phân biệt đúng sai. Mù quáng chính là điều tối kị trong yêu đương. Tôi đã quá tin tưởng người yêu để rồi nhận lấy cái kết quá đắng cay như này đây.
Tôi là người rất lụy tình. Khi yêu ai, tôi đều yêu hết bản thân mình mà đôi lúc trở nên mù quáng, mất phương hướng. Người yêu nói gì tôi cũng tin, đòi gì tôi cũng chịu. Khi chia tay, tôi lại đau khổ, suy sụp suốt một thời gian dài. Cũng chính vì vậy phải mất một thời gian khá dài tôi mới chịu mở lòng thêm một lần nữa, anh là một nhân viên làm chung công ty với tôi, dù không quá giàu có nhưng tính tình hiền lành lại thêm thường xuyên chiều chuộng tôi khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Tuy nhiên, anh lại hay có thói quen mượn tiền của người yêu và đều nói lý do như mẹ ốm, em gái nhập học, cần tiền sửa xe… Toàn những lý do chính đáng nên tôi không bao giờ từ chối. Tiền lương anh cũng có, chỉ là thấp hơn tôi rất nhiều (tôi cũng không biết anh nói có đúng không?).
Nhưng hôm qua, khi đi trung tâm thương mại với bạn, tôi điêu đứng khi phát hiện người yêu mình đang đi cùng một cô gái khác. Hai người họ vừa bước ra khỏi một quầy bán quần áo. Trước đó nửa tiếng, anh ta còn gọi điện cho tôi vay 7 triệu. Thật không ngờ…
Tôi bước lại bắt quả tang ngay tại trận. Anh ta không những không hoảng sợ mà còn thách thức tôi: "Ai bảo cô ngu, cô lụy tình thì cô ráng mà chịu. Còn nữa, nhìn lại bản thân mình trước khi đi trách móc người khác". Tôi sốc đến mức cảm giác trời đất quay cuồng. Giờ anh ta còn nợ tôi khoảng 57 triệu, tôi phải làm sao để lấy lại số tiền đó đây?