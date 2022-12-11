Thường xuyên vay tiền tôi để làm ăn, nào ngờ anh ta lại dùng số tiền đó vào mục đích khác cùng với cô nhân tình, không những không biết xấu hổ anh ta còn quay sang nói một câu khiến tôi như bị 'dao cứa vào tim'

Trong tình yêu, yêu chân thành là điều tốt nhưng không có nghĩa bạn vì yêu mà đánh mất bản thân mình. Bất cứ người con gái nào cũng cần yêu bằng trái tim nóng và một cái đầu lạnh để giữ tỉnh táo mà phân biệt đúng sai. Mù quáng chính là điều tối kị trong yêu đương. Tôi đã quá tin tưởng người yêu để rồi nhận lấy cái kết quá đắng cay như này đây.

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Tôi là người rất lụy tình. Khi yêu ai, tôi đều yêu hết bản thân mình mà đôi lúc trở nên mù quáng, mất phương hướng. Người yêu nói gì tôi cũng tin, đòi gì tôi cũng chịu. Khi chia tay, tôi lại đau khổ, suy sụp suốt một thời gian dài. Cũng chính vì vậy phải mất một thời gian khá dài tôi mới chịu mở lòng thêm một lần nữa, anh là một nhân viên làm chung công ty với tôi, dù không quá giàu có nhưng tính tình hiền lành lại thêm thường xuyên chiều chuộng tôi khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.