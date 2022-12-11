Chồng khó vượt ải 'anh hùng khó qua ải mỹ nhân', tôi liền tức tối ra tay dằn mặt kẻ thứ 3 ngay tại cơ quan khiến cô ta chỉ biết đứng như trời trồng, mặt mũi đã xám ngoét

Tâm sự 11/12/2022 07:35

Trước sự ngỡ ngàng của kẻ thứ ba, tôi nhẹ nhàng gỡ khẩu trang của cô ta ra. Rồi bàn tay nhỏ nhắn của cô vuốt ve đôi má hồng xinh đẹp ấy. Miệng cô vẫn mỉm cười, mà ánh mắt lạnh lẽo đầy uy hiếp.

Chồng tôi là người hiền lành, nhìn qua anh chẳng có gì đặc biệt. Nhưng gia đình anh lại khá có điều kiện. Bản thân anh có công việc ổn định với mức lương khá, là người chăm chỉ, lối sống lành mạnh. Cũng chính vì vậy anh trở thành tầm ngắm của nhiều các cô gái trẻ với mong muốn ''không làm mà vẫn có ăn''.

Đáng tiếc, người “vừa hiền khô dễ thương, lại vừa đẹp trai nhất vùng” ấy đã nằm gọn trong tay tôi từ những năm còn là sinh viên cơ. Tuy nhiên, thi thoảng vẫn có cô nàng bất chấp tất cả, muốn “đập chậu cướp hoa”.

Chồng khó vượt ải 'anh hùng khó qua ải mỹ nhân', tôi liền tức tối ra tay dằn mặt kẻ thứ 3 ngay tại cơ quan khiến cô ta chỉ biết đứng như trời trồng, mặt mũi đã xám ngoét - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mới đây, tôi vừa phải “dẹp loạn” một cô ả như thế. Cô nàng là nhân viên mới ở công ty của chồng tôi . Ngoại hình rất xinh đẹp. Cô ta vừa vào làm, cánh đàn ông trong công ty đứng ngồi không yên. Dẫu vậy cô ta đã nhắm tới ông xã nhà tôi mới cay cơ chứ. 

Bản thân tôi biết lần này đã gặp phải một đối thủ lớn khi ngắm ảnh cô ả trên facebook, đến tôi cũng phải rung rinh. Khi tham gia tiệc công ty chồng tổ chức, nhìn cô ta tận mắt tôi thậm chí sững người mất một lúc. Một cô gái xinh đẹp như thế, lại có phần thông minh, còn chủ động tán tình, mẫu đàn ông nào có thể làm ngơ?

Chồng khó vượt ải 'anh hùng khó qua ải mỹ nhân', tôi liền tức tối ra tay dằn mặt kẻ thứ 3 ngay tại cơ quan khiến cô ta chỉ biết đứng như trời trồng, mặt mũi đã xám ngoét - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi chỉ là một người đàn ông bình thường. Dù anh rất yêu tôi, tình cảm vợ chồng cô gắn bó khăng khít từ những năm tháng tuổi trẻ, thì anh cũng chẳng tránh khỏi quy luật “anh hùng khó qua ải mỹ nhân”.

Thời gian gần đây, bản thân tôi cũng cảm thấy chồng chăm chỉ lên mạng chát hơn hẳn. Hóa ra là tán gẫu với cô nàng kia. Cô ta tung, còn anh hứng nhiệt tình đáo để. Hai người còn đi ăn trưa cùng nhau và đã vài lần cafe riêng tư.

Tôi thấy cô ả kia đang dùng chiến thuật khá thông minh. Đó là xây dựng hình tượng tốt đẹp của bản thân trong mắt chồng tôi. Để mối quan hệ tiến triển một cách tự nhiên, từ từ bước vào cuộc sống của chồng tôi. Chứ không trơ trẽn, vồ vập để rồi nhận về cái kết ê chề. 

Về phần chồng tôi, anh chút ngưỡng mộ nhan sắc và sự dí dỏm, hài hước của cô ả. Hiện tại chuyện chưa có gì, nhưng nếu tôi lơ là bỏ qua, một khi cô ả thành công trở thành một phần quan trọng trong trái tim và cuộc sống của chồng tôi, lúc ấy có níu anh về cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Cuối tuần, tôi và cô bạn đi dạo phố mua sắm, tình cờ thấy kẻ thứ ba bước ra từ một trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ có tiếng. Dù cô nàng đeo khẩu trang để tránh ánh mắt dòm ngó.

Thảo nào tôi nhìn vẻ đẹp của cô nàng có phần hơi “giả”. Có lần tôi cho người bạn am hiểu về lĩnh vực thẩm mỹ xem ảnh cô nàng, người đó khẳng định chắc chắn cô ta đã từng phẫu thuật thẩm mỹ. Hôm nay gặp cô ta thế này, tôi không còn nghi ngờ gì nữa.

Trong đầu tôi nảy ra một ý, sao không nhân cơ hội này cảnh cáo cô ả một tiếng. Để cô ta biết, người đàn ông của người khác, động vào không đơn giản đâu.

Tôi ngọt ngào gọi cô nàng một tiếng. Dù chả thân quen nhưng dù gì vẫn biết mặt nhau. Cô ả đang nhắm tới chồng cô, không lật tìm cả ba đời nhà tôi mới là lạ. Cô ả rõ giật mình khi gặp người quen ở cái nơi “nhạy cảm” này. Quá đáng hơn kẻ đó lại là tình địch của mình. Nhưng trốn chả nổi nữa rồi.

Trước sự ngỡ ngàng của kẻ thứ ba, tôi nhẹ nhàng gỡ khẩu trang của cô ta ra. Rồi bàn tay nhỏ nhắn của tôi vuốt ve đôi má hồng xinh đẹp ấy. Miệng tôi vẫn mỉm cười, mà ánh mắt lạnh lẽo đầy uy hiếp:

“Này em gái ơi, độn mũi, gọt cằm, nâng ngực cho đẹp đẽ tấm thân, thì tìm trai chưa vợ mà yêu. Em sẽ là công chúa của anh ta. Dây vào đàn ông có vợ, vợ người ta điên lên đánh ghen đấy. Mũi em gãy, cằm em lệch, ngực em vẹo. Mất ối tiền làm lại, mệt lắm đấy. Làm lại mà hỏng nữa thì mặt mũi còn gì là mặt mũi. Mà nhé, chả cần vợ người ta động tay đâu, bỏ ít tiền ra thôi…”.

Nói xong, tôi cười khúc khích, nhẹ tênh lướt qua cô ả. Bỏ lại cô ta đứng như trời trồng, mặt mũi đã xám ngoét. Tưởng tượng tới cái cảnh tôi vừa bày ra, cô ta lập tức run lập cập. Lại nhớ đến ánh mắt đáng sợ của tôi vừa nãy, cô ta tin khi mỗi người vợ nổi cơn điên, họ có thể làm bất cứ chuyện gì.

Hẳn cô ả kia về nhà ngẫm nghĩ, thấy lời tôi nói rất đúng. Cộng với sợ hãi hậu quả khi bị đánh ghen. Nên sau đó tôi không thấy kẻ thứ ba kia í ới gì với chồng Xuân nữa. Về phần chồng, tôi bóng gió cảnh cáo một phen khiến anh sợ toát mồ hôi hột. Vậy là công cuộc “dẹp loạn” của tôi thành công tốt đẹp.

Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự Tâm sự chuyện eva chuyện hôn nhân góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 32 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 2 giờ 2 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 3 giờ 2 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai