Chồng khó vượt ải 'anh hùng khó qua ải mỹ nhân', tôi liền tức tối ra tay dằn mặt kẻ thứ 3 ngay tại cơ quan khiến cô ta chỉ biết đứng như trời trồng, mặt mũi đã xám ngoét

Đáng tiếc, người “vừa hiền khô dễ thương, lại vừa đẹp trai nhất vùng” ấy đã nằm gọn trong tay tôi từ những năm còn là sinh viên cơ. Tuy nhiên, thi thoảng vẫn có cô nàng bất chấp tất cả, muốn “đập chậu cướp hoa”.

Chồng tôi là người hiền lành, nhìn qua anh chẳng có gì đặc biệt. Nhưng gia đình anh lại khá có điều kiện. Bản thân anh có công việc ổn định với mức lương khá, là người chăm chỉ, lối sống lành mạnh. Cũng chính vì vậy anh trở thành tầm ngắm của nhiều các cô gái trẻ với mong muốn ''không làm mà vẫn có ăn''.

Bản thân tôi biết lần này đã gặp phải một đối thủ lớn khi ngắm ảnh cô ả trên facebook, đến tôi cũng phải rung rinh. Khi tham gia tiệc công ty chồng tổ chức, nhìn cô ta tận mắt tôi thậm chí sững người mất một lúc. Một cô gái xinh đẹp như thế, lại có phần thông minh, còn chủ động tán tình, mẫu đàn ông nào có thể làm ngơ?

Mới đây, tôi vừa phải “dẹp loạn” một cô ả như thế. Cô nàng là nhân viên mới ở công ty của chồng tôi . Ngoại hình rất xinh đẹp. Cô ta vừa vào làm, cánh đàn ông trong công ty đứng ngồi không yên. Dẫu vậy cô ta đã nhắm tới ông xã nhà tôi mới cay cơ chứ.

Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi chỉ là một người đàn ông bình thường. Dù anh rất yêu tôi, tình cảm vợ chồng cô gắn bó khăng khít từ những năm tháng tuổi trẻ, thì anh cũng chẳng tránh khỏi quy luật “anh hùng khó qua ải mỹ nhân”.

Thời gian gần đây, bản thân tôi cũng cảm thấy chồng chăm chỉ lên mạng chát hơn hẳn. Hóa ra là tán gẫu với cô nàng kia. Cô ta tung, còn anh hứng nhiệt tình đáo để. Hai người còn đi ăn trưa cùng nhau và đã vài lần cafe riêng tư.

Tôi thấy cô ả kia đang dùng chiến thuật khá thông minh. Đó là xây dựng hình tượng tốt đẹp của bản thân trong mắt chồng tôi. Để mối quan hệ tiến triển một cách tự nhiên, từ từ bước vào cuộc sống của chồng tôi. Chứ không trơ trẽn, vồ vập để rồi nhận về cái kết ê chề.

Về phần chồng tôi, anh chút ngưỡng mộ nhan sắc và sự dí dỏm, hài hước của cô ả. Hiện tại chuyện chưa có gì, nhưng nếu tôi lơ là bỏ qua, một khi cô ả thành công trở thành một phần quan trọng trong trái tim và cuộc sống của chồng tôi, lúc ấy có níu anh về cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Cuối tuần, tôi và cô bạn đi dạo phố mua sắm, tình cờ thấy kẻ thứ ba bước ra từ một trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ có tiếng. Dù cô nàng đeo khẩu trang để tránh ánh mắt dòm ngó.

Thảo nào tôi nhìn vẻ đẹp của cô nàng có phần hơi “giả”. Có lần tôi cho người bạn am hiểu về lĩnh vực thẩm mỹ xem ảnh cô nàng, người đó khẳng định chắc chắn cô ta đã từng phẫu thuật thẩm mỹ. Hôm nay gặp cô ta thế này, tôi không còn nghi ngờ gì nữa.

Trong đầu tôi nảy ra một ý, sao không nhân cơ hội này cảnh cáo cô ả một tiếng. Để cô ta biết, người đàn ông của người khác, động vào không đơn giản đâu.

Tôi ngọt ngào gọi cô nàng một tiếng. Dù chả thân quen nhưng dù gì vẫn biết mặt nhau. Cô ả đang nhắm tới chồng cô, không lật tìm cả ba đời nhà tôi mới là lạ. Cô ả rõ giật mình khi gặp người quen ở cái nơi “nhạy cảm” này. Quá đáng hơn kẻ đó lại là tình địch của mình. Nhưng trốn chả nổi nữa rồi.

Trước sự ngỡ ngàng của kẻ thứ ba, tôi nhẹ nhàng gỡ khẩu trang của cô ta ra. Rồi bàn tay nhỏ nhắn của tôi vuốt ve đôi má hồng xinh đẹp ấy. Miệng tôi vẫn mỉm cười, mà ánh mắt lạnh lẽo đầy uy hiếp:

“Này em gái ơi, độn mũi, gọt cằm, nâng ngực cho đẹp đẽ tấm thân, thì tìm trai chưa vợ mà yêu. Em sẽ là công chúa của anh ta. Dây vào đàn ông có vợ, vợ người ta điên lên đánh ghen đấy. Mũi em gãy, cằm em lệch, ngực em vẹo. Mất ối tiền làm lại, mệt lắm đấy. Làm lại mà hỏng nữa thì mặt mũi còn gì là mặt mũi. Mà nhé, chả cần vợ người ta động tay đâu, bỏ ít tiền ra thôi…”.

Nói xong, tôi cười khúc khích, nhẹ tênh lướt qua cô ả. Bỏ lại cô ta đứng như trời trồng, mặt mũi đã xám ngoét. Tưởng tượng tới cái cảnh tôi vừa bày ra, cô ta lập tức run lập cập. Lại nhớ đến ánh mắt đáng sợ của tôi vừa nãy, cô ta tin khi mỗi người vợ nổi cơn điên, họ có thể làm bất cứ chuyện gì.

Hẳn cô ả kia về nhà ngẫm nghĩ, thấy lời tôi nói rất đúng. Cộng với sợ hãi hậu quả khi bị đánh ghen. Nên sau đó tôi không thấy kẻ thứ ba kia í ới gì với chồng Xuân nữa. Về phần chồng, tôi bóng gió cảnh cáo một phen khiến anh sợ toát mồ hôi hột. Vậy là công cuộc “dẹp loạn” của tôi thành công tốt đẹp.