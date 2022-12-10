Tôi đọc tin nhắn điện thoại và phát hiện anh Tùng đã ngoại tình được hơn 1 tháng.

Khi phát hiện chồng ngoại tình, mỗi người phụ nữ lại có cách phản ứng khác nhau từ im lặng chịu đựng, đánh ghen con giáp thứ 3, cho đến dứt khoát viết đơn ly hôn... Bên cạnh đó cũng có rất nhiều cách xử lý cao tay khiến đối phương phải "xanh mặt".

"Một đồng nghiệp nam ở công ty tôi ngoại tình. Thanh niên này mới vào công ty làm được 6 tháng thôi. Ngay sau khi vợ anh ta phát hiện ra anh ta thèm "phở", cô ấy đã gửi mail bằng chứng của anh ấy cho tất cả mọi người trong công ty tôi thông qua email của chồng.

Ảnh minh họa: Internet

Giờ nhìn anh đồng nghiệp muối mặt chuẩn bị rời khỏi công ty trông cũng khổ thân phết. Cuộc sống này cứ đánh thẳng vào kinh tế thì con người tự khắc biết quay đầu ngay, ăn "phở" mà không có tiền thì làm gì có đứa nào nó thèm bán cho để mà ăn".

Đây là bài viết được đăng tải. Đính kèm chính là ảnh chụp email với nội dung rất rõ ràng:

"Tôi là vợ của Tùng tôi dùng email của Tùng để thông báo cho toàn thể đồng nghiệp trong công ty anh ta. Từ ngày vào công ty, Tùng thu nhập cao, có 20 triệu tiền lương mỗi tháng và cũng vì có tiền nên anh Tùng đã ngoại tình.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi đọc tin nhắn điện thoại và phát hiện anh Tùng ngoại tình được hơn 1 tháng. Toàn bộ chứng cứ tôi có gửi kèm, mong quý công ty xem xét người đồng nghiệp này liệu có phải là người tốt, người đồng nghiệp xứng đáng hay không".

"Màn dằn mặt" nhằm thẳng vào sĩ diện và kinh tế của người chồng khiến dân mạng không ngừng xôn xao, tranh luận. Đây thực sự là cách giải quyết người chồng trăng hoa cao tay của vợ.

Vợ gửi con cho bác hàng xóm rồi ăn mặc xinh đẹp đi đâu đó, tôi sốc nặng khi hóa ra vợ đang ngoại tình với gã đàn ông bao lâu nay ở nhà tôi, chưa kịp bàng hoàng đoạn tin nhắn gửi tới khiến tôi càng ghê tởm cô ta Tôi chiều vợ như bà hoàng, có lẽ vì thế nên cô ấy nghĩ tôi là thằng ngốc. Tiền lương hàng tháng không dưới 50 triệu, cộng thêm các khoản thưởng và tiền cho thuê bất động sản chỗ khác tôi đều cho vợ giữ hết, nghĩ cô ấy nuôi 2 đứa con ở nhà vất vả nên bao nhiêu tôi cũng chả tiếc gì.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-chong-ngoai-tinh-toi-au-on-nhung-co-kiem-nen-lai-e-tra-thu-khien-cho-anh-ta-phai-than-bai-danh-liet-moi-ha-da-533651.html