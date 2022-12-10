Vợ tôi từng đóng giả là một người con dâu đảm đang khi luôn chăm sóc bố con tôi rất tốt, bận công việc đến mấy vẫn chu toàn mọi thứ trong gia đình. Từ chuyện ăn ngủ của con, quần áo đi công tác của chồng, đến giỗ chạp các kiểu vợ tôi đều "cân" được hết, mối quan hệ với gia đình 2 bên cũng tốt đẹp vô cùng, hầu như chưa bao giờ tôi thấy ai phàn nàn về vợ. Cũng chình vì vậy mà tôi vô cùng tự hào khi có một cơ vợ như vậy, thậm chí cô ấy còn được bố mẹ tôi yêu thương hơn tôi nữa đấy chứ.

Chỉ còn vài ngày nữa mới đến Noel mà tôi đã biến thành con tuần lộc rồi mọi người ạ. Hẳn tuần lộc đầu đàn với cặp sừng to tướng, rẽ nhánh khổng lồ luôn! Không thể tưởng tượng nổi người vợ đầu ấp tay gối suốt 10 năm qua lại có thể phản bội tôi một cách kinh khủng như thế, tôi không hiểu cô ấy có còn là người vợ người mẹ của một gia đình nữa không?!?

Tôi chiều vợ như bà hoàng, có lẽ vì thế nên cô ấy nghĩ tôi là thằng ngốc. Tiền lương hàng tháng không dưới 50 triệu, cộng thêm các khoản thưởng và tiền cho thuê bất động sản chỗ khác tôi đều cho vợ giữ hết, nghĩ cô ấy nuôi 2 đứa con ở nhà vất vả nên bao nhiêu tôi cũng chả tiếc gì. Từ chỗ một cô vợ hoàn hảo không có điểm chê, tôi chết lặng khi phát hiện sự thật vào một buổi chiều cách đây 3 hôm chính tay tôi đã vạch trần bộ mặt giả tạo của vợ mình trước mặt bố mẹ. Cô ấy khóc, cả nhà cùng khóc, cuộc sống hạnh phúc của tôi sụp đổ sau lời thú tội muộn màng...

Trong khoảng thời gian 10 năm sống chung lúc nào tôi cũng tin tưởng vợ, chưa bao giờ hờn dỗi ghen tuông, cũng không bao giờ kiểm tra điện thoại, tài khoản, tin nhắn hay bất kỳ thứ gì riêng tư. Ngược lại thi thoảng cô ấy ghen với các đồng nghiệp nữ trên văn phòng, ai chụp ảnh chung hoặc tag tên tôi vào status của họ là vợ hỏi dằn mặt, có lần còn theo tôi đến tận tiệc cơ quan. Dần dần tôi bị nhân viên đồn là "sếp sợ vợ", tôi cũng kệ chẳng nói gì.

Hôm đó tôi chẳng may rảnh việc nên tan sở sớm, thấy mưa gió ảm đạm nên muốn về nhà với vợ con. Biết vợ thích nhấm nháp trà khi trời mưa nên tôi cố ý đi mua một cốc trà thơm, kèm thêm mấy miếng bánh ngọt cho các con ăn vặt, không báo trước để vợ bất ngờ. 4h về đến cửa, mở ra thấy nhà trống trơn. Lạ nhỉ, lúc nãy tôi nhắn tin hỏi dò thì vợ kêu đang làm việc ở nhà còn 2 con nằm ngủ, thế mà kiểm khắp các phòng không thấy.

Tôi gọi điện thì máy vợ tắt, hỏi ông bà nội ngoại 2 bên thì tất cả đều không biết gì. Cuống lên ra ngoài đi tìm thì bỗng dưng 2 đứa con tôi chạy từ nhà hàng xóm đối diện ra, thấy bố chúng khóc òa lên kêu đói. Tôi hỏi bác hàng xóm thì bác bảo vợ tôi gửi con từ sáng, mang cả cháo sang nhờ bác cho chúng ăn, còn cô ấy mặc váy đẹp đi đâu không rõ. Tự dưng tôi linh cảm không lành, liền gọi cho ông anh làm quản lý tòa chung cư nhờ xuống phòng bảo vệ xem camera thang máy.

Ảnh minh họa: Internet

Quả nhiên lần ra được chỗ vợ tôi ở, cô ấy chẳng đi đâu xa mà cặp bồ với gã đàn ông lạ ngay tầng dưới nhà tôi! Tìm thấy số phòng xong tôi nhờ bảo vệ đi theo, gõ cửa gọi chủ nhà ra gặp. Không ngờ vợ tôi ra mở cửa, cô ấy còn mặc nguyên cái váy ngủ mỏng tang! Ngoại tình cũng chu đáo thật, mang cả đồ ren sexy xuống vứt ở nhà bồ luôn không thèm mang lên. Tra lại thêm chút thì tuần này cô ấy đã lén lút gặp hắn khi tôi đi làm tận 3 lần trong vòng 5 ngày.

Khỏi phải nói trong đầu tôi hỗn loạn như nào, cảm xúc cũng rối loạn đến cùng cực. Tôi không đánh ghen hay chửi bới gì cả, đợi vợ về nói rõ mọi chuyện. Bố mẹ tôi ở gần nên cũng chạy sang trông cháu giúp luôn, tỏ ra vô cùng thất vọng về cô con dâu điêu trá. Đang nói chuyện thì điện thoại vợ rung, tôi yêu cầu mở tin nhắn ra thì mặt cô ấy trắng bệch, sợ hãi.

Và thêm một sự thật động trời không tin nổi, vợ tôi đã cặp bồ lại còn nuôi một thằng trai bao! Thằng đó đang là sinh viên, nhắn vòi tiền nhà trọ từ vợ tôi sau khi tự viết rõ ra chuyện quan hệ với cô ấy 2 lần vào tuần trước. Tôi lặng lẽ hỏi vợ tại sao cô ấy lại thèm khát trai lạ đến thế, lý do gì lại phá vỡ hạnh phúc gia đình sau lưng chồng, cô ấy quỳ xuống khóc như cha chết.

Tôi muốn từ bỏ người vợ đầy dục vọng này, nhưng còn 2 đứa con của tôi sẽ ra sao?...