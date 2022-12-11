Phát hiện chuyện chồng ngoại tình, tôi như phát điên lên nhưng nhanh chóng 'phản đòn' khiến tiểu tam phải cao chạy xa bay, trước khi đi cô ta còn buông lời miệt thị khiến tôi vô cùng hả hê

Tâm sự 11/12/2022 08:11

Thủy tâm sự, khi cô phát hiện ra sự việc, chồng cô và kẻ thứ ba đang ở mức tán tỉnh nhau, chưa có chuyện "lên giường". Thủy đánh giá, chồng cô vẫn e ngại chưa dám "làm tới", còn ý thức được mình đã có vợ

Thủy tâm sự, khi cô phát hiện ra sự việc, chồng cô và kẻ thứ ba đang ở mức tán tỉnh nhau, chưa có chuyện "lên giường". Yến đánh giá, chồng cô vẫn e ngại chưa dám "làm tới", còn ý thức được mình đã có vợ. Chứ với độ nhiệt tình, năng nổ trong việc đong đưa, tấn công chồng người của cô nàng kia như thế, nếu là kẻ khác thì gạo nấu thành cơm lâu rồi.

Thủy kể rằng khi biết được sự việc, cô lập tức nói chuyện nghiêm túc với chồng, tuyên bố sẵn sàng đồng ý ly hôn nếu anh đã chán vợ và có tình cảm với cô nàng kia. Chồng cô xin lỗi rối rít, thanh minh hết lời rằng chưa có gì quá giới hạn, và hứa sẽ giải quyết êm thấm chuyện với cô nàng kia. Đây là kết quả trong dự đoán của cô, bởi cô biết chồng chưa lún sâu vào cô ta.

Phát hiện chuyện chồng ngoại tình, tôi như phát điên lên nhưng nhanh chóng 'phản đòn' khiến tiểu tam phải cao chạy xa bay, trước khi đi cô ta còn buông lời miệt thị khiến tôi vô cùng hả hê - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng không ngờ, kẻ thứ ba ấy sau khi bị chồng cô nói chia tay, đã tức tối tìm đến gặp mặt Thủy, thông báo sẽ cạnh tranh công bằng với Thủy. "Kết hôn có thể ly hôn, chị chỉ là người đến trước chứ chả cái gì quy định chị có quyền sở hữu anh ấy cả đời. Đàn ông tốt ai chả muốn, chúng ta hãy cạnh tranh công bằng, người được anh ấy chọn sẽ là người đúng, ai thua cuộc chính là kẻ thứ ba!", cô ả hùng hổ.

Thủy bảo, lúc đầu cô tức giận lắm, song nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô mỉm cười đáp: "Chị biết chồng chị khá thu hút với phái nữ. Kiếm ra tiền này, ngoại hình thì dễ nhìn, tính cách lại ôn hòa. Nhưng chị hỏi nhé, có phải lúc quen em, anh ấy chỉ đưa em đi uống cafe với ăn cơm văn phòng, chả hề gặp gỡ ở mấy nơi sang chảnh hoặc quà cáp đắt tiền gì cho em không?".

"Chị nói đúng rồi chứ gì? Vậy em biết tại sao không? Bởi vì, anh ấy làm gì có tiền!", Thủy bật cười khanh khách, thích thú nhìn vẻ mặt tối sầm của cô ả. Cô thuật lại, sau đó cô sảng khoái mang giấy tờ căn nhà 3 tầng gia đình cô đang ở cộng với 2 mảnh đất giá trị khác, rồi giấy đăng kí ô tô, sổ tiết kiệm ngân hàng ra cho cô nàng đó xem. Tất cả đều đứng tên 1 mình Thủy. Thậm chí thẻ lương, tiền thưởng chồng cũng nộp sạch cho cô.

"Nhìn đống tài sản này em có bị kích thích không? Rất tiếc, nó đều là của chị. Mỗi tháng chồng chị chỉ cầm đủ tiền tiêu vặt mà thôi, hết lại hỏi vợ xin thêm. Công ty riêng anh ấy sắp thành lập cũng sẽ do chị đứng tên sở hữu. Thế nào, giờ em còn thấy anh ấy hấp dẫn nữa không?", Thủy nhếch miệng.

Thủy cho hay, quả nhiên cô ả sốc nặng không thốt ra nổi lời nào. Mãi sau cô ta mới lắp bắp chỉ vào Thủy : "Chị... chị là đồ quái thai", rồi xách túi quay người chạy thẳng. Tất nhiên lập tức cô ta chẳng thèm ỏ ê gì tới chồng Thủy nữa, như chưa từng quen biết luôn.

Phát hiện chuyện chồng ngoại tình, tôi như phát điên lên nhưng nhanh chóng 'phản đòn' khiến tiểu tam phải cao chạy xa bay, trước khi đi cô ta còn buông lời miệt thị khiến tôi vô cùng hả hê - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, Thủy nhẹ nhàng bảo chồng: "Anh thấy chưa, khi anh chẳng có 1 xu dính túi còn ai muốn yêu anh nào". Câu nói của Thủy đã nhắc nhở anh, khi trước anh tay trắng, còn Thủy đương xuân sắc nhưng vẫn chấp nhận ở bên anh chẳng ngại ngần. Anh lập tức gật đầu lia lịa: "Ừ ừ, bao nhiêu tiền của anh đều đưa em giữ hết".

Thủy chiêm nghiệm, những cô ả hời hợt kia chỉ lừa được mấy gã nông cạn, chứ riêng đàn ông biết suy nghĩ họ sẽ hiểu điều gì mới đáng trân trọng. Mấy cô ả nhắm vào ví tiền của họ, họ chỉ coi là "cuộc chơi", còn "cuộc đời" họ luôn là người vợ tào khang đi lên cùng họ lúc họ cơ hàn nhất.

Chồng khó vượt ải 'anh hùng khó qua ải mỹ nhân', tôi liền tức tối ra tay dằn mặt kẻ thứ 3 ngay tại cơ quan khiến cô ta chỉ biết đứng như trời trồng, mặt mũi đã xám ngoét

Chồng khó vượt ải 'anh hùng khó qua ải mỹ nhân', tôi liền tức tối ra tay dằn mặt kẻ thứ 3 ngay tại cơ quan khiến cô ta chỉ biết đứng như trời trồng, mặt mũi đã xám ngoét

Trước sự ngỡ ngàng của kẻ thứ ba, tôi nhẹ nhàng gỡ khẩu trang của cô ta ra. Rồi bàn tay nhỏ nhắn của cô vuốt ve đôi má hồng xinh đẹp ấy. Miệng cô vẫn mỉm cười, mà ánh mắt lạnh lẽo đầy uy hiếp.

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