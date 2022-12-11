Chị ta đã có con với người khác được 8 tháng, thế nhưng anh tôi vẫn một mực kiên quyết muốn hàn gắn mối quan hệ tình cảm khiến tôi và mẹ chỉ biết cạn lời

Khi bước vào thẩm mỹ viện, hai mẹ con tôi thật sự choáng khi thấy anh trai tôi tình tứ khoác tay chị dâu cũ đi ra. Cái bụng bầu chừng 8 tháng của chị ta đập thẳng vào mắt mẹ con tôi. Có vẻ chị ta đi massage bụng bầu. Phải mất một lúc mẹ tôi mới trấn tĩnh được.

Thứ Bảy vừa rồi, tôi đưa mẹ đi làm đẹp , bởi từ lâu bà không được đến thẩm mỹ viện. Bây giờ anh trai tôi có tiền, mỗi tháng cho mẹ hơn 20 triệu, bà cần phải chăm sóc bản thân để được đẹp hơn.

Anh trai tôi bảo con gái rất cần có mẹ và một gia đình hạnh phúc, vì thế anh ấy muốn hàn gắn cuộc hôn nhân đã từng đổ vỡ. Mẹ tức giận nói nếu anh tôi không giàu có như bây giờ thì chị dâu cũ có chịu quay lại không?

Mẹ lao đến trách cứ anh tôi: "Lúc con nghèo thì nó bỏ chồng bỏ con thơ, bỏ đi biệt tích. Giờ thấy con làm ăn được thì lại quay về là sao?".

Câu hỏi đó khiến anh tôi im lặng, còn chị Hoa thì nói thẳng thừng là rất xấu hổ, không dám quay lại với người chồng cũ thành đạt. Nhưng vì nhiều tháng nay anh tôi cứ bám theo và nài nỉ làm chị xiêu lòng.

Chị bảo đang mang bầu con của người đàn ông khác nên không xứng đáng với anh tôi. Chị Hoa nói đã nhiều lần rời bỏ anh tôi nhưng lần nào cũng bị tìm thấy.

Anh tôi thì nói sau khi ly hôn 1 năm, chị Hoa tìm đến gặp anh tôi và cho anh mượn 500 triệu để làm ăn. Mỗi khi anh tôi gặp khó khăn gì, chị lại tìm cách giúp đỡ, dù hai người đã không còn là vợ chồng.

Đến khi anh tôi thành đạt, chị mới yên tâm đi bước nữa, nào ngờ bầu mới được 4 tháng thì người chồng tai nạn mất. Khi biết chị Hoa đang rất đau khổ, anh tôi đã đến động viên và xin được đón mẹ con chị ấy về sống chung.

Ảnh minh họa: Internet

Dù chị Hoa có công rất lớn trong sự nghiệp của anh tôi nhưng mẹ vẫn phản đối, vì không thể chấp nhận người con dâu đang mang thai con của người đàn ông khác sống trong gia đình chúng tôi.

Theo mọi người, bây giờ gia đình tôi có nên chấp nhận chị Hoa quay trở lại không? Chuyện anh chị ly hôn liệu có phải nguyên nhân đến từ mẹ tôi không? Sao tôi cảm thấy hai anh chị còn yêu thương nhau lắm dù hai người đã ly hôn 7 năm nay rồi.