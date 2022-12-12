Chồng bất ngờ mê văn nghệ, văn gừng, thế nhưng sự thật đằng sau đam mê của anh ta khiến tôi chết lặng đứng như trời trồng khi tận mắt nhìn cảnh chồng đang âu yếm dìu một cô gái trẻ gợi cảm vào nhà nghỉ

Tâm sự 12/12/2022 10:22

Thi thoảng anh ghé nhà ăn vội với tôi bát cơm, cơm vội lên má con gái cho phải phép rồi tất tả quần áo phẳng lì, tóc chải bóng mượt lên xe máy phóng đi vì "sợ trễ buổi tập văn nghệ với anh em trong đội" ....

Tôi được trời phú cho giọng hát hay, bởi gia đình tôi từ bé đến lớn chẳng ai có năng khiếu văn nghệ. Vì vậy ngay từ những năm còn học phổ thông cho đến tận bây giờ khi đã là nhân viên của một công ty, tôi vẫn thường xuyên đi hát ban đêm tại các phòng trà vừa để kiếm thêm thu nhập cũng như thỏa mãn đam mê của của bản thân mình. 

Cũng trong một đêm đi diễn như thường lệ tôi gặp được tình yêu của mình. Anh hơn tôi 2 tuổi, là phó phòng của một công ty thương mại. Anh hút hồn tôi bởi vừa đàn vừa hát một bản tình ca mà tôi ưa thích.

Sau vài lần gặp gỡ tâm sự, con tim còn bỏ ngỏ của tôi đã "bị" sự chân thành cùng tính tình hiền lành điềm đạm của anh chinh phục. Chúng tôi yêu nhau say đắm rồi cũng nhanh chóng đi đến kết hôn chỉ sau 1 năm yêu nhau. 

Chồng bất ngờ mê văn nghệ, văn gừng, thế nhưng sự thật đằng sau đam mê của anh ta khiến tôi chết lặng đứng như trời trồng khi tận mắt nhìn cảnh chồng đang âu yếm dìu một cô gái trẻ gợi cảm vào nhà nghỉ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi thực sự hài lòng và cảm ơn số phận, cảm ơn ông Trời đã cho tôi có được một người đàn ông tử tế, luôn yêu thương vợ, luôn trân trọng hạnh phúc bình yên của gia đình mình. Tôi sinh bé gái đầu lòng sau một năm làm vợ. Ngày đón tôi và con ra viện, tôi vô cùng cảm động khi ngoài bó hoa tươi thắm trông con hát tặng mẹ con tôi bản tình ca mà nhờ nó tôi đã có anh.

Tiêu chuẩn nghỉ sinh của tôi còn khá nhiều, bà nội rồi bà ngoại lại thay nhau đỡ đần tôi chăm bé, nên khi chồng ấp úng bảo anh sẽ phải tốn thời gian để tập dượt mấy tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho hội diễn của ngành, tôi liền động viên chồng cứ yên tâm tham gia, mọi việc trong nhà tôi sẽ cố gắng lo chu toàn.

Thế rồi không biết chồng tôi có mặt trong bao nhiêu tiết mục mà đi sớm về khuya thường xuyên, ngoài bận rộn công việc ở cơ quan, bao nhiêu rảnh rỗi anh dành hết cho chuyện văn nghệ, văn gừng của mình.

Chồng bất ngờ mê văn nghệ, văn gừng, thế nhưng sự thật đằng sau đam mê của anh ta khiến tôi chết lặng đứng như trời trồng khi tận mắt nhìn cảnh chồng đang âu yếm dìu một cô gái trẻ gợi cảm vào nhà nghỉ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thi thoảng anh ghé nhà ăn vội với tôi bát cơm, cơm vội lên má con gái cho phải phép rồi tất tả quần áo phẳng lì, tóc chải bóng mượt lên xe máy phóng đi vì "sợ trễ buổi tập văn nghệ với anh em trong đội" ....

Cái tin chồng tôi bấy lâu nay "say" tình một cô gái trẻ cũng có máu đam mê đàn ca, hát xướng như chồng đến tai tôi đúng hôm con gái tôi đầy đáng. Tôi cố nén cơn choáng váng để bình tĩnh nhờ bà nội trông cháu với lý do tôi đi chợ mua mấy thứ về làm lễ cho con gái, tôi vội tìm đến nơi chồng tôi hay lui tới.

Tôi chết lặng đứng như trời trồng khi tận mắt nhìn cảnh chồng tôi đang âu yếm dìu một cô gái rất trẻ, rất xinh đẹp, váy áo hững hờ, gợi cảm vào nhà nghỉ nằm khuất sâu trong ngõ nhỏ. Tôi định đứng chờ cho đến khi bắt tận tay day tận trán chuyện mèo mả gà đồng của chồng và để chồng không có cơ hội chối cãi khi tôi đơn phương đưa đơn ra tòa. Nhưng hai bầu ngực căng cứng sữa khiến tôi nhớ đến con gái bé bỏng ở nhà… Không lẽ con tôi mới sinh ra đã chịu cảnh mồ côi cha sớm thế? Tôi phải làm gì để cứu vãn hạnh phúc gia đình đây?

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