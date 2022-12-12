Cuối tuần nên tôi cho phép con trai thức muộn, thế nhưng hành động của con sau đó khiến tôi chết lặng khi thấy con mình đang chăm chú xem clip 'nóng' trong tủ quần áo

Tâm sự 12/12/2022 13:56

Đã 2 ngày trôi qua mà tôi vẫn không tài nào ngủ được, hình ảnh con trai 9 tuổi chạm tay lên điện thoại với đôi nam nữ không mảnh vải che thân khiến tôi ám ảnh vô cùng...

Tôi không phải một bà mẹ xuất sắc bởi khi mang bầu con trai tôi sơ ý suýt sảy thai. Đã thế lại còn tham công tiếc việc, chẳng có chế độ ăn ngủ dưỡng thai gì. Sinh con ra tôi rơi vào trầm cảm bởi nó quá quấy khóc. Cũng chính vì vậy khiến con trai sinh ra gặp phải nhiều thứ về sức khỏe khiến tôi rất buồn. 

Cũng chính việc dạy con mà vợ chồng tôi bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Chúng tôi đã đồng ý rằng mẹ dạy bài tập về nhà còn bố dạy con trai thể thao, nhưng chồng tôi thường xuyên đánh mắng con khi phát hiện nó bị điểm kém. Anh ấy dùng từ roi đến chổi, có hôm còn nhéo đỏ cả tai con khiến tôi xót ruột vô cùng. Quan điểm của chồng là phải đòn đau cho nhớ, còn tôi thì chỉ muốn dạy nhẹ nhàng. Thế là mỗi khi con mắc lỗi, anh lại chỉ tay vào mặt tôi với câu cửa miệng: "Con hư tại mẹ!".

Cuối tuần nên tôi cho phép con trai thức muộn, thế nhưng hành động của con sau đó khiến tôi chết lặng khi thấy con mình đang chăm chú xem clip 'nóng' trong tủ quần áo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thấm thoắt con tôi cũng 7 tuổi. Nó phổng phao hơn hẳn, bắt đầu có cá tính riêng và đòi bố mẹ phải tôn trọng quyền riêng tư của nó. Tuy nhiên, con cũng hiểu chuyện hơn trước và ít khi gây ra tội lớn khiến bố mẹ phải phiền lòng. 

Cuối tuần nên tôi cho phép con trai thức muộn, nó mượn điện thoại bố chơi game. Vừa nghịch điện thoại 2 mẹ con vừa chơi đùa, bị tôi đùa dai nó chạy biến vào phòng trốn trong tủ quần áo.

Tôi ngồi ngoài phòng khách cứ nói lảm nhảm trêu con, nhưng nửa tiếng trôi qua không thấy tiếng nó đáp, mọi thứ im lặng như tờ khiến tôi chột dạ. Khẽ bước vào phòng con thì có vẻ như nó vẫn trốn trong tủ quần áo, có âm thanh gì đó kỳ lạ phát ra bên trong. Tôi lắng tai nghe thì đỏ mặt vì nhận ra đó là âm thanh gì. Vội mở tung cánh cửa ra thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt: con trai tôi giơ ngón tay phóng to hình ảnh nhạy cảm giữa đôi nam nữ không mảnh vải che thân trên điện thoại của bố để dí mắt vào xem, nó còn ngây thơ chỉ vào người đàn ông trên điện thoại và hỏi tôi có phải nó cũng có thứ đấy không.

Cuối tuần nên tôi cho phép con trai thức muộn, thế nhưng hành động của con sau đó khiến tôi chết lặng khi thấy con mình đang chăm chú xem clip 'nóng' trong tủ quần áo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đầu óc tôi trống rỗng, giật lại chiếc điện thoại của chồng rồi xóa ngay cái clip ấy bằng ngón tay run rẩy. Trong cơn hoảng hốt tôi đã lỡ tay tát con một cái rất đau, từ hôm đó đến giờ con bỏ ăn uống không chịu nói chuyện với ai, khóa chặt cửa phòng và chỉ ra ngoài lục tủ lạnh lúc khuya muộn. Tôi nấu cơm để phần rồi cố ý tránh mặt đi nhưng con cũng không chịu đụng bát, chỉ lầm lũi đắp chăn nằm cả ngày. Chồng hỏi có chuyện gì, tôi không dám nói với anh vì sợ anh sẽ đánh con.

Con tôi mới 7 tuổi mà thôi, đành rằng việc bất cẩn để con tiếp xúc với chuyện người lớn sớm là lỗi ở vợ chồng tôi, nhưng quan trọng hơn cả là phải làm sao để dạy con bài học đầu tiên về giới tính bây giờ? Bản thân là một người mẹ còn nhiều thiếu sót, giờ tôi thật lòng chẳng biết phải làm sao...

Đi đâu cũng thấy người đàn ông trùm kín mặt đi xe máy phía sau theo dõi mình, sự thật sau đó khiến tôi sốc đến tận óc về người chồng kinh tởm của mình

Đi đâu cũng thấy người đàn ông trùm kín mặt đi xe máy phía sau theo dõi mình, sự thật sau đó khiến tôi sốc đến tận óc về người chồng kinh tởm của mình

Chuyện không chỉ có thế. Đợt này, tôi đang có cơ hội thăng chức, thành ra công việc cũng bận rộn hơn. Nhiều hôm về nhà mệt mỏi, tôi lại cự tuyệt chuyện ấy với chồng. Có lẽ vì điều này nên chồng tôi sinh nghi.

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