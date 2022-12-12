Bị chồng mắng chửi chỉ vì tự ý đụng vào bó bông anh ta mới mua, tối đến chuẩn bị đi ngủ tôi tức đến điên người khi nhìn vào bức hình hạnh phúc của người yêu cũ ông xã

Tâm sự 12/12/2022 16:18

Anh gắt gỏng mắng tôi không hỏi ý kiến của anh mà đã cầm bó hoa lên.

Có chồng vô tâm là một sự thiệt thòi của người phụ nữ. Nhưng nếu bạn càng cố cam chịu và chấp nhận điều đó, bạn sẽ càng lẻ loi, đơn độc trong chính cuộc hôn nhân của mình. Phải đó chính xác là những gì tôi đã và đang chịu đựng cho đến ngày hôm nay. 

Bị chồng mắng chửi chỉ vì tự ý đụng vào bó bông anh ta mới mua, tối đến chuẩn bị đi ngủ tôi tức đến điên người khi nhìn vào bức hình hạnh phúc của người yêu cũ ông xã - Ảnh 1

Chồng tôi là một người đàn ông vô tâm. Anh chưa bao giờ quan tâm hay hỏi han vợ, dù có thấy tôi bệnh nằm liệt giường. Thậm chí, đến ngày kỷ niệm ngày cưới của cả 2 vợ chồng hay tiệc sinh nhật anh cũng không thèm nhớ tới, lúc thì anh nói bận này bận kia nên từ lúc nào tôi cũng đã bắt đầu quen với việc vô tâm đó nhưng đỉnh điểm nhất khiến tôi không chịu nổi chính là chuyện xảy ra mới đây. 

Cụ thể, thấy chồng đem về một bó hồng đỏ rất đẹp, để trên bàn salon. Cứ nghĩ chồng mua hoa tặng mình, tôi hí hửng ôm lấy, định đem cắm vào bình. Nào ngờ chồng tôi bước từ phòng tắm ra, thấy thế thì giật bó hoa lại, hất tôi ngã dúi xuống. Anh gắt gỏng mắng tôi không hỏi ý kiến của anh mà đã cầm bó hoa lên.

Bị chồng mắng chửi chỉ vì tự ý đụng vào bó bông anh ta mới mua, tối đến chuẩn bị đi ngủ tôi tức đến điên người khi nhìn vào bức hình hạnh phúc của người yêu cũ ông xã - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nói rồi chồng thay quần áo, ôm bó hoa đi mất. Tôi cay đắng ăn cơm một mình, nước mắt cứ trào ra. Gần 11 giờ khuya, anh mới về. Tôi càng sốc khi thấy cô người yêu cũ của anh đăng ảnh tình tứ, hạnh phúc lên facebook. Hóa ra bó hoa đó, chồng tôi mua tặng cô ta nhân ngày sinh nhật.

Tôi khóc, hỏi chồng thì anh nói tình nghĩa qua lại thôi chứ anh không làm gì sai với vợ cả. Liệu tôi có nên tin lời anh nói không? Chưa có con mà chồng đã thờ ơ với tôi như vậy rồi, tôi sợ tương lai, khi có con, anh sẽ càng lạnh nhạt hơn.

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