Chờ cho đến khi 'ăn được trái cấm' thành công, anh ta liền trở mặt thành con người hoàn toàn khác, lời nói của chồng với bạn thân khiến tôi đau khổ không tin đó là người chồng mà mình luôn yêu thương

Anh không chiều chuộng vợ nữa. Tôi giận, khóc, anh cũng mặc kệ mà quay lưng vào tường ngủ tiếp.
- Cuộc sống hôn nhân dần đi vào bế tắc, tôi nỗ lực từng ngày kiếm tiền để lo toan cho gia đình nhưng gã chồng chỉ biết ăn chơi xa đọa khiến tôi tức đến điên người vì điều này
- Cuối tuần nên tôi cho phép con trai thức muộn, thế nhưng hành động của con sau đó khiến tôi chết lặng khi thấy con mình đang chăm chú xem clip 'nóng' trong tủ quần áo
Trong hôn nhân, nếu như một trong hai người có suy nghĩ ly hôn, trả thù hoặc không còn sự tôn trọng dành cho nhau, cuộc sống sẽ rất khó khăn và tình cảm chắc chắn sẽ bị nứt vỡ. Đó chính xác là những gì mà tôi đang phải hứng chịu từ gã chồng khốn nạn của mình.
Vợ chồng tôi yêu nhau 8 năm mới cưới. Khi yêu, chồng thương chiều tôi lắm. Tôi làm sai, người xin lỗi luôn là anh. Tôi giận dữ, đánh anh, anh cũng im lặng chịu đựng. Anh còn đưa thẻ lương cho tôi để tôi tin tưởng vào tình yêu mà anh dành cho tôi. Trải qua hơn 8 năm, tôi cứ nghĩ đây chính là người đàn ông dành cho mình khi anh luôn bên cạnh những lúc tôi xấu tính nhất mà không hề chỉ trích hay phán xét.
Nhưng từ khi chính thức trở thành vợ anh và trao cho anh cái ''ngàn vàng', tôi mới cay đắng nhận ra mình vẫn còn quá nóng vội. Chồng tôi "lật mặt" khủng khiếp đến mức khiến tôi bàng hoàng. Anh không chiều chuộng vợ nữa. Tôi giận, khóc, anh cũng mặc kệ mà quay lưng vào tường ngủ tiếp. Tôi khóc sưng mắt, khóc cả đêm anh cũng không đoái hoài đến. Tôi mua đồ mới, anh sẽ đay nghiến. Rồi anh còn đòi lại thẻ lương để tôi không thể quản lý tiền bạc của anh được nữa.
Tôi càng sốc khi vô tình nghe chồng nói với bạn thân rằng cưới tôi về chỉ để "trả thù" những lần tôi hành hạ anh trong 8 năm yêu nhau. Anh còn khẳng định sẽ "vui đùa" với tôi một vài năm cho hả giận rồi mới ly hôn.
Những lời nói đó khiến tôi sốc và điếng người vì suy nghĩ của chồng. Thì ra anh không hề yêu tôi, chỉ là muốn trả thù tôi thôi. Tôi phải làm gì bây giờ?