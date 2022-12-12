Chờ cho đến khi 'ăn được trái cấm' thành công, anh ta liền trở mặt thành con người hoàn toàn khác, lời nói của chồng với bạn thân khiến tôi đau khổ không tin đó là người chồng mà mình luôn yêu thương

Trong hôn nhân, nếu như một trong hai người có suy nghĩ ly hôn, trả thù hoặc không còn sự tôn trọng dành cho nhau, cuộc sống sẽ rất khó khăn và tình cảm chắc chắn sẽ bị nứt vỡ. Đó chính xác là những gì mà tôi đang phải hứng chịu từ gã chồng khốn nạn của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng tôi yêu nhau 8 năm mới cưới. Khi yêu, chồng thương chiều tôi lắm. Tôi làm sai, người xin lỗi luôn là anh. Tôi giận dữ, đánh anh, anh cũng im lặng chịu đựng. Anh còn đưa thẻ lương cho tôi để tôi tin tưởng vào tình yêu mà anh dành cho tôi. Trải qua hơn 8 năm, tôi cứ nghĩ đây chính là người đàn ông dành cho mình khi anh luôn bên cạnh những lúc tôi xấu tính nhất mà không hề chỉ trích hay phán xét.