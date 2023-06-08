Vợ chồng cuồng nhiệt 'quấn quýt' nhau chẳng rời trên giường, âm thanh rên rỉ từ 'cuộc yêu' khiến bố mẹ già ngượng chín mặt

Tâm sự 08/06/2023 05:05

Được một lúc nhẹ nhàng, sau đó Thành không nhịn nổi cứ thế tiếp tục, Hà đỏ và ngượng lắm, nhưng chồng cứ như thế cô không nỡ nào cấm và bảo chồng dừng lại.

Sau 10 năm yêu nhau, Hà và Thành kết hôn, sau khi học xong đại học đi làm được khoảng 3 năm, có đủ vốn thì 2 người về quê kết hôn. Hà là cô gái đoan trang, dịu dàng, nên Thành luôn sợ mất cô. Nên ngay sau khi có đủ tiền cưới vợ, anh đã dắt Hà về quê để cưới ngay.

Đám cưới của 2 người chỉ vỏn vẹn có 20 chục mâm cơm mời họ hàng, để minh chứng cho 2 người đã trở thành vợ chồng hợp pháp. Ở quê toàn là người thân nên phải đi chúc và mời rượu rất nhiều, Thành đã ngà ngà say, nhưng nhớ đến vợ và đêm tân hôn nên còn rất tỉnh. Sau khi tan cuộc, bạn bè và người thân về hết, Thành nhanh chóng vào phòng tân hôn với vợ.

Vợ chồng cuồng nhiệt 'quấn quýt' nhau chẳng rời trên giường, âm thanh rên rỉ từ 'cuộc yêu' khiến bố mẹ già ngượng chín mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay, Hà trang điểm cô dâu nên rất xinh làm Thành càng rạo rực và mê mẩn. Anh giục vợ nhanh thay đồ để tiến hành tân hôn. Anh mong ngày này lâu lắm rồi. Chiếc giường tân hôn của Hà và Thành là chiếc giường cũ, tận dụng lại của bố mẹ anh ngày xưa, còn ông bà bây giờ ra phản ở giữa nhà ngủ.

Hai vợ chồng chưa bao giờ làm chuyện ấy nên rất lạ lẫm, Thành cũng chưa được khám phá người Hà bao giờ. Dù 10 năm yêu nhau cũng chỉ dám ôm hôn thôi, nếu sờ mó linh tinh là Hà giận, anh năn nỉ gãy lưỡi mới tha thứ. Sau khi cởi hết đồ trên người vợ, Thành càng mê mẩn, vì Hà quá đẹp. Anh bắt đầu mân mê từ trên xuống dưới. Hơn nữa là đêm tân hôn nên anh phải ngắm Hà, đụng Hà thỏa thích mới thôi vì bao lâu nay phải kìm chế và không được làm gì.

Vợ chồng cuồng nhiệt 'quấn quýt' nhau chẳng rời trên giường, âm thanh rên rỉ từ 'cuộc yêu' khiến bố mẹ già ngượng chín mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đến lúc nhập cuộc hai vợ chồng “yêu” nhau trên giường, tiếng giường kêu cót két, khiến Hà chỉ dám nằm bất động, còn Thành thì cứ thế được nước lấn tới cứ làm tiếp. Vì có chút men say, hơi ngà ngà nên Thành không biết gì cứ thế “yêu” vợ cuồng nhiệt. Hà thì thủ thỉ bảo chồng nhẹ nhàng thôi, nhưng lần đầu tiên được khám phá người vợ mà, anh đâu có chịu. Hết hiệp I anh lại đòi tiếp hiệp II, chiếc giường cứ kêu liên tục, khiến bố mẹ anh ở ngoài nhà không thể ngủ được, lên tiếng “e hèm”. Được một lúc nhẹ nhàng, sau đó Thành không nhịn nổi cứ thế tiếp tục, Hà đỏ và ngượng lắm, nhưng chồng cứ như thế cô không nỡ nào cấm và bảo chồng dừng lại. “Yêu” nhau lâu, Thành làm mạnh quá, khiến chiếc giường rung chuyển và sập, phát ra tiếng kêu to, lúc này anh mới buông Hà ra. Bố mẹ chồng tưởng có chuyện gì chạy vào, hai vợ chồng đang trần như nhộng, Hà ngượng và giật mình, rồi nép vào người Thành. Hai ông bà thấy thế cũng ngượng và ra ngoài luôn.

Vợ chồng cuồng nhiệt 'quấn quýt' nhau chẳng rời trên giường, âm thanh rên rỉ từ 'cuộc yêu' khiến bố mẹ già ngượng chín mặt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thế là cả đêm hai vợ chồng phải dựng lại chiếc giường rồi mới ngủ được. Đúng là đêm tân hôn đáng nhớ của 2 người. Đến sáng mai thức giấc Hà ngượng, chỉ dám cúi chào bố mẹ chồng rồi đi chợ thật nhanh. Còn chồng Hà – Thành vẫn nhây như thế không sao cả.

Sau vụ việc lần đó, Thành càng được nước châm chọc Hà nào là “Ai bảo em giữ cho kĩ, anh chưa được sờ, khám phá nên phải làm nhiều lần chứ”, “Không phải tại em cấm tiệt anh không được táy máy trước khi kết hôn thì đâu xảy ra chuyện này”. Nghe xong Hà cũng phải bật cười và không ngờ ông chồng của mình lại mặt dày như thế.

Cả năm trời không gần gũi vợ, vừa bước vào phòng, chồng sững sờ khi thấy dấu vết còn lại và gương mặt tái mét của cô ấy

Cả năm trời không gần gũi vợ, vừa bước vào phòng, chồng sững sờ khi thấy dấu vết còn lại và gương mặt tái mét của cô ấy

Tôi quá đỗi bất ngờ khi chứng kiến những điều ấy. Nhìn vẻ ngoài của cô em luôn luôn bình thường mà tôi chẳng nghi ngờ gì.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự vợ chồng tâm sự tình yêu

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