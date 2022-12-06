- Sao này cưới về em sẽ biết tay anh.

Dung và Nam yêu nhau từ lúc vừa mới ra trường. Thời gian tán tỉnh được rút gọn, nên hai đứa đến với nhau khá sớm. Từ ngày có Nam bên cạnh cuộc đời Dung như bước sang 1 trang mới cô vui hơn, hạnh phúc hơn, vô tư hơn. Những tổn thương dường như được xóa nhòa. Yêu nhau được hơn 1 năm nhưng Dung vẫn cố giữ gìn không cho anh động vào người. Ngày đó Nam hay ôm Dung rồi bảo:

- Cái đó tôi không biết nhé, cứ để sau này anh rước được tôi về đã rồi tính.

- Thôi đi ông tướng.

- Thật mà.

- Anh định cưới em thật đấy à.

- Dĩ nhiên.

Dung ôm lấy Nam nhảy cẫng lên. Tính cô vui vẻ tưng tửng nên ai ở bên cô cũng đều sẽ thấy rất vui cả Nam cũng vậy. Hôm nào anh không nghe được giọng người yêu thì hôm đó anh thấy buồn nên cưới sớm cho vui cửa vui nhà.

Đêm tân hôn Dung nhảy lên giường rồi cứ kêu: “Ù uôi đệm êm quá, không thể tin được mình đã lấy chồng rồi cơ đấy”. Nam bĩu môi: “Ừ may mà có tôi rước không thì chả ma nào nó ngó vào”. Dung bĩu môi: “Ôi giờ đầy mối nhé, đây không lo ế chỉ sợ lấy phải người không tử tế mà thôi”. Nam cười sặc sụa: “Cứng đấy”.

Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi họ lao vào nhau, đêm đó Dung và Nam có 1 đêm tân hôn vô cùng lãng mạn. Nam vô cùng mãn nguyện khi có 1 cô vợ trong trắng và vui vẻ như vậy. Đêm ấy họ trò chuyện đến 3 giờ sáng, hứa hẹn đủ điều rồi lăn ra ôm nhau ngủ.

Thời gian đầu Dung và Nam xác định kế hoạch chuyện con cái. Nửa năm sau thấy bạn bè có con cái đề huề rồi Dung cũng muốn được làm mẹ. Nhưng cô thả 3 tháng rồi mà chưa thấy gì, dạo này Nam lại hay về muộn rượu bia vào mệt vì anh đang làm 1 dự án mới nên khá bận. Mãi chưa có con nên cô lo lắm, tháng nào cũng canh trứng rụng nhưng toàn bị trượt.

Tối đó nằm đọc báo chán chê xong, Dung tủi thân ngồi khóc. Vừa thấy chồng về đến nhà cô liền ngồi bật dậy nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn rồi cô phúng phính mồm miệng đi vào nhà vệ sinh:

- Chồng người ta thì không bảo cũng hăng hái lao vào đòi hỏi, chồng mình thì lúc nào vợ bảo ’sản xuất’ thằng quý tử thì mới miễn cưỡng leo lên làm chuyện ấy như đi đánh trận. Chán, đúng là quá chán.

Nghe vợ nói vậy, Nam liền bảo:

- Này này em đang nói gì đấy hả, ý em là chê anh yếu đúng không? Làm vợ gì mà có mỗi việc canh trứng rụng cũng không làm được là sao hả?

- Em có chê anh yếu đâu là anh tự nói đấy nhé. Ngày chưa cưới thì suốt ngày ôm ấp đòi hỏi, cưới nhau về mấy hôm đầu còn chịu khó làm ăn còn bây giờ cái ấy chỉ dùng để đi đi vệ sinh. Anh nghĩ đến bao giờ em mới có em bé được đây. Em cũng canh đấy chứ, tại anh lười làm thôi.

- Nói hay nhỉ, anh đi làm về mệt nên mới vậy, dạo này anh căng thẳng em phải cảm thông cho anh chứ.

- Em không biết đâu, em dỗi anh rồi.

- Được rồi nếu em đã có ý chê anh yếu như vậy thì chuẩn bị tinh thần đi, đêm nay anh sẽ cho em biết tay.

Dung hờn dỗi bĩu môi lên giường đắp chăn đi ngủ. Nam tắm rửa xong xuôi lao vào ôm hôn vợ. Ban đầu Dung đẩy ra nhưng rồi cũng hòa nhịp theo, cứ lăn ra ngủ 1 lúc Nam lại leo lên đòi. Người Dung mềm như bún:

- Thân xác tôi đấy anh muốn làm gì thì làm.

Nhìn vợ thở không ra hơi Nam phì cười.

- Được rồi anh chuẩn bị làm hiệp 5 đây, mai chủ nhật lo gì, cứ làm chán rồi nghỉ. Anh sẽ cho em biết thế nào là lễ độ.

Dung thều thào như sắp chết:

- Thôi chồng ơi, anh tha cho em, đêm nay 4 hiệp là quá đủ rồi. Ôi cái lưng của tôi, ôi thân xác tôi, xin anh em biết lễ độ rồi. Em không chê anh yếu nữa đâu.

Ảnh minh họa: Internet

Nói xong Dung trùm chăn kín mít còn Nam ôm bụng cười, thú thực anh cũng đã quá mệt. Hôm sau họ chẳng buồn ăn uống mà ôm nhau ngủ cả ngày. Sau lần đó Dung không dám chê chồng yêu nữa, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện chưa dính bầu cô lại buồn thiu. Rồi hơn nửa tháng trôi qua thấy mình bị trễ kinh, thỉnh thoảng lại nôn mửa.

Dung không dám hi vọng chuyện có thai vì cô nghĩ nếu hi vọng nhiều sẽ thất vọng nhiều như lần trước. Nhưng rồi cô quyết tâm thử thai, đến khi que thử lên 2 vạch Dung liền nhảy cẫng lên sung sướng. Đầu óc cô cứ như trên mây gọi ngay cho chồng về, Nam nghe xong vui quá liền hốt hoảng phi ngay về nhà ôm lấy vợ:

- Đấy nhé em có còn dám bảo anh yếu nữa không hả?

- Ôi giời em mà không chê thì còn lâu mới có nhé, cũng may hôm đó anh làm ăn nhiệt tình nếu không chưa chắc giờ em đã có baby đâu.

Từ ngày có con Dung ốm nghén rất mệt nhưng dù sao cô cũng vui vì có sinh linh nhỏ bé trong người. Cô tự nhủ sau này sinh con ra cô sẽ kể cho con nghe sự tích của đêm đó, nghĩ đến thế cô lại tủm tỉm cười.