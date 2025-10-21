Vợ bị chồng đuổi, bình tĩnh rời đi và để lại 'vật báu' khiến cả nhà chồng phải hốt hoảng xin lỗi

Tâm sự 21/10/2025 04:52

Trước giờ tôi cứ nghĩ không có con là do mình nên luôn im lặng chịu đựng. Đến một hôm, tôi thấy trong ngăn tủ sắt cũ có một sổ khám bệnh. Tôi mở ra thì phát hiện là kết quả chồng tôi không có tinh trùng.

Từ khi về nhà chồng, tôi luôn nhịn nhường, thậm chí là nhu nhược. Tôi làm gì cũng nhìn mặt người trong nhà, sợ điều tiếng, sợ người khác không hài lòng. Dù chồng tệ bạc thế nào tôi cũng một mực chịu đựng. Nhưng vào ngày hôm đó, tôi đã cho mình quyền tự do thoát khỏi tháng ngày khổ sở.

Lấy nhau 4 năm nhưng vợ chồng tôi vẫn chưa có con. Trong suốt 4 năm đó, thầy nào giỏi tôi cũng đều thăm khám, thuốc khó uống thế nào tôi cũng chịu được. Họ hàng làng xóm cứ thi nhau nói tôi vô sinh, đàn bà không phúc khí mới chẳng có được mụn con. Ai cũng cho rằng không có con là lỗi một mình tôi.

Chồng tôi là thầy giáo thể dục, tập luyện mỗi ngày nên anh luôn tin mình khỏe mạnh. Anh không bao giờ chịu vào phòng khám cùng tôi, anh cho rằng vấn đề nằm ở tôi. Và anh cũng chưa một lần đứng ra bảo vệ tôi trước những lời chỉ trích, công kích của người khác.

Hiếm muộn là nỗi khổ nhưng có người chồng kém cỏi không dám bảo vệ vợ lại càng khổ hơn. Trước mặt tôi, chồng lúc nào cũng nói là hiểu và thương tôi nhiều. Nhưng khi nghe mẹ hay bất kì ai nói những lời khó nghe về tôi thì anh im lặng hoàn toàn. Thậm chí, nhiều lần anh còn nói theo ý mẹ, cùng lúc làm tôi tổn thương.

 

Vợ bị chồng đuổi, bình tĩnh rời đi và để lại 'vật báu' khiến cả nhà chồng phải hốt hoảng xin lỗi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước giờ tôi cứ nghĩ không có con là do mình nên luôn im lặng chịu đựng. Đến một hôm, tôi thấy trong ngăn tủ sắt cũ có một sổ khám bệnh. Tôi mở ra thì phát hiện là kết quả chồng tôi không có tinh trùng. Hóa ra đây là bí mật của chồng giấu giếm tôi bấy lâu nay.

Tôi định đợi đến chiều chồng về rồi nói chuyện thẳng thắn. Đến giờ cơm thì tôi lại phải nghe mẹ chồng khó tính nói những lời khó nghe. Bà bảo: “Cái Liên ở quê mới cưới 3 tháng đã có bầu. Bởi vậy người ta mới nói phụ nữ có phúc đúc thì mới được mụn còn. Còn gái độc thì đến con cũng không có được. Cô xem xem, phụ nữ như cô không sinh được con thì còn làm được gì?

Tôi biết rõ mình không sai, vấn đề nằm ở chồng tôi. Tôi không muốn đấu khẩu với mẹ chồng, chỉ nói rằng bà nên coi lại xem sức khỏe của con trai mình thế nào. Nghe vậy, mẹ tôi càng lớn tiếng hơn, bà cho rằng tôi ác mồm ác miệng, đã bệnh vô sinh còn đổ thừa cho chồng. Đến khi chồng tôi về thì tranh cãi lại càng gay gắt hơn. Chồng tôi nghe vợ nói sức khỏe của mình có vấn đề thì như phát điên, thô bạo lôi vợ ra khỏi nhà.

Đến mức này thì tôi không còn chịu đựng được nữa. 4 năm qua, tôi ngậm đắng nuốt cay chịu đựng những lời mắng nhiếc, tai tiếng quá nhiều. Tôi lập tức dọn đồ, không chần chừ bắt xe về nhà cha mẹ ruột. Trước khi đi, tôi không quên đưa cho mẹ chồng kết quả khám bệnh của chồng.

Và không ngoài dự đoán của tôi, ngay hôm sau mẹ chồng đã sang xin lỗi cha mẹ tôi và năn nỉ tôi quay về. Bà còn khóc lóc nói rằng không hề biết chuyện con trai mình như thế. Chồng tôi giấu chuyện này với mọi người, để tôi mang tiếng xấu, chịu ấm ức suốt bao nhiêu năm. Tôi không thể sống chung với người chồng tệ bạc như vậy nữa. Đã tới lúc tôi phải cứu lấy mình, cho mình một cuộc đời mới, một gia đình mới.

Vợ bị đuổi khỏi nhà không một xu dính túi, thản nhiên rời đi và để lại một thứ khiến cả nhà chồng phải năn nỉ quay về

Vợ bị đuổi khỏi nhà không một xu dính túi, thản nhiên rời đi và để lại một thứ khiến cả nhà chồng phải năn nỉ quay về

Lấy nhau 4 năm nhưng vợ chồng tôi vẫn chưa có con. Trong suốt 4 năm đó, thầy nào giỏi tôi cũng đều thăm khám, thuốc khó uống thế nào tôi cũng chịu được. Họ hàng làng xóm cứ thi nhau nói tôi vô sinh, đàn bà không phúc khí mới chẳng có được mụn con.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Vợ bị chồng đuổi, bình tĩnh rời đi và để lại 'vật báu' khiến cả nhà chồng phải hốt hoảng xin lỗi

Vợ bị chồng đuổi, bình tĩnh rời đi và để lại 'vật báu' khiến cả nhà chồng phải hốt hoảng xin lỗi

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 21/10/2025, 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, tài lộc rực rỡ, quý nhân song hành, gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ

Sau hôm nay, thứ Ba 21/10/2025, 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, tài lộc rực rỡ, quý nhân song hành, gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Từ nay 21/10 đến ngày 27/10, 3 con giáp có vận kim tiền, mang số giàu sang phú quý, tài khoản nhảy số ầm ầm, cuộc sống thăng hoa viên mãn

Từ nay 21/10 đến ngày 27/10, 3 con giáp có vận kim tiền, mang số giàu sang phú quý, tài khoản nhảy số ầm ầm, cuộc sống thăng hoa viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Con gái nhất quyết không theo mẹ trong ngày tái hôn, biết được lý do, cô dâu bật khóc vứt bỏ cả áo cưới

Con gái nhất quyết không theo mẹ trong ngày tái hôn, biết được lý do, cô dâu bật khóc vứt bỏ cả áo cưới

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/10/2025), 3 con giáp tiền bạc kiếm rủng rỉnh, vô lo vô nghĩ về cuộc sống, tài lộc đón năm mới đủ đầy

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/10/2025), 3 con giáp tiền bạc kiếm rủng rỉnh, vô lo vô nghĩ về cuộc sống, tài lộc đón năm mới đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Thay vì níu kéo bằng nước mắt, vợ cho chồng thấy 'bộ mặt thật' của nhân tình, kết quả bất ngờ

Thay vì níu kéo bằng nước mắt, vợ cho chồng thấy 'bộ mặt thật' của nhân tình, kết quả bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Vừa về nhà, thấy vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ, tôi gượng gạo rời khỏi nhà

Vừa về nhà, thấy vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ, tôi gượng gạo rời khỏi nhà

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Bị bồ lừa có con trai, chồng vội bỏ vợ để rồi phải 'ôm hận' vì sự thật phũ phàng nhân tình tiết lộ

Bị bồ lừa có con trai, chồng vội bỏ vợ để rồi phải 'ôm hận' vì sự thật phũ phàng nhân tình tiết lộ

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Đúng 7h sáng nay, thứ Ba 21/10/2025, 3 con giáp giàu sang nứt vách, làm ăn phát đạt, tiền tài tự tìm tới tận cửa, hưởng lộc đến cuối đời

Đúng 7h sáng nay, thứ Ba 21/10/2025, 3 con giáp giàu sang nứt vách, làm ăn phát đạt, tiền tài tự tìm tới tận cửa, hưởng lộc đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/10/2025), 3 con giáp được Thần Tài yêu chiều, tiền tài rực rỡ, ngồi không vẫn giàu nứt vách, toại nguyện đủ điều

Cuối ngày hôm nay (21/10/2025), 3 con giáp được Thần Tài yêu chiều, tiền tài rực rỡ, ngồi không vẫn giàu nứt vách, toại nguyện đủ điều

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 21/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Ba 21/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Bàng hoàng bé gái 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà ở Bắc Ninh

Bàng hoàng bé gái 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà ở Bắc Ninh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Con gái nhất quyết không theo mẹ trong ngày tái hôn, biết được lý do, cô dâu bật khóc vứt bỏ cả áo cưới

Con gái nhất quyết không theo mẹ trong ngày tái hôn, biết được lý do, cô dâu bật khóc vứt bỏ cả áo cưới

Thay vì níu kéo bằng nước mắt, vợ cho chồng thấy 'bộ mặt thật' của nhân tình, kết quả bất ngờ

Thay vì níu kéo bằng nước mắt, vợ cho chồng thấy 'bộ mặt thật' của nhân tình, kết quả bất ngờ

Vừa về nhà, thấy vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ, tôi gượng gạo rời khỏi nhà

Vừa về nhà, thấy vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ, tôi gượng gạo rời khỏi nhà

Bị bồ lừa có con trai, chồng vội bỏ vợ để rồi phải 'ôm hận' vì sự thật phũ phàng nhân tình tiết lộ

Bị bồ lừa có con trai, chồng vội bỏ vợ để rồi phải 'ôm hận' vì sự thật phũ phàng nhân tình tiết lộ

Tưởng được mẹ chồng ủng hộ nhân tình, người chồng cay đắng nhận ra mình đã bị vợ và mẹ 'gài' vào một vở kịch không lối thoát

Tưởng được mẹ chồng ủng hộ nhân tình, người chồng cay đắng nhận ra mình đã bị vợ và mẹ 'gài' vào một vở kịch không lối thoát

Ngày nào chồng cũng ghé nhà làm tôi nghĩ anh muốn quay về với vợ con, biết lý do thật sự tôi cay đắng

Ngày nào chồng cũng ghé nhà làm tôi nghĩ anh muốn quay về với vợ con, biết lý do thật sự tôi cay đắng