- Mẹ đã cấm rồi mà mày không nghe, giờ rước cái loại cau điếc này về để tuyệt tông tuyệt tự.

Ngày Tùng cưới Mai cả gia đình anh đều phản đối, thậm chí mẹ anh còn giận dỗi không thèm rước dâu. Cưới về hơn 2 năm mà Mai vẫn chưa có bầu nên càng bị gia đình chồng ghét bỏ, nhất là mẹ chồng Mai còn cho rằng cô sống ác nên ông trời mới tuyệt đường con cái.

- 2 năm vẫn "tịt" mà mày còn bênh nó hả con. Mày đúng là ngu hết phần người khác, liệu mà ra ngoài kiếm con ngay cho mẹ. Cứ bám lấy con đàn bà này thì có ngày chết cả nút.

Mẹ càng chửi rủa vợ thì Tùng càng thương Mai nhiều hơn, biết vợ sống gần mẹ sẽ còn mâu thuẫn nên Tùng quyết định dọn ra ở riêng. Nghĩ chỉ cần sinh được em bé là mọi chuyện sẽ tốt đên ở đâu có thuốc tốt thụ thai thì Tùng đều mua cho vợ uống. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nào ngờ Mai vẫn không có bầu mà cơ thể lại càng suy nhược hơn. Tùng đưa vợ đến viện nhưng khám không ra bệnh, anh mua đủ thuốc bổ cho vợ ăn nhưng Mai vẫn không khá hơn.

Nhìn Mai như vậy hàng xóm cứ đồn thổi rằng cô bị người âm theo và vong đó đang hành hạ Mai khiến cô chết dần chết mòn. Tùng vốn không tin vào chuyện bói toán ma quỷ, nhưng thấy vợ càng ngày càng giống như dấu hiệu mọi người nói thì anh càng lo. Thế là Tùng hỏi địa chỉ ông thầy bói giỏi rồi đến đó xem sao. Và rồi điều thầy phán khiến Tùng rụng rời.

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- Vợ anh đúng là có vong theo...mà vong này mạnh lắm. Nếu để thêm vài ngày nữa là vợ anh sẽ không qua khỏi đâu. Vong đó là vong nam, thích vợ anh nên muốn bắt cô ấy xuống âm phủ để làm vợ anh ta.

- Không được...xin thầy hãy cứu vợ tôi đi.

- Muốn cứu cũng không phải là không có cách. Chỉ sợ anh có dám làm mọi thứ để cứu vợ mình không?

- Tôi sẽ làm hết. Thầy cứ nói đi.

- Muốn vợ khỏe lại thì anh phải làm thịt con chó nuôi 10 năm của nhà anh cho vợ anh ăn. Vong đó vốn rất sợ con chó của anh...vì vậy phải làm thịt rồi ép vợ anh ăn bằng hết.

Nghe thầy phán như vậy mà Tùng rụng người, nhà anh vốn có con chó Vàng nuôi đến nay đã được 10 năm. Đó là giống chó Phú Quốc rất khôn và giữ nhà giỏi, nó đã sống với anh thời gian lâu giờ nói giết chết nó thì Tùng đau đớn lắm. Nhưng vì cứu vợ anh không còn cách nào khác, nghĩ con Vàng năm nay cũng già rồi chắc không sống được bao lâu nữa. Nên Tùng đành làm thịt nó để cứu vợ.

Quả thật là sau khi ăn thịt con chó Vàng thì Mai khỏe lại hẳn, lúc đó Tùng sung sướng lắm. Cứ tưởng mọi thứ từ đó sẽ không còn lo lắng gì nữa, nào ngờ ngày hôm đó Tùng đi làm về sớm muốn tạo bất ngờ cho vợ thì vừa đến cổng anh đã thấy lão thầy bói lén lút vào nhà mình. Nghi có chuyện không lành Tùng lén theo sau, để rồi anh phải điếng người khi thấy vợ mình chạy đến ôm lấy gã thầy bói rồi kéo vào giường điên cuồng cởi đổ.

- Hôm nay anh phải chiều em 3 hiệp liền tù tì đấy nhé.

- Khiếp, em ăn thịt chó xong khỏe hơn đấy à? Bình thường làm 1 hiệp đã rũ người rồi cơ mà.

- Cũng tại anh đấy...tự dưng nghĩ ra trò cho em ốm rồi bắt lão chồng làm thịt chó. Em ăn nhiều quá giờ nghĩ đến là khiếp đây này.

- Anh cũng không muốn giết con chó đâu. Nhưng mà lần nào anh đến với em nó cũng sủa rồi nhè anh ra cắn. Con chó ấy đúng là khôn thật, nó biết anh và em tòm tem với nhau nên lần nào anh đến cũng sủa. Lần này nó chết rồi anh đến yên lặng không sợ hàng xóm biết. Lão chồng em càng không biết gì...đúng là chồng em ngu thật.

- Em cũng chán lão chồng rồi...đã vậy bà mẹ chồng còn tai hại hơn. Anh sớm làm cưới em đi...em sẽ ly hôn luôn lão chồng.

- Cứ an tâm đi...rồi anh sẽ cưới em sớm thôi.

Nghe đến đó không giữ được bình tĩnh nữa thì Tùng cầm gậy lao vào đuổi đánh vợ và thầy bói dởm trong tình trạng không mảnh vải che thân. Giờ đây thì Tùng chẳng còn thiết tha gì danh dự nữa, anh không ngờ vợ mình lại khốn nạn như vậy. Trong khi Tùng yêu thương vợ thì Mai lại đâm sau lưng anh đau như vậy. Tùng ân hận vì đã giết đi con chó trung thành của mình. Không cần chờ Mai ly hôn lần này Tùng đuổi luôn cô ta ra đường và ly hôn ngay lập tức.