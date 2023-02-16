Bố mẹ tôi rất không hài lòng vì con dâu lười biếng. Nhà tôi chẳng có việc gì, không vất vả như những nhà khác đâu. Cô ấy làm dâu chỉ cần ngày 3 bữa cơm cho cả nhà, quét dọn nhà cửa, dọn dẹp, giặt giũ. Tôi bảo vợ số may mắn thì phải biết điều và ngoan ngoãn, cố gắng làm tốt trách nhiệm của mình.

Tối qua tôi đến nhà một người bạn ăn nhậu, sau đó vì trời đã khuya lại có men rượu nên tôi ngủ lại luôn. Sáng nay 7h tôi về đến nhà, đang đói cứ tưởng vợ đã nấu bữa sáng xong xuôi, ngờ đâu bếp núc lạnh tanh, vợ vẫn đang ngủ nướng chưa chịu dậy!

Tôi tức giận lao lên tầng 2, đẩy mạnh cửa vào thì giật mình nhìn phòng ngủ trống không. Mặt tôi biến sắc khi phát hiện đồ đạc của vợ không còn sót lại món nào. Cô ấy đã thu dọn đồ đạc bỏ đi từ bao giờ mà nhà tôi không ai hay biết!

Hiện tại vợ đang mang thai được 7 tháng. Cô ấy rất khỏe, vẫn đi làm và dự định khoảng hơn 8 tháng mới nghỉ sinh. Mẹ tôi bảo ngày xưa mang thai làm gì được nhàn hạ như bây giờ, phải làm công việc chân tay nặng nhọc. Vợ làm văn phòng, về nhà cũng chỉ loanh quanh vài việc lặt vặt trong nhà như vậy thôi. Thế mà cuối tuần được nghỉ làm, 7h sáng rồi vợ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Bố mẹ tôi đi tập thể dục về tưởng đã có bữa sáng nóng hổi chờ sẵn, không ngờ con dâu vẫn chưa ngủ dậy!

Ảnh minh họa: Internet

Gọi cho vợ, phải đến chục cuộc cô ấy mới nhấc máy. Tôi lớn giọng chất vấn vợ đang ở đâu, đang làm trò gì vậy thì vợ đủng đỉnh trả lời khiến tôi phải chết điếng:

“Tôi về nhà ngoại rồi và sẽ ở bên này luôn tới lúc sinh con. Tôi chán cảnh làm osin không công cho nhà chồng rồi. Tôi cũng đi làm độc lập kinh tế, tiền chi tiêu sinh hoạt cùng chồng gánh vác, hà cớ gì mọi công việc nhà đều đổ lên đầu tôi? Anh không thấy quá bất công và vô lý à?

Công ty cách nhà 7km mà trưa nào tôi cũng phải chạy về nấu cơm cho bố mẹ chồng, trong khi ông bà đã về hưu rảnh rỗi ở nhà cả ngày? Nghĩ lại tôi thấy mình cũng chịu đựng giỏi thật. Thậm chí khi tôi mang thai tình hình cũng vẫn vậy không khác chút nào. Tôi tự thấy mình không đáng phải chịu đựng những điều như vậy, Bụng ngày một to, tôi mệt mỏi lắm rồi không cố được nữa!”.

Bố mẹ tôi thích ăn cơm con dâu nấu. Với lại tôi nghĩ việc cơm nước cho bố mẹ chồng là phận sự của con dâu nên sau đám cưới đã bảo vợ buổi trưa về nhà nấu nướng cho ông bà. Ông bà đã vất vả cả đời rồi, bây giờ là lúc được con cái phụng dưỡng chu đáo. Điều đó có gì sai ư?

“Anh muốn báo hiếu bố mẹ thì tự mình báo hiếu đi, sao anh không về nhà nấu cơm cho bố mẹ anh? Đừng hành hạ một người phụ nữ đang mang bầu! Tôi đang suy nghĩ cân nhắc, nếu anh không thay đổi thì đẻ xong tôi sẽ ly hôn!”, vợ hùng hồn tuyên bố như vậy rồi ngắt máy.

Tôi thật không hiểu vợ nghĩ gì. Đàn ông làm những việc to tát, phụ nữ chăm con, quán xuyến việc nhà và chăm sóc bố mẹ chồng, nhà ai mà chẳng vậy. Cô ấy lười biếng bình thường không trốn việc được, giờ mang bầu nên vin vào đó trách móc chồng. Việc nặng nhọc chẳng nói làm gì, mấy việc lặt vặt ấy thì tốn bao nhiêu sức?

Làm cho dễ đẻ, chẳng lẽ cứ có bầu thì không cần làm gì, ngồi khểnh chờ cơm bưng nước rót hay sao? Mang bầu thì cần phải chăm sóc đặc biệt lắm ư?

Phụ nữ mang thai cần được chăm sóc tốt về cả thể chất lẫn tinh thần

Khoảng thời gian mang thai là một khoảng thời gian hạnh phúc nhưng cũng đầy mệt mỏi và khó khăn đối với mỗi người mẹ. Thời điểm này mẹ hãy chăm sóc bản thân thật tốt cả về tinh thần lẫn thể chất, đảm bảo thai nhi phát triển khỏe mạnh, chào đời bình an, là một em bé vui tươi.

1. Chế độ dinh dưỡng cân bằng

Dinh dưỡng trong thai kỳ rất quan trọng trong việc ngăn ngừa các dị tật bẩm sinh, giúp cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Mẹ phải bổ sung đầy đủ 4 nhóm chất thiết yếu: canxi, axit folic, sắt và protein. Đồng thời, thai phụ cần cân bằng các nhóm thực phẩm: rau củ quả, ngũ cốc nguyên hạt, các sản phẩm từ sữa, thực phẩm giàu protein (thịt, cá, trứng, đậu…).

2. Chế độ vận động phù hợp

Mẹ bầu nên duy trì chế độ luyện tập từ 3 - 4 lần/tuần với các hoạt động phù hợp như đi bộ, đạp xe, yoga, bơi lội... Điều đó không chỉ giúp mẹ “bầu khỏe, bầu đẹp” mà còn cải thiện sự dẻo dai, sức đề kháng, chuẩn bị tinh thần và thể chất cho sứ mệnh “vượt cạn” thiêng liêng.

Thời gian tập thể dục lý tưởng là 30 - 40 phút. Tuy nhiên, thời lượng này nên được xác định bằng cảm giác của mẹ bầu. Hãy vừa luyện tập vừa lắng nghe cơ thể, để biết chính xác tập bao nhiêu là vừa đủ. Đặc biệt mẹ bầu không nên làm các công việc nặng nhọc, quá sức nhé.

3. Nghỉ ngơi và thư giãn

Stress chính là “kẻ thù” của phụ nữ mang thai. Stress làm rối loạn lượng đường và insulin trong máu, gây ra các vấn đề về sinh sản, có thể dẫn đến trầm cảm, lo lắng và béo phì sau sinh.

Ước tính ít nhất 80% các vấn đề sức khỏe đến từ tâm lý của các phụ nữ sắp làm mẹ. Mẹ hãy chọn cho mình một liệu pháp thư giãn phù hợp nhằm loại bỏ stress, có thể kể đến như thiền, các bài tập thở, viết nhật ký, trò chuyện, sắp xếp cuộc sống trở nên tinh giản hơn để tận hưởng từng giây phút thảnh thơi trong thai kỳ.

4. Tạo môi trường sống lành mạnh

Trong bụng mẹ, trẻ đã tiếp nhận các tín hiệu cảm xúc và tác động từ môi trường sống bên ngoài. Thế giới bên ngoài càng trong lành thì thế giới bên trong nuôi dưỡng bé sẽ càng yên bình.

Mẹ bầu cần tránh môi trường sống độc hại, nơi không khí ô nhiễm, nhiều tiếng ồn, những cơn cãi vã… Đồng thời bạn hãy tạo lập môi trường sống lành mạnh thông qua đa dạng hoạt động: đọc sách, nghe nhạc tiết tấu chậm, hòa mình với thiên nhiên...