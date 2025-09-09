Vợ đau đẻ một ngày một đêm, khi tôi vui mừng bế con thì nghe cô nói một câu chấn động

Tâm sự 09/09/2025 22:31

Sau khi bình tĩnh lại, tôi hỏi vợ vì sao lại nói thế. Vợ tôi nói cô ấy chỉ muốn đẻ một đứa con trai thôi, giờ cô ấy hoàn thành nhiệm vụ rồi nên không muốn sinh đẻ gì nữa. Tôi nghe mà trong lòng hoang mang lắm. Tôi vẫn muốn có thêm con để cả nhà đông vui. Tôi có sức kiếm tiền nuôi vợ con.

Vợ tôi đau đẻ một ngày một đêm mới sinh được con. Nhìn cô ấy đau đớn mà tôi ớn lạnh cả người vì xót xa. Thậm chí nhiều lúc đau quá, vợ tôi phải ngất đi một lúc, khi tỉnh lại càng đau hơn. Bị cơn đau hành hạ thảm thương, vợ tôi van nài tôi cho sinh mổ. Nhưng mẹ tôi nhất định không chịu, vì bả nghĩ đẻ thường sẽ tốt hơn. Trời thương, sau một ngày một đêm thì vợ tôi cũng sinh được.

Sau khi con đầu lòng chào đời, vợ tôi được đưa vào phòng hậu sinh. Thấy con nhỏ xíu nằm trong khăn mà tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi bế con lên mà trong lòng reo vui. Nhưng niềm vui lớn chưa được hưởng trọn thì tôi bất ngờ nghe thấy giọng nói thều thào của vợ cạnh bên. Tôi giật mình nhớ tới người vợ khổ cực vượt cạn của mình, tôi còn chưa hỏi han cô ấy thế nào.

 

Nhưng vợ tôi không hề lên tiếng trách móc chồng vô tâm. Cô ấy gắng gượng như có điều muốn nói lắm. Đến khi nghe được lời thì thầm của vợ, tôi chấn động choáng váng:

Vợ đau đẻ một ngày một đêm, khi tôi vui mừng bế con thì nghe cô nói một câu chấn động - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Sau đợt này anh đi thắt ống dẫn tinh đi”.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi hỏi vợ vì sao lại nói thế. Vợ tôi nói cô ấy chỉ muốn đẻ một đứa con trai thôi, giờ cô ấy hoàn thành nhiệm vụ rồi nên không muốn sinh đẻ gì nữa. Tôi nghe mà trong lòng hoang mang lắm. Tôi vẫn muốn có thêm con để cả nhà đông vui. Tôi có sức kiếm tiền nuôi vợ con.

Nhưng vợ thở than sinh con vất vả lại nguy hiểm quá, không ai để ý cô ấy chịu đựng thế nào. Ngay cả tôi cũng chỉ quan tâm đến em bé, có hỏi han gì cô ấy đâu. Suốt lúc vợ tôi đau đẻ, những lời van nài của cô ấy cũng chẳng ai nghe. Dù giờ đã qua rồi nhưng vợ tôi vẫn ám ảnh lắm, không muốn sinh thêm lần nào nữa.

Tôi chần chừ nói với vợ hay là dùng biện pháp tránh thai nhưng vợ tôi nhất quyết không đồng ý. Cô ấy muốn tôi thắt ống dẫn tinh để phòng trừ rủi ro. Cô ấy còn làm căng nếu tôi không thực hiện thì đừng hòng gần gũi vợ. Cô ấy khăng khăng không muốn có con lần nào nữa.

Tôi thấy vợ mới đẻ xong còn yếu nên không muốn cô ấy nổi giận. Dù vậy, tôi không thể đi “thắt” như cô ấy muốn. Tôi vẫn còn muốn có thêm con, nhưng giờ tôi phải làm sao để thuyết phục vợ đây?

Chồng mất mới 3 tháng chị dâu đã tái giá, biết được lý do tôi ngậm ngùi dúi vào tay chị ấy 50 triệu rồi ra về

Chồng mất mới 3 tháng chị dâu đã tái giá, biết được lý do tôi ngậm ngùi dúi vào tay chị ấy 50 triệu rồi ra về

Tôi nghe mẹ nghẹn ngào nói trong điện thoại, đời thuở nào mà chồng qua đời chưa được 3 tháng mà vợ đã đi bước nữa. Chị dâu nào có phải người như thế. Tôi chỉ ậm ừ đáp lại mẹ rồi cúp máy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Mặc váy cưới bước qua cổng nhà chồng, tôi hoảng hốt khi thấy đứa trẻ chạy tới ôm mình rồi gọi mẹ

Mặc váy cưới bước qua cổng nhà chồng, tôi hoảng hốt khi thấy đứa trẻ chạy tới ôm mình rồi gọi mẹ

Tâm sự 56 phút trước
Vừa nhìn thấy một thứ trên ngực tôi, chồng liền xô tôi khỏi giường, đòi trả dâu ngay đêm tân hôn

Vừa nhìn thấy một thứ trên ngực tôi, chồng liền xô tôi khỏi giường, đòi trả dâu ngay đêm tân hôn

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Tình cờ gặp lại vợ cũ, cô ấy vuốt cái bụng đang nhô cao, tiết lộ bí mật khiến tôi choáng váng

Tình cờ gặp lại vợ cũ, cô ấy vuốt cái bụng đang nhô cao, tiết lộ bí mật khiến tôi choáng váng

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Vợ đau đẻ một ngày một đêm, khi tôi vui mừng bế con thì nghe cô nói một câu chấn động

Vợ đau đẻ một ngày một đêm, khi tôi vui mừng bế con thì nghe cô nói một câu chấn động

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Chồng mất mới 3 tháng chị dâu đã tái giá, biết được lý do tôi ngậm ngùi dúi vào tay chị ấy 50 triệu rồi ra về

Chồng mất mới 3 tháng chị dâu đã tái giá, biết được lý do tôi ngậm ngùi dúi vào tay chị ấy 50 triệu rồi ra về

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Xót thương chị hàng xóm một mình nuôi con, đến khi thấy mặt chồng của chị ấy tôi rụng rời tay chân

Xót thương chị hàng xóm một mình nuôi con, đến khi thấy mặt chồng của chị ấy tôi rụng rời tay chân

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Chồng bất ngờ đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về thăm nhà nội, tôi khóc ngất thấy cảnh tượng trước mắt

Chồng bất ngờ đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về thăm nhà nội, tôi khóc ngất thấy cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Trước ngày ly hôn, chồng ôm gối gõ cửa: ‘Cho anh ngủ nhờ 1 đêm thôi’ và cái kết khiến vợ ‘ngã ngửa’

Trước ngày ly hôn, chồng ôm gối gõ cửa: ‘Cho anh ngủ nhờ 1 đêm thôi’ và cái kết khiến vợ ‘ngã ngửa’

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam nghi phạm sát hại người tình, phi tang xác ở Tây Ninh

Khởi tố, bắt tạm giam nghi phạm sát hại người tình, phi tang xác ở Tây Ninh

Đời sống 2 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 10/9/2025, 3 con giáp 'chìm đắm trong mưa vàng, mưa bạc', trúng số độc đắc, cầu được ước thấy, công việc trơn tru hơn người

Sau ngày mai, thứ Tư 10/9/2025, 3 con giáp 'chìm đắm trong mưa vàng, mưa bạc', trúng số độc đắc, cầu được ước thấy, công việc trơn tru hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe buýt 2 tầng bị tàu hỏa đâm trúng, kéo lê hàng trăm mét khiến 10 người tử vong và hàng chục người bị thương

Xe buýt 2 tầng bị tàu hỏa đâm trúng, kéo lê hàng trăm mét khiến 10 người tử vong và hàng chục người bị thương

Tử vi thứ Tư 10/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi thứ Tư 10/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Qua nhà em trai thắp nhang rồi rời đi khiến 4 căn nhà cháy rực lửa, thiêu rụi toàn bộ tài sản ở An Giang

Qua nhà em trai thắp nhang rồi rời đi khiến 4 căn nhà cháy rực lửa, thiêu rụi toàn bộ tài sản ở An Giang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mặc váy cưới bước qua cổng nhà chồng, tôi hoảng hốt khi thấy đứa trẻ chạy tới ôm mình rồi gọi mẹ

Mặc váy cưới bước qua cổng nhà chồng, tôi hoảng hốt khi thấy đứa trẻ chạy tới ôm mình rồi gọi mẹ

Vừa nhìn thấy một thứ trên ngực tôi, chồng liền xô tôi khỏi giường, đòi trả dâu ngay đêm tân hôn

Vừa nhìn thấy một thứ trên ngực tôi, chồng liền xô tôi khỏi giường, đòi trả dâu ngay đêm tân hôn

Tình cờ gặp lại vợ cũ, cô ấy vuốt cái bụng đang nhô cao, tiết lộ bí mật khiến tôi choáng váng

Tình cờ gặp lại vợ cũ, cô ấy vuốt cái bụng đang nhô cao, tiết lộ bí mật khiến tôi choáng váng

Chồng mất mới 3 tháng chị dâu đã tái giá, biết được lý do tôi ngậm ngùi dúi vào tay chị ấy 50 triệu rồi ra về

Chồng mất mới 3 tháng chị dâu đã tái giá, biết được lý do tôi ngậm ngùi dúi vào tay chị ấy 50 triệu rồi ra về

Xót thương chị hàng xóm một mình nuôi con, đến khi thấy mặt chồng của chị ấy tôi rụng rời tay chân

Xót thương chị hàng xóm một mình nuôi con, đến khi thấy mặt chồng của chị ấy tôi rụng rời tay chân

Chồng bất ngờ đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về thăm nhà nội, tôi khóc ngất thấy cảnh tượng trước mắt

Chồng bất ngờ đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về thăm nhà nội, tôi khóc ngất thấy cảnh tượng trước mắt