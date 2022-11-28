Phát và Khương kết hôn sau hơn 2 năm yêu nhau. Khương kém chồng 2 tuổi và là một người vợ dịu dàng, đảm đang tháo vát. Dù sống gần họ hàng bên nhà chồng nhưng chưa khi nào Khương để có bất cứ điều tiếng gì. Bố mẹ Phát cũng rất quý nàng dâu tần tảo này. 5 năm kết hôn rồi có với nhau 2 mặt con, Phát chỉ việc ra ngoài kiếm tiền còn mọi việc trong nhà hay chăm sóc con cái, Khương một tay lo liệu cả.

Lấy nhau 5 năm, chưa bao giờ Phát nghĩ Khương lại có thể xử sự như vậy khi biết chồng ngoại tình . Anh biết mình sai, nhưng đây đâu phải lần đầu tiên anh mắc lỗi? Sao đột nhiên người vợ lành hiền của anh lại trở nên ghê gớm thế này.

Vợ đảm, con ngoan, quan hệ hai bên gia đình lại tốt đẹp, ai ai cũng nói Phát may mắn khi lấy được người con gái như Khương. Ngay cả bản thân anh cũng thấy vậy. Anh nghĩ rằng đời này mình sẽ chẳng bao giờ như những gã đàn ông bội bạc ngoài kia, đem tình yêu cho một người phụ nữ khác. Vậy mà, sau 4 năm hôn nhân , Phát đã ngã vào vòng tay một cô gái trẻ đẹp khác.

Ngày vợ mới đẻ đứa thứ hai, cả bố mẹ chồng và chồng đều muốn thuê người giúp việc cho Khương đỡ vất vả nhưng cô đều gạt đi và nói không cần thiết. Thế là một mình Khương lại chiến đấu với hai đứa trẻ nhỏ để mỗi tháng gia đình tiết kiệm được thêm vài triệu đồng.

Khương rất tốt nhưng anh cảm thấy cuộc hôn nhân của mình luôn thiếu thiếu thứ gì đó. Đúng là vợ chồng anh chẳng mấy khi mâu thuẫn cãi cọ lớn nhưng chẳng mấy khi anh cảm nhận được sự thăng hoa thực sự.

Cô bồ trẻ của anh thì khác. Cô ấy không đảm đang như vợ anh, thậm chí chẳng biết nấu ăn gì, chỉ thích ăn hàng. Cô ấy cũng chẳng khéo léo để chiều lòng mọi người, mà chỉ sống theo những gì mình thích. Thế nhưng ở bên cạnh cô ta, Phát cảm nhận được một thứ tình cảm thăng hoa.

Biết cuộc tình này là tội lỗi, Phát chưa khi nào có ý định bỏ vợ con song cũng không thể dứt ra được. Hàng ngày lén lút với người tình rồi lại về nhà làm tròn vai người chồng, người cha hạnh phúc, nhiều khi Phát cũng thấy lo bị vợ phát hiện.

Được 2 tháng thì Khương phát hiện thật. Tuy không bắt được quả tang nhưng vợ đã vô tình đọc được những dòng tin nhắn đường mật của Phát dành cho bồ trẻ. Thế nhưng anh đã khăng khăng chối bỏ rồi dùng mọi cách thề thốt để làm dịu con tim vốn yếu mềm của vợ. Những ngày sau đó anh cũng dành nhiều thời gian cho vợ con hơn. Vậy là Khương bỏ qua.

Trò đời cái gì càng vụng trộm người ta lại càng thấy thích thú. Được một thời gian ngắn thì Phát lại trở lại với cô bồ trẻ đẹp. Giờ đây anh cũng phần nào yên tâm hơn vì nghĩ rằng, nếu bị phát hiện thì lại giở bài cũ, xin lỗi rồi thề thốt các thứ, cô vợ hiền lành của anh sẽ mủi lòng thôi. Anh đâu ngờ có ngày phải chứng kiến đòn trả thù tình cay độc như thế.

Hôm đấy Khương nói có điều muốn làm tôi bất ngờ nên đặt cơm ngoài hàng, mời cả hai bên bố mẹ. Phát chẳng mảy may suy nghĩ gì, đi làm về sớm rồi chuẩn bị áo quần thật tươm tất chờ đưa vợ con đi ăn hàng. Trước đến giờ, anh luôn là hình mẫu người chồng lý tưởng trong mắt bố mẹ vợ.

Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, khi bố mẹ hai bên đã đến đủ, Khương vẫn nói còn một người khách nên chưa gọi đồ. 5 phút sau, Phát chết lặng khi nhìn thấy cô bồ xuất hiện ở cửa. Cô ta và Phát chưa kịp xử trí gì, vợ anh đã buông lời giới thiệu cùng bố mẹ: "Con xin giới thiệu với bố mẹ, đây là em Hoa, người yêu của anh Phát".

Nói rồi Khương lấy đống ảnh chụp lại tất cả những cảnh hẹn hò của người chồng phản bội và ả nhân tình kia ra đặt lên bàn. Những cuộc hẹn hò lén lút, rồi cả khi anh giả vờ đi công tác để hú hí cùng bồ, tất cả đều được phơi bày trước mặt mọi người. Bố mẹ Phát bàng hoàng trước những tấm ảnh hiện ra trước mắt.

"Con nghĩ khi người ta đã không còn tình cảm và sự tôn trọng dành cho nhau thì chia tay là điều nên làm. Đây không phải lần đầu con phát hiện anh Phát ngoại tình. Vì con cái, con đã từng nhắm mắt cho qua với những mong anh sẽ biết điều nhưng không, anh ấy càng coi thường con và tiếp tục mối quan hệ bất chính kia. Con chỉ tiếc vì không thể làm dâu bố mẹ thêm được nữa. Hai đứa con của con, con sẽ nuôi chúng. Chúng không thể nào sống với một người mẹ kế chẳng biết làm gì ngoài ăn chơi thụ hưởng như cô ta".

Phát thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng đứng trước mình đây là Khương, người vợ vốn hiền lành của anh. Anh chẳng thể ngờ, hoá ra 1 năm nay, tất cả những sai trái của mình vợ đều biết nhưng im lặng mong anh nhận ra mà quay về.

Phát đuổi cô bồ về rồi quỳ xuống cầu xin bố mẹ cùng vợ tha thứ. Nhưng tất cả đã quá muộn. Khương để lại một tờ giấy ly hôn đã ký sẵn rồi cùng hai đứa con ra về. Phát nhìn tờ đơn cùng những tấm ảnh trên bàn mà vô cùng hối hận, chỉ vì nghĩ vợ lành hiền không biết gì mà anh đã quá coi thường vợ để gia đình rơi vào nông nỗi này.