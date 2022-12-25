Về ở cữ với mẹ chồng, nào ngờ đến bữa ăn, anh trai chủ động hất đổ mâm cơm mà tôi đỏ mắt biết ơn

Tâm sự 25/12/2022 23:21

Đột nhiên tôi nghe tiếng loảng xoảng bên ngoài lúc trưa mà sững sờ rồi không ngờ trước cảnh tượng ấy.

Vợ chồng tôi đều quê xa, thuê nhà sinh sống và làm việc trên thành phố. Mẹ tôi mất sớm, nhà lại chỉ có một em trai, bởi vậy khi sinh con tôi nghe lời chồng về quê nội ở cữ. Một mình anh đi làm, công việc rất bận, tôi ở cữ trên thành phố sẽ khiến anh mệt thêm.

Ở quê có mẹ chồng, anh trai chồng chưa kết hôn và một cô em gái đã lập gia đình. Hai tuần đầu ở cữ mẹ chồng chăm mà đêm nào tôi cũng khóc. Nguyên nhân cũng chỉ có một, mẹ chồng đối xử với con dâu rất hai mặt.

Khi có anh trai chồng tôi ở nhà hoặc chồng tôi gọi điện về hỏi thăm, bà luôn tươi cười xởi lởi, bữa ăn chuẩn bị giúp tôi khá ngon. Khi vắng mặt mọi người chỉ có tôi và bà, mẹ chồng thậm chí còn đi chơi cùng bạn, cố tình quên không nấu cơm cho tôi ăn. Tôi phải dậy xuống bếp ăn qua loa bát cơm nguội hoặc úp mì tôm cho xong bữa.

Về ở cữ với mẹ chồng, nào ngờ đến bữa ăn, anh trai chủ động hất đổ mâm cơm mà tôi đỏ mắt biết ơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng cũng không giúp tôi giặt giũ, chăm sóc con. Quá đáng hơn bà còn nói cạnh khóe, chê tôi chửa đẻ mà béo xấu, không như con gái bà sinh con vẫn thon thả, đẹp như hoa. Nhiều câu bà nói rất khó nghe và gây tổn thương, tôi chán chẳng còn sức lực mà cãi vã.

Chồng tôi và anh trai chồng ai cũng bận rộn gánh vác kinh tế. Tôi nghĩ bụng cố gắng ở tròn một tháng rồi lên thành phố với chồng, tự mình làm mọi việc. Chứ giờ tôi cũng không muốn kêu than, mọi người lại thêm lo lắng.

Cho đến trưa đó, đang cho con bú tôi đột nhiên nghe được tiếng cãi vã rồi tiếng ném đồ đạc loảng xoảng bên ngoài. Vội vã ra ngoài xem, tôi giật mình thấy mẹ chồng và anh trai chồng đang tranh cãi, dưới sàn nhà là mâm cơm rơi vỡ tung tóe.

Về ở cữ với mẹ chồng, nào ngờ đến bữa ăn, anh trai chủ động hất đổ mâm cơm mà tôi đỏ mắt biết ơn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh trai chồng tức giận nói:

- Tôi thật không ngờ bà lại đối xử với em dâu như thế. Bà làm tôi quá thất vọng. Bố tôi mất rồi, bà với ông lại chỉ có một cô con gái đã đi lấy chồng, tôi nghĩ sau này có thể sống chung chăm sóc bà cho vẹn tình vẹn nghĩa. Không ngờ bà chưa bao giờ coi chúng tôi là ruột thịt, vậy thì cũng đừng trách chúng tôi không coi bà như mẹ!

Hóa ra anh trai chồng bất ngờ trở về giữa trưa, bình thường anh ấy đi làm từ sáng đến tối mới về, nhiều lúc còn làm đêm không ngủ ở nhà. Về tình cờ thấy mẹ chồng đang ở trong bếp gọi điện nói chuyện với bạn. Bà nói xấu tôi, than thở phải phục vụ hầu hạ con dâu hờ, toàn những lời lẽ không hay ho gì.

Anh ấy nghe mà giận lắm, lại nhìn thấy mâm cơm bà nấu cho con dâu mới sinh được hai tuần chỉ có bát canh suông thì càng giận tím mặt. Anh tức quá mới hất đổ mâm cơm đó rồi nói với mẹ chồng như vậy. Bao tủi thân, ấm ức trong tôi dồn nén 2 tuần qua, giờ có người bênh vực, bảo vệ mình, tôi không cầm được nước mắt.

Thật ra gọi là mẹ chồng nhưng bà không phải mẹ ruột của chồng tôi. Mẹ ruột của chồng tôi và anh trai mất sớm, sau bố chồng tái hôn, họ sinh được một cô con gái. Anh trai chồng tôi cũng rất tốt, biết bà ấy không có nơi nương tựa nên xác định sẽ sống chung chăm sóc bà. Ai mà ngờ…

Tối đó tôi không còn gặp mẹ chồng ở nhà nữa, chắc bà về bên nhà ngoại. Sau ấy anh trai chồng nhờ vợ sắp cưới đến chăm sóc tôi. Tôi được chăm lo tận tình và thoải mái hơn hẳn, chị bắt tôi ở quê đủ 3 tháng chị chăm cho rồi mới được lên thành phố. Tuy phải chịu hai tuần ở cữ không vui vẻ gì nhưng tôi thực sự rất cảm kích anh trai chồng và chị dâu tương lai. Trải nghiệm ở cữ quê chồng của tôi vẫn là một kỷ niệm đáng nhớ và đáng trân trọng.

 

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Càng thấy cả nhà ngăn cấm, tôi càng nghi ngờ có sự lạ diễn ra, bước đến căn phòng đóng kín, tôi sững sờ với người bên trong.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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