Được vợ tặng điện thoại mới, chồng vẫn giữ khư khư cái cũ, vô tình lướt xem tôi suy sụp phát hiện chồng có thói quen bệnh hoạn

Tâm sự 21/02/2023 20:10

Nhận được điện thoại mới, chồng tôi vui lắm, còn đăng ảnh khoe trên Facebook nữa. Tuy nhiên, sau 1 tuần có điện thoại mới, anh vẫn chưa cất chiếc điện thoại cũ đi.

Tôi với chồng cưới nhau được 12 năm rồi. Chồng tôi là công chức nhà nước. Tính anh hiền lành, tử tế và chững chạc. Vợ chồng tôi có 2 con, đủ nếp đủ tẻ. Cuộc sống của chúng tôi không quá dư dả nhưng cũng đủ ăn đủ tiêu. Trước giờ, tôi luôn yêu thương và tin tưởng chồng tôi tuyệt đối.

Tôi xuất thân từ một gia đình gia giáo. Thời trẻ, tôi cũng thuộc dạng "hot girl" nên được nhiều người theo đuổi. Chồng tôi cũng đã mất hơn 1 năm trồng cây si mới nhận được cái gật đầu của tôi. Cuộc sống hôn nhân của tôi ban đầu khá hạnh phúc. Vợ chồng tôi hòa hợp chuyện chăn gối nên càng lúc càng yêu thương nhau.

 

Tuy nhiên, sau khi sinh con đầu lòng và con thứ hai, ham muốn của tôi giảm đi đáng kể. Tôi uống thêm nhiều loại thuốc bổ sung nhưng chẳng ích gì. Tôi cũng tâm sự với chồng, mong anh thông cảm. Ban đầu, chồng tôi có vẻ buồn chán, hụt hẫng nhưng anh cũng chấp nhận. 

Anh còn động viên tôi rằng: "Hai vợ chồng sống với nhau vì tình cảm là chính. Còn em không muốn thì anh cũng không ép."

Tôi có nhóm bạn thân từ hồi đại học. Chúng tôi tâm sự với nhau mọi chuyện, kể cả chuyện ấy. Thấy bạn kể chuyện chồng nhu cầu cao, đòi hỏi vợ suốt ngày suốt đêm mà tôi thấy rợn người. Tôi cũng mừng thầm vì lấy được người chồng tâm lý, biết thông cảm, chia sẻ với vợ.

Nào ngờ đời không như là mơ. Tôi hoàn toàn suy sụp khi phát hiện chuyện chồng là kẻ cuồng dâm, bệnh hoạn. Sắp đến sinh nhật chồng, tôi thấy điện thoại của anh cũ quá nên đã mua tặng anh một chiếc điện thoại đời mới, giá hơn 20 triệu.

Nhận được điện thoại mới, chồng tôi vui lắm, còn đăng ảnh khoe trên Facebook nữa. Tuy nhiên, sau 1 tuần có điện thoại mới, anh vẫn chưa cất chiếc điện thoại cũ đi. Chồng tôi bảo điện thoại cũ có nhiều dữ liệu phải đồng bộ. 

Được vợ tặng điện thoại mới, chồng vẫn giữ khư khư cái cũ, vô tình lướt xem tôi suy sụp phát hiện chồng có thói quen bệnh hoạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Điện thoại mới có vẻ khó dùng nên anh chưa kịp đổi mật khẩu. Tôi vô tình xem được thì phát hiện chồng tôi đang trao đổi tình- tiền trên mạng với cả tá các em gái trẻ đẹp. Anh thường xuyên gửi và nhận những tấm ảnh, clip nhạy cảm từ họ. Không những thế, anh và họ cũng thường xuyên hẹn hò offline ở nhà nghỉ để thỏa sức vui vẻ.

Chồng bình thản khi tôi phát hiện. Anh nói rằng anh yêu tôi thật lòng nên không muốn làm tôi khó xử. Tôi không chiều chuộng được anh chuyện chăn gối mà họ thì lại rất giỏi chuyện này. Ở bên họ, anh thấy thỏa mãn, vui vẻ. Về nhà, anh lại là người chồng tốt, người cha mẫu mực và người con có hiếu trong gia đình, có sao đâu!

 

Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai để chồng tôi có lối sống sa ngã, bệnh hoạn như thế. Thú thật, từ khi sinh con, vợ chồng tôi ít quan hệ vì tôi phải chăm con nhỏ và cuộc sống thì bộn bề. Tôi tưởng chồng không có nhu cầu cao vì anh chưa bao giờ than phiền về chuyện này cả. Vậy mà...

Tôi đã cố gắng tha thứ cho chồng nhưng cứ nghĩ đến những hình ảnh đó, tôi lại thấy đau lòng. Tôi mất niềm tin vào anh và cảm thấy suy sụp thực sự. Tôi chẳng dám tâm sự chuyện này với ai cả. Vì trong mắt mọi người, chúng tôi luôn là cặp vợ chồng "điểm 10" cơ mà. 

Nếu giờ nói hết ra, tôi sợ mọi người chê cười. Tôi muốn ly hôn nhưng chưa đủ can đảm. Tôi nên làm gì lúc này?

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Tôi lập tức viết đơn ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân thứ hai. Còn vợ cũ đã hoàn thành phác đồ điều trị, kết quả rất khả quan, sẽ sớm hồi phục sức khỏe.

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