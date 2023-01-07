Đưa em sinh viên thực tập vào khách sạn, tôi phát hiện ra vệt đỏ kỳ lại trên ga giường rồi trở về nói lời chia tay với vợ sắp cưới

Tâm sự 07/01/2023 23:01

Tôi yêu vợ sắp cưới đã gần 5 năm và chuẩn bị gắn kết nhau trọn đời. Tuy nhiên, một lần lên giường với cô sinh viên thực tập đã thay đổi mọi chuyện.

Lẽ ra chỉ còn 1 tháng nữa tôi sẽ chính thức lấy vợ, đưa mối tình từ thuở sinh viên tươi đẹp của mình tới cái kết viên mãn nhất. Cuộc tình của chúng tôi là sự ngưỡng mộ của biết bao người. Nhưng giờ đây, nó đổ vỡ.

 

Tôi gieo đau khổ cho bao người, khiến bố mẹ cũng phải dơ xấu. Nhưng tự vấn lương tâm sẽ không thể nào là người chồng tốt nên tôi quyết định hủy hôn. Tôi có lỗi với cô gái gắn bó cùng mình suốt 5 năm trời. Nguyên nhân vì tôi đã... lên giường với một cô gái còn trinh nguyên.

Đưa em sinh viên thực tập vào khách sạn, tôi phát hiện ra vệt đỏ kỳ lại trên ga giường rồi trở về nói lời chia tay với vợ sắp cưới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

5 năm trước, tôi như một người hùng khi đã cứu rỗi vợ sắp cưới của mình bây giờ khỏi cơn tuyệt vọng. Lúc đó chúng tôi là bạn bè cùng lớp Đại học. Cô ấy nổi tiếng xinh xắn, giỏi giang nhưng lại vướng vào lưới tình với một gã đàn ông không ra gì.

Sau khi bị phụ bạc, cô ấy đã vô cùng đau khổ, thậm chí còn định buông xuôi cuộc sống này. Trong những ngày tháng đó, tôi đã đến bên cô ấy, an ủi, động viên... Rồi dần dần, tình yêu nảy sinh.

Chúng tôi trở thành một cặp mà ai cũng khen đẹp đôi. Tôi cũng bằng lòng với cuộc tình của mình dù thú thật có đôi lúc vẫn buồn khi nghĩ về quá khứ của bạn gái. Nhất là trong bối cảnh cả lớp Đại học của tôi cũng tường tận chuyện đó.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi. Hai đứa tôi ra trường, đi làm, tình cảm thì vẫn vậy. Chúng tôi bên nhau như một thói quen, không mặn nồng cũng không hờ hững. Đám cưới cũng được hai bên gia đình rục rịch chuẩn bị. Và rồi, một sự việc đã xảy ra làm tôi lần đầu phải nghĩ lại tình yêu của mình và khiến mối quan hệ của chúng tôi rẽ lối.

Ở cơ quan tôi có mấy em sinh viên trẻ về thực tập. Trong một lần cả phòng đi liên hoan, tôi đã say và rồi lên giường với một cô gái trẻ. Tôi biết cô bé này có tình cảm với mình từ lâu rồi nhưng tôi luôn cố gắng lảng tránh. Ấy vậy mà hôm đó, khi có hơi men trong người, tôi không phân định được phải trái, đúng sai, tôi làm theo bản năng. Để rồi sáng hôm sau khi thức dậy, tôi chết lặng người khi biết cô ấy vẫn còn trong trắng. Tôi hiểu mình đã mắc một cái tội quá lớn. 

Còn chưa hết đợt thực tập, cô ấy đã lấy lý do sức khỏe yếu xin nghỉ. Từ hôm đó tới giờ, tôi thấy mình mang tội. Tôi nhớ nhưng và muốn gặp cô gái đó. Tôi hiểu cô ấy đã mong đợi cuộc tình này như thế nào. Tôi luẩn quẩn không thoát ra được.

Tôi bỗng thấy không cam tâm khi có cô gái trẻ yêu thương mình, mình là người đàn ông đầu tiên trong đời cô ấy. Trong khi đó mình lại phải lấy một cô gái từng thuộc về kẻ khác chỉ vì cái tình nghĩa gắn bó với nhau 5 năm.

 

Lần đầu tiên tôi nhìn lại cảm xúc của mình, liệu tôi có yêu thật lòng không hay chỉ là cảm giác người hùng rồi quen thuộc gắn bó với nhau nên như vậy? Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi đã quyết định nói ra những gì trong lòng mình. Bạn gái tôi sốc nhưng cô ấy không tuyệt vọng như ngày trước nữa. Cô ấy buồn nhưng không trách tôi, còn động viên tôi hãy là người đàn ông có trách nhiệm với cô gái trẻ mà tôi đã lên giường.

Đưa em sinh viên thực tập vào khách sạn, tôi phát hiện ra vệt đỏ kỳ lại trên ga giường rồi trở về nói lời chia tay với vợ sắp cưới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi biết cuộc đời này mình mang nợ bạn gái rất nhiều. Tôi chia tay cuộc tình đó và tìm đến cô bé yêu thầm tôi, cô bé mà tôi là người đàn ông đầu tiên của cuộc đời cô ấy. Không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng giờ tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Tôi biết mình không phải người đàn ông tốt nhưng chẳng thà làm thế để bạn gái cũ của tôi tìm một hạnh phúc khác còn hơn cố lấy trong khi lòng tôi đã có những vết rạn.

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