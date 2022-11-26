Tưởng cưới được người chồng tử tế, cô dâu phát hoảng khi thấy tin nhắn: 'Xong đêm tân hôn chưa, clip đâu anh ơi?'

"Thật sự với một người thất bại trong tình yêu và chịu tổn thương sâu sắc, em chỉ cần anh ta hiền lành tốt bụng là được. Bản thân em không chú ý nhiều về kinh tế vì gia đình em khá giả, bố mẹ cho em một số tài sản. Bởi thế em chỉ cần đàn ông tốt tính để kết hôn", cô dâu kể.

Cô 28 tuổi, chia tay mối tình gần 4 năm vì bị người yêu cũ cắm sừng. Đứng trước những lời thúc giục của người lớn, cô đi "xem mắt" và "chấm" luôn anh chàng này. Theo đó, cô và chồng mình yêu nhau hơn nửa năm đã kết hôn.

"Đến bố mẹ em cũng bảo anh ấy có vẻ tử tế và phù hợp. Gia cảnh tuy hơi bình thường nhưng anh có chí tiến thủ. Tất cả những điều ấy khiến bố mẹ an tâm. Bản thân em cũng quyết cưới luôn, dù sao ai mà chẳng phải lấy chồng", cô dâu chia sẻ.

Và có lẽ, cũng vì suy nghĩ đó mà cô lơ là trong việc tìm hiểu bạn trai. Ở những lần gặp nhau, anh chàng lúc nào cũng tỏ ra e thẹn và có chút ngại ngần. Anh ta cũng tỏ ra quan tâm cô vô cùng, cẩn trọng trong từng suy nghĩ, hành động.

Chuyện ăn hỏi rồi kết hôn vẫn diễn ra bình thường. Nhìn bố mẹ vui vẻ hoan hỉ trong ngày con gái lên xe hoa, cô cũng thấy quyết định của mình là chính xác. Ngày xưa cô yêu người cũ 3 năm, chủ yếu là yêu xa vì anh ta học thạc sĩ ở nước ngoài. Bây giờ cô đã ổn định, cảm thấy đã đến lúc quên đi tất cả, bắt đầu cuộc sống mới.

"Tuy nhiên, em không ngờ cuộc đời mình rơi vào bi kịch như thế. Cũng may cho em là trước đó đi đăng ký thì có chút nhầm lẫn nên chưa thể chính thức trở thành vợ chồng trên mặt pháp luật với anh ta. Vì vậy nên bây giờ ngồi kể lại, em vẫn thấy nó chính là điều em may mắn nhất", cô kể.

Ảnh minh họa: Internet

Tin nhắn đêm tân hôn lột mặt nạ người chồng tử tế

Theo đó, lí do lớn nhất cô chọn cưới người đàn ông này vì anh ta tử tế, luôn tỏ vẻ yêu cô, muốn chăm sóc cho cô suốt quãng đời còn lại. Ai ngờ đâu, sự thật lại không như vậy. Đêm tân hôn, chú rể uống quá nhiều rượu nên lăn ra ngủ say.

Cô nằm mãi không ngủ được nên quyết định dậy đi vệ sinh. Vừa cầm lấy điện thoại bật đèn pin, cô thấy tin nhắn hiện lên từ máy chồng: “Xong đêm tân hôn chưa, clip đâu anh ơi?”.

“Ngay lúc đó em thấy khá bất ngờ vì nghe câu trên cũng đủ nhạy cảm và liên tưởng nhiều điều. Em thử bấm mở máy anh để xem sao. Thế nhưng đón chờ em lại toàn điều quá khủng khiếp.

Anh ấy có một group chán 4-5 người với nhau, chắc toàn anh em chiến hữu. Trong group đó bàn tán rất thô tục về cô dâu là em hôm nay. Kéo lên trên, em bàng hoàng vì những lời chồng viết.

Trong đó có chuyện trước khi cưới đi ‘đêm cuối’ với em A. em B. nào đó, chụp cả ảnh hai người trên giường với nhau. Anh ta còn hả hê bảo rằng đợi tân hôn sẽ quay clip, cho các chiến hữu thưởng thức gái nhà giàu như thế nào.

Đọc chừng nào em nóng máu chừng đó. Em chụp toàn bộ những màn hình tin nhắn rồi gửi qua máy mình. Xong xuôi em vơ toàn bộ quần áo cùng vàng cưới nhà em trao rồi về thẳng mà cả nhà chồng không hề hay biết vì đã ngủ say”, cô dâu kể.

Ảnh minh họa: Internet

Khi về nhà, cô gọi bố mẹ các bác và anh chị đến rồi khóc lóc kể toàn bộ câu chuyện. Cô thậm chí không dám để bố mẹ đọc được tin nhắn, chỉ đưa cho chị gái mình. Cả gia đình cô vô cùng phẫn nộ về bộ mặt thật của chàng rể quý. Sau đó cô nhắn cho anh ta một tin báo về mọi chuyện đã bị phát hiện.

Ngày hôm sau, bố mẹ chồng cũng người chồng qua nhà. Họ cũng bàng hoàng không tin nổi con trai mình như thế. Chú rể mới liên tục xin lỗi, nói có hiểu nhầm nhưng cô dâu đã hoàn toàn tan nát tất cả. Giây phút cô đưa tin nhắn ra làm bằng chứng, anh ta cúi gằm mặt, không nói được câu nào. Lúc đó, bố mẹ cô cũng ôn tồn nói với thông gia "hụt".

"Gia đình tôi nghĩ cháu hiền lành tử tế nên mới tác hợp hai bên. Ai ngờ cháu lúc yêu đương vẫn trai gái thì chúng tôi cũng không chấp nhận nổi rể này nữa".

Vậy là xong, cả hai đường ai nấy đi. Ngay trong đêm tân hôn mà cô dâu đã gặp phải chuyện đáng sợ vậy đấy.

Thế mới nói, hôn nhân là chuyện quan trọng, đừng nên bỏ qua bước tìm hiểu để rõ hơn về đối phương. Đây cũng là một bài học lớn cho tất cả mọi người phải thật sự hiểu rõ kỹ càng về người mình sẽ gắn bó cả đời.