Mặc anh trai tôi níu kéo, chị dâu vẫn kiên quyết bế con gái 3 tuổi rời khỏi nhà, giờ anh trai tôi có người mới thì chị muốn quay lại

Tâm sự 26/11/2022 09:51

8 tháng trước, anh trai tôi suy sụp vì chuyện ly hôn, vợ ẵm con gái về nhà mẹ đẻ. Hiện tại, anh đã tìm được hạnh phúc mới thì chị dâu muốn quay lại. Nhưng trong lần này tôi thực sự muốn đứng về phía chị dâu.

Vì những mâu thuẫn tiền bạc và cách sống mà vợ chồng anh trai tôi ly hôn. Dù gia đình tôi đã cố gắng níu kéo nhưng chị dâu vẫn kiên quyết bế con gái 3 tuổi rời khỏi căn nhà mới xây xong còn chưa đầy năm. Sau đó, anh tôi cũng suy sụp, lao vào nhậu nhẹt, đổ đốn. Vì chuyện gia đình anh trai mà bố mẹ tôi mất ăn mất ngủ, lo lắng đủ đường.

Hậu ly hôn, hai mẹ con chị chuyển về sống với nhà ngoại. Anh trai tôi đưa chị 600 triệu, xem như tiền nửa căn nhà. Mỗi tháng, tôi và bố mẹ sẽ thay phiên nhau đến trường thăm cháu rồi cho tiền con bé. Riêng anh tôi thì anh ấy tự chuyển khoản 4 triệu vào tài khoản của vợ cũ. 8 tháng trôi qua như thế, anh tôi cũng có người yêu mới và bắt đầu làm lại từ đầu.

Mặc anh trai tôi níu kéo, chị dâu vẫn kiên quyết bế con gái 3 tuổi rời khỏi nhà, giờ anh trai tôi có người mới thì chị muốn quay lại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghĩ thôi thì anh chị hết duyên phận, sống xa nhau đôi khi cũng là cách tốt nhất cho cả hai.

Nhưng rồi hôm thứ 4, tôi nhận được tin cháu gái bệnh, phải nhập viện vào đúng khoa tôi đang làm. Tôi tức tốc đến phòng bệnh để thăm khám cho con bé. Nhìn kết quả xét nghiệm, tôi chết lặng cả người. Đứa cháu gái bé nhỏ của tôi, đứa cháu đáng thương của tôi lại bị ung thư máu.

Lúc tôi đang kiểm tra thì con bé lơ mơ tỉnh dậy. Thấy cô, con bé thì thầm bảo: "Con nhớ ba, con muốn gặp ba". Câu nói của con làm trái tim tôi đau nhói. Tôi cố nén nỗi đau, bước vội ra ngoài để gọi điện cho anh trai.

Mặc anh trai tôi níu kéo, chị dâu vẫn kiên quyết bế con gái 3 tuổi rời khỏi nhà, giờ anh trai tôi có người mới thì chị muốn quay lại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhận được tin, anh tôi vội vã lao đến bệnh viện. Thấy con gái nằm xanh xao trên giường bệnh, anh ấy ôm lấy con mà liên tục nói xin lỗi. Chị dâu cũ cũng đứng gần đó với bát cháo trên tay. Không khí phòng bệnh bỗng trở nên ngượng ngập hơn hẳn.

Anh tôi ở lại bệnh viện nguyên cả đêm, đến sáng mới về đi làm. Sáng nay, chị buồn bã nói muốn tái hợp với chồng cũ để cùng chăm sóc con chứ một mình chị không thể nào lo cho con nổi.

Tôi cũng hiểu rõ điều đó. Nhưng chỉ sợ anh tôi không đồng ý vì anh ấy đang tìm hiểu một người phụ nữ khác. Là người đứng giữa, tôi chẳng biết phải khuyên anh chị như thế nào nữa mặc dù tôi chỉ ước anh chị tái hợp để cháu được sống cùng cả bố lẫn mẹ?

Tôi yêu chồng nhưng càng đắm đuối trước 'vật chất' của chồng bạn thân, anh ấy còn cầu xin tôi làm người yêu suốt đời

Tôi yêu chồng nhưng càng đắm đuối trước 'vật chất' của chồng bạn thân, anh ấy còn cầu xin tôi làm người yêu suốt đời

Không biết bắt đầu từ bao giờ, tôi bắt đầu ghen tị với việc bạn có thể mua sắm suốt ngày. Và rồi, ngày bạn thân đi công tác, tôi và chồng cô ấy đã cùng nhau có buổi ăn tối định mệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu chị dâu hôn nhân ly hôn chị dâu đòi ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 3 giờ 49 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau