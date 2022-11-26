Mặc anh trai tôi níu kéo, chị dâu vẫn kiên quyết bế con gái 3 tuổi rời khỏi nhà, giờ anh trai tôi có người mới thì chị muốn quay lại

8 tháng trước, anh trai tôi suy sụp vì chuyện ly hôn, vợ ẵm con gái về nhà mẹ đẻ. Hiện tại, anh đã tìm được hạnh phúc mới thì chị dâu muốn quay lại. Nhưng trong lần này tôi thực sự muốn đứng về phía chị dâu.

Vì những mâu thuẫn tiền bạc và cách sống mà vợ chồng anh trai tôi ly hôn. Dù gia đình tôi đã cố gắng níu kéo nhưng chị dâu vẫn kiên quyết bế con gái 3 tuổi rời khỏi căn nhà mới xây xong còn chưa đầy năm. Sau đó, anh tôi cũng suy sụp, lao vào nhậu nhẹt, đổ đốn. Vì chuyện gia đình anh trai mà bố mẹ tôi mất ăn mất ngủ, lo lắng đủ đường. Hậu ly hôn, hai mẹ con chị chuyển về sống với nhà ngoại. Anh trai tôi đưa chị 600 triệu, xem như tiền nửa căn nhà. Mỗi tháng, tôi và bố mẹ sẽ thay phiên nhau đến trường thăm cháu rồi cho tiền con bé. Riêng anh tôi thì anh ấy tự chuyển khoản 4 triệu vào tài khoản của vợ cũ. 8 tháng trôi qua như thế, anh tôi cũng có người yêu mới và bắt đầu làm lại từ đầu.

Ảnh minh họa: Internet Tôi nghĩ thôi thì anh chị hết duyên phận, sống xa nhau đôi khi cũng là cách tốt nhất cho cả hai. Nhưng rồi hôm thứ 4, tôi nhận được tin cháu gái bệnh, phải nhập viện vào đúng khoa tôi đang làm. Tôi tức tốc đến phòng bệnh để thăm khám cho con bé. Nhìn kết quả xét nghiệm, tôi chết lặng cả người. Đứa cháu gái bé nhỏ của tôi, đứa cháu đáng thương của tôi lại bị ung thư máu.

Lúc tôi đang kiểm tra thì con bé lơ mơ tỉnh dậy. Thấy cô, con bé thì thầm bảo: "Con nhớ ba, con muốn gặp ba". Câu nói của con làm trái tim tôi đau nhói. Tôi cố nén nỗi đau, bước vội ra ngoài để gọi điện cho anh trai. Ảnh minh họa: Internet Nhận được tin, anh tôi vội vã lao đến bệnh viện. Thấy con gái nằm xanh xao trên giường bệnh, anh ấy ôm lấy con mà liên tục nói xin lỗi. Chị dâu cũ cũng đứng gần đó với bát cháo trên tay. Không khí phòng bệnh bỗng trở nên ngượng ngập hơn hẳn. Anh tôi ở lại bệnh viện nguyên cả đêm, đến sáng mới về đi làm. Sáng nay, chị buồn bã nói muốn tái hợp với chồng cũ để cùng chăm sóc con chứ một mình chị không thể nào lo cho con nổi. Tôi cũng hiểu rõ điều đó. Nhưng chỉ sợ anh tôi không đồng ý vì anh ấy đang tìm hiểu một người phụ nữ khác. Là người đứng giữa, tôi chẳng biết phải khuyên anh chị như thế nào nữa mặc dù tôi chỉ ước anh chị tái hợp để cháu được sống cùng cả bố lẫn mẹ?

Tôi yêu chồng nhưng càng đắm đuối trước 'vật chất' của chồng bạn thân, anh ấy còn cầu xin tôi làm người yêu suốt đời Không biết bắt đầu từ bao giờ, tôi bắt đầu ghen tị với việc bạn có thể mua sắm suốt ngày. Và rồi, ngày bạn thân đi công tác, tôi và chồng cô ấy đã cùng nhau có buổi ăn tối định mệnh.

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