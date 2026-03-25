Từ khi trở thành một người mẹ đơn thân, mình không còn là mình của ngày trước nữa

Tâm sự 25/03/2026 19:29

Mình không có một đám cưới đẹp đẽ như mình mơ khi người đàn ông ấy phản bội mình. Mình không thể có nhiều tham vọng với cuộc sống riêng, với công việc và những chuyến đi mới mẻ. Từ ngày mình có con, cuộc đời của mình đã rẽ sang một hướng khác.

Mình từng là người phụ nữ như bao người khác. Mình hăng say với công việc, gắn mình cùng niềm vui với những mục tiêu. Mình muốn đến nhiều nơi, gặp nhiều người, học hỏi và đam mê. Mình muốn được cầu hôn thật cảm động, được làm cô dâu xinh đẹp. Mình muốn một mái ấm đủ đầy, cùng chồng chào đón con cái.

Nhưng cái cuộc đời như lộ trình bình thường của bao người ấy lại không còn từ ngày mình chọn giữ lấy con.

 

Mình không có một đám cưới đẹp đẽ như mình mơ khi người đàn ông ấy phản bội mình. Mình không thể có nhiều tham vọng với cuộc sống riêng, với công việc và những chuyến đi mới mẻ. Từ ngày mình có con, cuộc đời của mình đã rẽ sang một hướng khác.

Mình không còn là người phụ nữ thích bay nhảy và nhiều tham vọng. Mỗi ngày của mình bắt đầu bằng việc nghĩ xem hôm nay sẽ làm gì cho con. Con đường mình đi mỗi ngày không còn ghé qua hàng quán, gặp bè bạn, mà đến trường của con, cùng con đi bác sĩ, chọn một nơi con có thể chơi đùa.

Từ khi trở thành một người mẹ đơn thân, mình không còn là mình của ngày trước nữa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Mình cũng chẳng còn thời gian để chăm chút cho bản thân như trước. Mình ra ngoài mỗi ngày chỉ tốn vài giây tô son, còn lại đều dành để chuẩn bị cho con. Kệ tã sữa cho con dần chiếm hết chỗ mỹ phẩm. Mình thích mua sắm cho con, hơn là tìm đồ để khoác lên người. Mong muốn của mình cũng đơn giản hơn, mong con không bệnh, muốn con lớn lên bình yên giản dị…

Từ khi trở thành một người mẹ đơn thân, mình không còn là mình của ngày trước nữa. Có người từng nói sao mình lại thay đổi nhiều như thế, liệu có từng hối hận? Nếu mình không chọn sinh con ra, mình có lẽ đang vẫn rực rỡ ở đâu đó ngoài kia. Mình lại nhớ tới những lời mẹ nói khi biết mình muốn làm phụ nữ đơn thân. Mẹ hỏi mình, liệu đã dám từ bỏ cuộc sống mình từng muốn, chỉ để sinh con ra?

Mình chọn giữ lấy con, đó là quyết định không dễ dàng. Khi thanh xuân của mình vẫn chưa cạn, khi mình vẫn tràn đầy mong muốn và khát khao. Nhưng những điều đó cũng đâu thể bằng một sinh linh chẳng tội tình. Và đến khi biết tim thai của con yếu, mình đã sợ con không thể chào đời. Mình đã đặt con vào sinh mệnh của mình. Đó là sự lựa chọn của máu mủ ruột rà.

Huống hồ, làm mẹ là một cuộc hành trình đẹp đẽ và ý nghĩa hơn mình từng nghĩ. Mình đã kiên cường và mạnh mẽ không vì bất cứ điều lớn lao nào, mà chỉ vì một đứa trẻ nhỏ bé. Mình không còn là người phụ nữ sống cho riêng mình, cũng không chỉ vui và hạnh phúc một mình. Mình thấy con vui khi nhìn thấy mẹ, mình cũng muốn cười khi thấy con cười. Ngày trước mình rực rỡ nhưng cô đơn. Giờ thì mình vui vẻ hay buồn bã cũng có con đi cùng. Vì thế, mình chưa từng hối hận.

Mỗi đứa trẻ sinh ra có thể vì một sai lầm nào đó, có thể buộc bạn phải thay đổi cả một lộ trình cuộc đời đã định sẵn. Nhưng mình tin rằng mỗi đứa trẻ được gửi đến đều là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của cha mẹ chúng. Cuộc đời bạn khi chưa có con chắc sẽ bình thường như bao người khác, nhưng sau khi có con nó sẽ rực rỡ theo một cách khác.

Mình tin mọi lựa chọn khó khăn đều đáng giá để bạn can đảm. Đàn bà chọn làm mẹ đơn thân, giữ lấy con là chọn cuộc sống không dễ dàng, nhưng đáng để sống, đáng để tự hào. Và sau này khi con lớn lên, mình có thể tự hào nói với nó rằng, "Vì có con mà mẹ đã sống một cuộc đời không hề tầm thường"

Mẹ đơn thân có thể tự hào nói với nó rằng "vì có con mà mẹ đã sống một cuộc đời không hề tầm thường"

Mẹ đơn thân có thể tự hào nói với nó rằng "vì có con mà mẹ đã sống một cuộc đời không hề tầm thường"

Mình từng là người phụ nữ như bao người khác. Mình hăng say với công việc, gắn mình cùng niềm vui với những mục tiêu. Mình muốn đến nhiều nơi, gặp nhiều người, học hỏi và đam mê. Mình muốn được cầu hôn thật cảm động, được làm cô dâu xinh đẹp. Mình muốn một mái ấm đủ đầy, cùng chồng chào đón con cái.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 53 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 7 giờ 23 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 53 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 9 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm