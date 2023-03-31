Trước ngày ra tòa ly hôn, mẹ chồng đột nhiên rủ 2 vợ chồng xuống ăn mỳ gói lần cuối, bà hỏi một câu khiến cả hai nghẹn ngào rút đơn ly hôn

Tâm sự 31/03/2023 17:07

Mẹ chồng tôi biết chuyện, bà từ quê lên thành phố ngay hôm sau. Bà nhìn hai đứa cháu buồn bã không nói nên lời. Vợ chồng tôi vẫn bình thản, cho rằng chỉ ly hôn thì chúng tôi mới có thể hạnh phúc hơn. Đến đêm hôm đó, đợi hai cháu đã ngủ, mẹ chồng tôi xuống bếp nấu hai bát mì rồi gọi vợ chồng tôi xuống.

Vợ chồng tôi từng có khoảng thời gian sống khổ sống cực. Chúng tôi bươn chải làm đủ nghề kiếm tiền cơm từng bữa, ở trong căn trọ chật hẹp với mái tôn dột nát. Có khi còn phải ăn mì gói suốt một tuần. Có khi rong túi chẳng còn đồng nào. Nếu những lúc đó không có tình yêu dành cho nhau quá lớn thì có lẽ đã không thể cùng nhau vượt qua tất cả.

Chúng tôi đi lên từ hai bàn tay trắng, làm lụng vất vả mới có được một xưởng may mặc, từ nhỏ thành lớn, từ chưa có gì thành có của ăn của để. Giờ thì nhà trọ đã được thay bằng nhà lầu, chiếc xe cũ kĩ đã được thay bằng ô tô. Không còn những bữa mì gói, rau luộc, mà là ăn nhà hàng sang trọng. Mọi thứ đủ đầy hơn, chỉ có tình yêu giữa tôi và chồng dần nghèo nàn.

Từ lúc không còn dành thời gian cho nhau, đến khi chẳng còn biết nói gì với nhau ngoài con cái. Giữa vợ chồng tôi đã có một khoảng cách vô hình không cách nào kéo lại. Đến một hôm, chồng đưa đơn ly hôn bảo tôi ký. Tài sản sẽ chia đôi, hai con cũng chia đôi. Anh nói anh đã có người khác rồi. Tôi cũng chẳng còn gì luyến tiếc, đặt bút ký.

Trước ngày ra tòa ly hôn, mẹ chồng đột nhiên rủ 2 vợ chồng xuống ăn mỳ gói lần cuối, bà hỏi một câu khiến cả hai nghẹn ngào rút đơn ly hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng tôi biết chuyện, bà từ quê lên thành phố ngay hôm sau. Bà nhìn hai đứa cháu buồn bã không nói nên lời. Vợ chồng tôi vẫn bình thản, cho rằng chỉ ly hôn thì chúng tôi mới có thể hạnh phúc hơn. Đến đêm hôm đó, đợi hai cháu đã ngủ, mẹ chồng tôi xuống bếp nấu hai bát mì rồi gọi vợ chồng tôi xuống.

Đợi đến khi chúng tôi ăn xong thì mẹ chồng tôi hỏi một câu, bà nói cứ suy nghĩ rồi trả lời bà, trả lời được rồi thì ly hôn cũng không muộn. Bà hỏi vợ chồng tôi:

“Hồi trước hai đứa có thể ăn mì cùng nhau sống vui vẻ qua thời khổ cực, sao giờ trong nhà cái gì cũng có thì lại muốn ly hôn? Hai đứa có chắc sẽ tìm được người chịu ăn mì tôm khi túng thiếu nghèo khó cùng mình như thế không?”.

Trước ngày ra tòa ly hôn, mẹ chồng đột nhiên rủ 2 vợ chồng xuống ăn mỳ gói lần cuối, bà hỏi một câu khiến cả hai nghẹn ngào rút đơn ly hôn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mùi mì tôm vẫn chưa tan trong phòng ăn, chúng tôi chẳng trả lời được câu hỏi của mẹ chồng. Chúng tôi từng cùng nhau qua khổ cực không tiếc gì, sao giờ khi giàu sang lại muốn bỏ nhau? Vợ chồng tôi cứ lặng người cả đêm, hết nhìn nhau rồi lại nhìn con, trong lòng nghèn nghẹn cảm xúc.

Sáng hôm sau, chồng tôi xé đơn ly hôn, anh hỏi tôi có thể cùng anh làm lại từ đầu không? Tôi khóc, nhớ lại ngày chúng tôi từng ở trọ, anh cũng từng hỏi tôi có thể kiên trì cùng anh không? Đương nhiên là có thể, chúng tôi ngày trước chẳng có gì cũng không sợ khổ, giờ đã có mọi thứ, lại có con cái, gia đình, thì sao còn phải sợ?

Mẹ chồng là người đã níu kéo cuộc hôn nhân đổ vỡ của chúng tôi. Bà nhắc chúng tôi một bài học rằng hôn nhân là phải cùng nhau, dù là khi nghèo khó, khi cạn cùng tình cảm thì cũng hãy thử cùng nhau làm lại một lần.

Phát hiện chồng chi tiền khủng cho vợ cũ xây nhà, bỏ nhà đi nhưng quên dẫn theo con, trở về thấy cỗ quan tài ngay cửa nhà, tôi gào tên con nhưng cô hàng xóm xua tay bảo tôi đi ngay kẻo muộn

Phát hiện chồng chi tiền khủng cho vợ cũ xây nhà, bỏ nhà đi nhưng quên dẫn theo con, trở về thấy cỗ quan tài ngay cửa nhà, tôi gào tên con nhưng cô hàng xóm xua tay bảo tôi đi ngay kẻo muộn

Đây cũng là nguyên nhân khiến vợ tôi cãi nhau gay gắt. Tôi tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ. Nhưng đúng lúc này, tôi biết mình có thai. Tôi nơm nớp lo sợ sinh con ra sẽ không có bố, tôi muốn hàn gắn lại hôn nhân vì con.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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