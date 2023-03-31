Đây cũng là nguyên nhân khiến vợ tôi cãi nhau gay gắt. Tôi tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ. Nhưng đúng lúc này, tôi biết mình có thai. Tôi nơm nớp lo sợ sinh con ra sẽ không có bố, tôi muốn hàn gắn lại hôn nhân vì con.

Tôi 32 tuổi nhưng vẫn độc thân chưa có mảnh tình vắt vai nào. Ở quê tôi, tuổi này vẫn chưa có chồng thì luôn bị gia đình thúc giục, bị họ hàng dè bỉu là gái ế. Tôi gặp Huy qua mai mối, anh hơn tôi 8 tuổi, đã từng ly hôn. Thấy bố mẹ tôi vừa ý Huy, tôi quyết định lấy chồng sau mấy tháng quen biết. Tôi cứ nghĩ lấy nhau về rồi sẽ có tình yêu, có trách nhiệm mà bên nhau cả đời. Tôi sẽ hết lòng vì chồng con.

Nhưng chỉ mình tôi cố gắng thì chẳng được gì. Khi tôi luôn mở lòng ra với Huy thì anh luôn có những bí mật không muốn tôi biết. Chỉ sau khi kết hôn, tôi mới biết Huy còn liên lạc qua lại với vợ cũ. Anh ấy còn chu cấp tiền cho vợ cũ mà không nói tôi biết. Ảnh minh họa: Internet Đây cũng là nguyên nhân khiến vợ tôi cãi nhau gay gắt. Tôi tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ. Nhưng đúng lúc này, tôi biết mình có thai. Tôi nơm nớp lo sợ sinh con ra sẽ không có bố, tôi muốn hàn gắn lại hôn nhân vì con.

Sau khi tôi sinh con, chồng vẫn bỏ mặc mẹ con tôi. Tôi mới sinh xong phải một mình lo cơm nước, việc nhà. Con tôi lên 3, tôi nhẫn cố cắn răng chịu đựng chồng. Cứ nghĩ đến việc giữ lấy bố cho con, tôi nhẫn nhịn sao cũng được. Ảnh minh họa: Internet Đến một lần tôi và Huy cãi nhau to, nguyên nhân là vì chồng tôi bỏ ra 300 triệu để góp tiền mua nhà cho vợ cũ. Gia đình tôi thì vẫn ở nhà thuê, mà anh lại đưa tiền cho vợ cũ mua nhà mới. Không chịu đựng được nữa, tôi bỏ về nhà mẹ đẻ. Nhưng lần này là giữa đêm khuya, tôi không tiện bế con về cùng. Sáng hôm sau tôi đã trở về, nhưng vừa bước vào nhà tôi tá hỏa khi thấy một chiếc quan tài đặt ngay cửa. Tôi hoảng sợ gọi tên con nhưng không nghe ai trả lời. Tôi chạy vào tìm con thì thấy chị hàng xóm chạy ra. Chị xua tay nói với tôi đi đi, vì chồng tôi mua chiếc quan tài này để dằn mặt tôi. Chị hàng xóm còn nói trông chồng tôi hung dữ lắm, không biết sẽ làm gì tôi. Quá mức hoảng loạn, tôi chạy về nhà mẹ đẻ. Giờ tôi chỉ muốn ly hôn chồng nhưng con tôi thì vẫn đang ở với anh ta. Tôi lại sợ chồng mà không dám về, giờ tôi phải làm sao?

Anh rể bị bệnh nặng khó qua khỏi, trước lúc ra đi anh bất ngờ đưa cho tôi khoản tiền khủng, lời đề nghị sau đó khiến tôi không khỏi choáng váng Cách đây mấy tháng, tôi nghe tin anh rể bị mắc bệnh ung thư gan, không còn sống được bao lâu. Tôi biết gia đình chị gái đang rối rắm vì anh rể bệnh nặng nên thường ghé thăm, phụ giúp việc nhà, động viên chị gái.

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