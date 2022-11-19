Trước khi lên giường chuẩn bị đi ngủ, vợ gửi tôi 2 bức ảnh 'nóng bỏng quyến rũ', nào ngờ đây khi nhìn kỹ lại phát hiện ra bí mật của người đàn bà dối trá này

Tâm sự 19/11/2022 18:15

Vợ gửi tôi 2 bức ảnh sexy quyến rũ, nào ngờ đâu đó lại là bằng chứng phát hiện người đàn bà dối trá này đang ngoại tình.

Người vợ - được chồng gọi là Mai đang ở trong một phòng khách sạn. Trước khi đi ngủ, cô gửi qua tôi hai bức ảnh mình chỉ mặc nội y cho tôi xem.

Không may, tôi phát hiện ra trong một bức ảnh có đôi giày của đàn ông ở dưới gầm bàn và góc chụp khác nhau giữa hai bức ảnh cho thấy có người khác đang cầm máy chụp vợ mình.

Bản thân tôi đã bốc hỏa căn vặn vợ đang ở cùng ai trong phòng. Người vợ thề không có ai ngoài cô, và cô dùng máy quay tự động để chụp ảnh mình.

Tuy vậy, tôi bực tức tuyên bố vợ nói dối, rằng anh không chấp nhận chuyện này "một lần nữa" và sẽ nói chuyện với luật sư.

Trước khi lên giường chuẩn bị đi ngủ, vợ gửi tôi 2 bức ảnh 'nóng bỏng quyến rũ', nào ngờ đây khi nhìn kỹ lại phát hiện ra bí mật của người đàn bà dối trá này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoại tình có hạnh phúc chỉ là thứ hạnh phúc nhất thời

Một mối tình vụng trộm khó có thể kéo dài được vì nhiều những lí do khác nhau, sau tất cả, nhiều người mới nhận ra được tình yêu đối với gia đình là thứ hạnh phúc duy nhất và bền lâu duy trì đến hết cuộc đời này.

Đối với cuộc hôn nhân của chính mình, chắc chắn không phải ai cũng hài lòng về nó. 

Một số phụ nữ chọn con đường ngoại tình, họ muốn tìm cho mình một người để yêu thương, biết trân trọng và nâng niu giá trị của họ. Trong trường hợp này ngoại tình mang lại cho họ cảm giác hạnh phúc mà phía người chồng không đáp ứng được.

Bởi vậy mới nói, nhiều khi phụ nữ có ngoại tình hay không phụ thuộc rất lớn vào chồng. Nhà tâm lý nổi tiếng người Áo Sigmund Freud từng đặt câu hỏi: "Phụ nữ muốn gì?". Đây là một câu hỏi nan giải.

Nhưng nếu hỏi, đàn ông có thể làm gì để vợ hạnh phúc và cải thiện hôn nhân thì sẽ tìm ra những cách thiết thực. Dưới đây là một số gợi ý về cách làm cho người vợ hạnh phúc hơn và hôn nhân bền chặt hơn.

Lắng nghe

Một số phụ nữ phàn nàn "Anh ấy chẳng bao giờ để ý lời tôi nói". Có thể người vợ này đã đúng. Sự quen thuộc có thể tạo ra sự thờ ơ.

 

Lắng nghe là bí quyết thành công cho bất kỳ cuộc trò chuyện nào và là một phần quan trọng của hôn nhân. Nếu vợ đang kể cho bạn nghe về một ngày buồn của cô ấy ở công ty, hãy lắng nghe và đáp lại, thay vì gật đầu, hoặc mải mê với chiếc điện thoại của mình.

Chạm vào nhau

Khi tham dự đám cưới gần đây, một vị giáo sĩ Do Thái đã cho cô dâu và chú rể lời khuyên: "Chìa khóa để có một sự kết hợp lâu dài và hạnh phúc là chạm vào nhau mỗi ngày".

Theo nhiều nghiên cứu, sự đụng chạm trìu mến không chỉ có thể thúc đẩy cảm giác gắn bó ở các cặp vợ chồng, mà trong các mối quan hệ lâu dài, nó còn có thể góp phần vào sức khỏe thể chất và hạnh phúc.

Trước khi lên giường chuẩn bị đi ngủ, vợ gửi tôi 2 bức ảnh 'nóng bỏng quyến rũ', nào ngờ đây khi nhìn kỹ lại phát hiện ra bí mật của người đàn bà dối trá này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Làm tốt trách nhiệm người cha

Ban ngày đi làm bạn đang lo phát triển sự nghiệp và kinh tế gia đình. Khi trở về nhà cũng đừng quên bạn vẫn còn trách nhiệm của người chồng, người cha.

Phụ nữ đánh giá cao những người cha tốt. Hãy chia sẻ những bổn phận và niềm vui khi làm cha mẹ là cách chắc chắn để nuôi dạy những đứa con ngoan và củng cố hôn nhân.

Lời khen ngợi

Cho dù bạn đã kết hôn được một tuần hay 50 năm, cho dù cô ấy mặc đồ đi dự tiệc hay đang dọn bếp trong chiếc áo phông cũ, hãy nói với người phụ nữ trong cuộc đời bạn rằng cô ấy thật xinh đẹp. Nếu cô ấy làm cho bạn món ăn yêu thích, hãy cảm ơn. Nếu cô ấy kể một câu chuyện hài hước nào đó, hãy đáp lại.

Nói những lời yêu thương chính là một trong những bí quyết không mất tiền để làm vui lòng vợ và củng cố hôn nhân được các nhà tâm lý hôn nhân và gia đình khuyên nhiều nhất.

Theo dõi chồng phát hiện anh ta đưa nhân tình vào nhà nghỉ, tôi đang định vào đánh ghen, danh tính của kẻ thứ 3 khiến tôi đứng hình trong giây lát

Theo dõi chồng phát hiện anh ta đưa nhân tình vào nhà nghỉ, tôi đang định vào đánh ghen, danh tính của kẻ thứ 3 khiến tôi đứng hình trong giây lát

Dù bắt được chồng ngoại tình nhưng danh tính của kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình mình vẫn khiến tôi không thể nào chấp nhận được.

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