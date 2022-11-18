Hưng- Chồng của Trinh là một giám đốc của 1 công ty xây dựng. Anh luôn yêu thương cô. Hơn 10 năm lấy nhau, họ chưa từng cãi vã. Giữa họ có một bé trai năm nay mới hơn 7 tuổi, vô cùng khau khỉnh và thông minh.

Trinh là người phụ nữ có số hưởng nhất trong nhóm bạn, không chỉ có sự nghiệp thành công mà cô còn có một anh chồng hết mực yêu thương mình. Về ngoại hình, tất nhiên, cô xinh đẹp, yêu kiều, từng làm biết bao anh mất ngủ những khi cô vừa lướt qua. Về gia đình, cô có một cuộc hôn nhân viên mãn.

Anh lại thường xuyên đi sớm về muộn. Chuyện chăn gối của 2 vợ chồng không đều đặn như trước. Trinh cảm nhận rõ ràng chồng mình đang "trả bài" chứ không phải ham muốn. Sự thỏa mãn không hiện lên mặt anh. Sau mỗi lần ân ái, Hưng thường quy lưng về phía vợ và nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Tuy nhiên, khoảng thời gian gần đây sự nhạy cảm của người phụ nữ mách bảo Trinh rằng, chồng cô đang ngoại tình. Nghi ngờ của cô không phải không có cơ sở. Trinh phát hiện Hưng đã thay đổi mật khẩu các tài khoản mạng xã hội, thậm chí đến mật khẩu điện thoại anh cũng đổi luôn. Mỗi lần thấy Trinh có ý định cầm điện thoại của mình, Hưng đều vội vàng giành lấy, nói rằng anh cần sử dụng.

Ảnh minh họa: Internet

Hơn 2 tháng trước, khi 2 người đang quan hệ, Trinh bất chợt nhìn thẳng mắt chồng và chất vấn: "Anh đang có bồ?". Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của vợ, Hưng tự nhiên cảm thấy áp lực. Dù trước đó hoạt động mạnh, nhưng anh cảm thấy tim không đập nhanh như khoảnh khắc bị vợ hỏi. Không biết phải làm sao, Hưng ôm mặt khóc. Anh thừa nhận mình ngoại tình.

Hưng nói rằng dù không muốn nhưng anh không thể từ chối được sức hấp dẫn của cô gái đó. Họ qua lại với nhau được nửa năm rồi. Và anh muốn ly hôn!

Nghe những lời thú nhận đó thốt ra từ miệng người đàn ông mà mình vẫn luôn yêu thương, Trinh không khỏi chết lặng. Cô thất bại rồi. 10 năm bên chồng không bằng 5 tháng của người phụ nữ kia.

Hai người trần trụi nằm cạnh nhau nhưng không ai nói một lời. Khoảng lặng đủ để họ cảm thấy nghẹt thở. Cuối cùng Trinh lên tiếng: "Em sẽ ký vào đơn ly hôn sau 2 tháng tới. Nhưng 2 tháng này anh phải chiều em, tuyệt đối không được từ chối...".

Ngay ngày hôm sau, Trinh đặt vé đi du lịch. Một thành phố biển - nơi 2 người từng hứa hẹn sẽ đi trăng mật nhưng đến giờ vẫn chưa có cơ hội. Gác lại những toan tính cuộc sống, Trinh vui vẻ hơn mọi ngày. Cô thả mình vào sóng biển, hò hét, hát vang. Hưng trên bờ nhìn vợ rồi bất giác cười. Những ngày sau đó họ quan hệ, Trinh là người chủ động cuộc vui. Chỉ đến khi thấy sự thỏa mãn ánh lên trong mắt chồng, Trinh mới dừng lại. Như một thói quen, Hưng ôm vợ vào lòng, 2 người ôm nhau ngủ tới sáng.

Trở về, cô yêu cầu anh phải về nhà ăn cơm mỗi tối. Bất luận thế nào, Hưng cũng không được phép bỏ bữa. Không những thế họ còn phải nói yêu nhau mỗi sáng và chúc ngủ ngon nhau mỗi tối. Trước mặt con, Hưng vẫn phải tỏ ra thương yêu vợ. Hưng đồng ý luôn. Những việc này không khó với anh, tự dưng vẫn được ăn cơm vợ nấu, lại toàn những món ngon. Cô bồ kia chỉ dẫn anh đi ăn hàng chứ không biết vào bếp như 1 người vợ.

Trinh đồng ý cho anh qua lại với người phụ nữ đó, nhưng 1 tuần anh phải về nhà với vợ 1 ngày, vào thứ 6. Và phải toàn tâm toàn ý bên cô. Trinh cũng đáp lại chồng một cách cuồng nhiệt, khác hẳn sự thụ động của cô mọi lần.

Thế rồi 2 tháng cũng trôi nhanh như 1 cơn gió. Hôm qua 2 người gặp nhau ở tòa, Trinh nhìn anh một thoáng rồi nhanh chóng nộp tờ đơn đề nghị ly hôn. Nhưng Hưng lại khác, bỗng dưng anh cảm thấy lưỡng lự. Nếu đồng ý ly hôn, anh sẽ mất vợ con, mất 1 gia đình hạnh phúc. Nói thật những ngày qua, khi cùng Trinh "yêu lại từ đầu", Hưng lại thấy yêu thương vợ như những ngày mới hẹn hò.

Bên cô bồ, anh chỉ được thỏa mãn lúc trên giường. Nhưng sau đó lại đau đầu chiều theo những mong muốn của cô ta.

Khi Hưng còn đang ngẩn người suy nghĩ thì Trinh đã bước ra phía cửa. Cô chẳng quay mặt lại mà đi thẳng. Như chợt nhận ra điều gì, Hưng mạnh mẽ cầm tờ đơn ly hôn xé làm đôi, sau đó anh chạy theo vợ, ôm chầm lấy cô và nói: "Anh sai rồi!".