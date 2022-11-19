Xuân và Khôi là cặp vợ chồng luôn nhận được nhiều sự ngưỡng mộ của bạn bè. Bởi họ đi lên từ hai bàn tay trắng và trong mắt mọi người cuộc sống hôn nhân của họ luôn màu hồng.

Sống hơn 20 năm trên đời chị Xuân chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc mình phải âm thầm nuốt nước mắt vào trong khi biết chồng có bồ nhí bên ngoài. Vậy mà cuối cùng sao quả tạ ấy vẫn rơi trúng đầu chị. Muốn tránh không được, muốn thoát không xong.

Do không xin được việc làm ưng ý, cả hai dùng số tiền mừng cưới và của hồi môn cha mẹ cho để lập nghiệp. Có được người quen giới thiệu, vợ chồng chị quyết định buôn bán quần áo online. Hàng ngày chị ở nhà livestream trên mạng để quảng cáo và chốt đơn. Anh đảm nhận công việc giao hàng.

Hai người yêu nhau từ thời còn học đại học. Lúc ấy cả hai cùng nghèo, có hôm còn phải chia nhau từng gói mì tôm. Ra trường không lâu thì họ cưới nhau. Ngày lấy chị, anh từng tuyên bố rằng đó là vinh hạnh nhất cuộc đời anh. Khôi thề non hẹn biển sẽ mang lại hạnh phúc cho Xuân.

Khi ấy hai người thuê được cái phòng trọ nhỏ xíu, chỉ vỏn vẹn có 18m2, không có điều hòa, nóng lạnh.

Vào mùa đông Xuân và Khôi phải cắm từng ấm nước nóng để tắm rửa và sinh hoạt. Còn mùa hè nóng bức có những hôm 40 độ, trong phòng nóng như cái lò, họ phải mua đá lạnh để trước quạt cho có hơi mát. Thấy mồ hôi ướt đẫm áo anh mỗi lần đi ship hàng về, chị thương lại dùng khăn ẩm để lau những giọt nước trên trán chồng. Còn anh thì thương vợ phải ngồi livestream hàng giờ trước cái điện thoại nên mỗi lần giao xong hàng cho khách, anh lại tranh thủ mua cho vợ cốc nước ngọt.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian dần trôi, công sức lao động cộng thêm sự may mắn đã giúp hai người có thể tự mở một shop quần áo nhỏ. Họ cũng không còn phải ở trong căn phòng nóng nực thiếu thốn vật chất nữa, Khôi và Xuân đã thuê được một căn trong khu tập thể cũ. Dù cũng chưa phải lý tưởng nhưng cũng đủ rộng rãi cho cuộc sống của vợ chồng.

Mở rộng kinh doanh, 2 người bận bịu hơn. Xuân thường xuyên phải đi lấy hàng còn Khôi cũng đi ship không ngừng nghỉ. Nhưng họ vẫn yêu thương nhau và dành quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt.

Tròn 4 năm sau, họ khai trương một shop thời trang đồ sộ ở quận Bình Thạnh, TP.HCM. Xuân và Khôi cũng không còn vất vả nai lưng ra làm nữa. Họ đã có điều kiện thuê nhân viên rồi sau đó mua nhà, sắm sửa xe cộ...

Việc giàu lên chóng vánh khiến cuộc sống của họ thay đổi và vô tình bản tính của con người cũng đổi thay.

Ngày chị đang mang thai bé đầu tiên, chị khóc ức uất đến nghẹt thở vì chồng thông báo tin sét đánh ngang tai: Anh đã có tình yêu mới!

Bây giờ khi đã có nhà để ở, có xế hộp để đi, anh cũng có nhiều mối quan hệ khác nhau. Anh say nắng một cô bé là nhân viên của chị. Hai người đó tự do cặp kè nhau. Những lúc không có chị ở cửa hàng, thậm chí chồng chị còn công khai âu yếm cô gái kia.

Chị cho cô ta nghỉ việc thì anh chồng sửng cồ lên toan đánh chị, Khôi gằn giọng thách thức: "Cô được lắm dám cho người tôi yêu nghỉ việc. Cô tưởng như thế là chúng tôi không thể gặp nhau sao? Lầm rồi, lầm rồi.

Xuân ơi ngày xưa mình khổ, bây giờ sướng rồi sao em không chịu sống sướng đi. Bây giờ em có quyền tự do đi shopping, đi chơi, đi du lịch. Còn anh sẽ tự ý làm những gì mình thích. Sống hưởng thụ đi đời ngắn lắm".

Chị khóc chết lặng trước câu nói vô tình của chồng. Bao nhiêu khó khăn, vất vả đã cùng nhau vượt qua, sao bây giờ của cải dư thừa lại mạnh ai người ấy sống? Còn đứa con chưa kịp ra đời của chị và anh thì sao, chẳng lẽ sau này có phải ngày ngày chứng kiến cảnh bố nó đi với người đàn bà khác rồi về chửi đánh mẹ con? Chị ngã khụy xuống sàn, đồng tiền đã đổi thay con người đến đáng sợ!

Nằm lì trên giường gần một ngày, Xuân đã thôi không khóc nữa. Chị chấp nhận điều kiện của chồng.

Ngày chị sinh con, anh cũng không đến chăm vợ. Con lớn lên từng ngày anh cũng chẳng trông nom. Chị tuyệt nhiên không hề trách chồng một lời nào nữa, mặc cho anh nay yêu cô gái này, mai cặp kè một em khác.

Anh cứ nghĩ rằng chắc chị đã nghĩ thông và cam chịu như vậy. Nhưng không, được 18 tháng chị đơn phương ly hôn anh. Lý do chị đưa ra là anh cặp kè, bỏ bê vợ con không chăm sóc.

Thì ra hơn một năm chị âm thầm thu thập những bằng chứng ngoại tình của chồng, từng chi tiết anh đi với ai, đi những đâu, họ làm gì chị đều có chứng cứ trong tay, khiến anh chồng không thể chối cãi được.

Nhưng đến phần chia tài sản, anh sốc nặng khi biết thông tin toàn bộ tài sản đã nhượng hết sang tên chị. Hóa ra, mỗi lần anh uống say về, chị đều đưa cho anh những giấy tờ để ký. Anh vô tình không đề phòng nhưng bây giờ nhận ra đã quá muộn.

Anh hỏi chị sao lại làm thế, chị chỉ cười nhạt: "Anh bất ngờ lắm phải không? Nhưng đây là cái giá phải trả cho một người chồng bội bạc. Hơn một năm qua anh chơi bời, anh có nghĩ đến tôi vừa chăm con vừa nai lưng ra làm không?

Tôi đã làm đúng những gì anh muốn, không đánh ghen, không ồn ào. Nhưng thứ tôi muốn lấy lại đó là toàn bộ tài sản. Để làm gì ư? Để cho anh tay trắng. Đồng tiền đã làm thay đổi con người anh và tôi giúp anh tìm về chính con người bần hàn của mình ngày xưa".

Thế rồi chị bỏ mặc anh đứng chết lặng trước tòa. Hơn một năm qua bao cay đắng, nước mắt chị đã chịu đựng đủ rồi. Bây giờ là lúc chị tìm hạnh phúc cho mình và cho con.