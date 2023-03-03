Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây vượng khí tràn trề, tiền bạc 'quấn lấy thân', sự nghiệp thăng tiến vượt trội vào đúng ngày 3/3/2023.
- Sau đêm tân hôn nóng bỏng, vì lạ giường nên khó ngủ, tôi 'hóa đá' khi phát hiện bí mật của chồng giấu dưới đáy tủ
- Được nghỉ làm nên ôm vợ ngủ nướng một lúc, 5h sáng bất ngờ nghe tiếng ngõ cửa liên hồi, tôi choáng váng phát hiện bí mật tàn nhẫn
Tuổi Dần
Người tuổi Dần sẽ có được điềm lành và có quý nhân chiếu cố vào ngày 3/3. Con đường tài lộc, làm giàu của bạn cũng vô cùng suôn sẻ, chỉ cần biết nắm bắt cơ hội thì sẽ phát tài. Trong sự nghiệp, bạn có cơ hội thể hiện hết tài năng cá nhân, được cấp trên trọng dụng, việc thăng quan tiến chức chỉ trong tầm tay.
Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này cũng sẽ có nhiều khởi sắc. Những cặp đôi có cãi vã, hiểu lầm trong thời gian trước sẽ nhanh chóng có thể giải quyết. Hai bạn dần thấu hiểu và cảm thấy yêu đối phương nhiều hơn.
Tuổi Mùi
Cục diện Bán Hợp giúp cho người tuổi Mùi có thể hoàn thành những nhiệm vụ được giao. Bản mệnh khá sáng tạo và tìm ra những giải pháp tốt nhất. Vận trình tài lộc tăng tiến. Bản mệnh có những cơ hội hợp tác mới giúp nâng cao tài chính. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc lại chi tiêu của mình, tránh chi khá nhiều tiền cho những khoản không thật sự cần thiết.
Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng sẽ thăng hoa. Hai bạn có được sự thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn sau thời gian gắn bó. Những bạn độc thân nên chủ động hơn để có cơ hội gần gũi với đối tượng mà mình quan tâm.
Tuổi Tuất
Công việc của người tuổi Tuất sẽ có nhiều bước tiến mới. Người tuổi này được quý nhân phù trợ nên đạt được những thành tích nổi bật trong công việc. Con giáp này có cơ hội đảm nhận thêm nhiều trọng trách mới và tường bước chinh phục vị trí công việc mà mình mong ước.
Vận trình tình duyên hài hòa. Bản mệnh duy trì mối quan hệ thắm thiết với đối phương. Hai bạn có nhiều thời gian dành cho nhau, cùng nhau thực hiện những điều mình mong ước. Con giáp này và người yêu đang tính đến việc sẽ về chung một nhà.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.