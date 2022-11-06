Tưởng rằng số mình thật may mắn khi lấy một người chồng hoàn hảo nhưng tôi đâu có ngờ anh ta lại cắm cho mình một cặp sừng dài trong suốt 2 năm qua.

Cuộc sống vợ chồng tôi từ trước tới nay luôn diễn ra hạnh phúc viên mãn khi cả Quân và tôi đều có một công việc ổn định, con cái ngoan ngoãn nên thường được mọi người xung quanh phải ganh tị với mình. Thậm chí tại thời điểm đó, tôi còn cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi lấy trúng một người chồng biết yêu thương chăm sóc vợ con như Quân. Dẫu vậy đằng sau bộ mặt là một người chồng hoàn hảo đó lại là một người giờ đây khiến tôi phải cảm thấy kinh tởm mỗi khi nhắc đến. Ngược dòng thời gian quay trở lại thời điểm cách đây 3 tháng, giai đoạn đó cả tôi và Quân đều có những dấu hiệu của sự đi xuống về mặt tình cảm, chúng tôi không hành sự, cũng không nói chuyện nhiều như lúc trước.

Ảnh minh họa Bản thân tôi khi đó còn cho rằng có lẽ 2 người cần khoảng thời gian riêng nên không gặng hỏi gì thêm, ngoài ra tôi cũng chủ động lên lịch hẹn hò nhằm cải thiện mối quan hệ tình cảm của cả 2 đi lên nhưng đều bị Quân phớt lờ. Trong khoảng thời gian này, chồng tôi cứ liên tục tăng ca và thường xuyên phải đi công tác. Có thể bạn sẽ không tin nhưng trực giác của phụ nữ chưa bao giờ sai khi tại giai đoạn đó tôi đã bắt đầu nghi ngờ ông xã có mối quan hệ ngoài luồng.

Đúng ngày anh ấy nói có buổi đi gặp đối tác và trở về với tình trạng say xỉn, tôi đã quyết định kiểm tra tin nhắn và điều khiến tôi sốc nhất chính là những tấm hình mà chồng tôi cùng với một người phụ nữ khác đang âu yếm bên cạnh nhau. Tôi như rụng rời chân tay, dường như ngã quỵ xuống đất. Ngay khoảng khắc đó tất cả những gì tôi muốn làm là dựng anh ta dậy và trách móc: ''Tại sao, tại sao anh lại làm thế với tôi?'' nhưng tôi không làm được vì nghĩ tới con. Liệu con tôi sẽ ra sao nếu biết bố nó - người mà nó ngưỡng mộ nhất lại là một người chồng ngoại tình trong suốt hơn 2 năm qua. Hiện tại trong đầu tôi đang có rất nhiều câu hỏi như phải làm sao, liệu tôi có nên ly dị anh ta? Hay chấp nhận sống tiếp vì con, rốt cuộc tôi nên làm thế nào bây giờ?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trong-mot-dem-chong-say-xin-toi-vo-tinh-mo-dien-thoai-anh-ra-va-phat-hien-minh-da-bi-qua-mat-trong-suot-hon-2-nam-qua-521575.html