Một người phụ nữ một khi đã phản bội bạn nhất định sẽ không có chuyện họ chịu quay đầu về bên bạn nữa đâu.

Tôi có một người anh, anh ấy từ trước tới nay luôn là thần tượng từ bé đến lớn của tôi. Ngay từ nhỏ, anh ấy đã là một học sinh xuất và có được thành công từ khi còn rất trẻ. Không chỉ có vậy điều khiến tôi cực kỳ ngưỡng mộ là anh còn có một gia đình hạnh phúc viên mãn. Tuy nhiên, thời gian gần đây trong một lần đi nhậu với anh, tôi mới biết rằng thật ra trong cuộc sống đôi khi có những chuyện chúng ta nghĩ là như vậy nhưng thực chất nó lại không diễn ra đúng như thế. Cụ thể, anh nói với tôi là vợ anh đã ngoại tình với một cậu thanh niên trẻ.

Ảnh minh họa Dù biết anh đã phát hiện nhưng chị ta vẫn không hề có một sự ăn năn hối lối mà ngược lại còn tỏ ra thách thức và sẵn sàng làm mọi thứ để chiều chuộng tình mới. Trước sự đau khổ của người anh mà tôi hằng ngưỡng mộ, tất cả những gì tôi có thể nói là: ''Bỏ đi anh! Tiếc nuối, níu giữ làm gì cho nhọc công, cho tốn thời gian người đàn bà mà bấy lâu nay anh vẫn dành hết yêu thương, trân trọng đón về làm vợ, để rồi cô ta lại qua mặt anh ngoại tình với trai trẻ, đẹp và thản nhiên giữ chân bồ bằng tiền của chồng như vậy''.

Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Chiêu lừa chồng để giữ chân nhân tình của vợ trẻ khiến chàng kỹ sư xây dựng chết đứng, nước mắt chảy ngược vào trong, thì anh đừng nghe lời sám hối của cô ấy, đó chỉ là những lời đầu môi, chót lưỡi. Ảnh minh họa Tuy nhiên, theo em nghĩ phụ nữ một khi đã ngoại tình thì cho dù có được tha thứ cũng sẽ có lần tiếp theo. Dẫu vậy em vẫn muốn anh suy nghĩ thật kỹ về chuyện này, bởi đây là hạnh phúc của cá nhân anh. Tựu chung lại dù anh có quyết định như thế nào thì mọi người cũng sẽ luôn ủng hộ anh, anh còn có ba má, có người thân, có đồng nghiệp nếu cần anh hãy tìm sự tư vấn, giúp đỡ ở họ nhất định khi anh có yêu cầu mọi người sẽ chung gỡ khó cùng anh. Chia sẻ với anh, mong cuộc sống riêng của anh sớm an lành, may mắn, chúc anh thành công.

Đi công tác về bất ngờ, tình cờ nghe mẹ nói vọng ra một câu, tôi lập tức đưa vợ về nhà ngoại ở cữ Giận mẹ và em gái, tôi lập tức bảo vợ không cần cơm nước gì cả, đi thu dọn đồ đạc, tôi đưa cô ấy về ngoại dưỡng thai tháng cuối, rồi ở cữ bên đó luôn.

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