Tôi và chồng tôi trong mắt mọi người xứng đáng là một câu chuyện cổ tích về tình yêu khi 2 đứa quen nhau từ nhỏ cho đến năm cấp 3 thì chính thức quen nhau và lấy nhau về ở thời điểm hiện tại đã là hơn 10 năm. Mới đây, chúng tôi cũng vừa chính thức đón đứa con đầu lòng ra đời những tưởng mọi chuyện rồi sẽ thuận lợi, gia đình hạnh phúc viên mãn thì sự thật này vẫn khiến tôi không thể tin nổi.

Phải! với rất nhiều người đây là một kiểu chồng đáng để trao thân khi luôn có chí cầu tiến làm ra tiền nhưng vấn đề nằm ở chỗ chồng tôi lại là một người không hề giỏi tính toán hay rành việc kinh doanh nên thường xuyên thua lỗ. Chính vì không muốn ông xã gặp nhiều áp lực nên tôi thường xuyên an ủi và cho rằng anh chỉ cần ở bên 2 mẹ con là đủ rồi nhưng cứ hễ mỗi lần nói đến vấn đề này chồng tôi lại nổi cáu.

Ngược dòng thời gian vào khoảng 1 năm trở lại đây, tôi và chồng vốn làm cho công ty nhà nước nên số tiền làm ra cũng chỉ đủ sống hoặc cũng có nói là dư dả hơn so với người khác. Tuy nhiên, với ông xã tôi chưa bao giờ là đủ khi anh luôn tìm tòi suy nghĩ ra nhiều cách để tăng cao thu nhập của gia đình.

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Cũng kể từ đây mối quan hệ giữa 2 vợ chồng tôi ngày một xa cách. Anh đi sớm về muộn và tháng nào cũng phải đôi lần đi công tác xa. Anh nói phải đi tìm hiểu thị trường, gặp đối tác, hỗ trợ ký hợp đồng cùng sếp… Lúc nào cũng là lý do chính đáng cả.

Ban đầu tôi không để ý nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Anh rất hay nghe điện thoại, trả lời tin nhắn lúc nửa đêm với vẻ bí ẩn, giấu giếm. Điện thoại thì luôn để úp xuống mặt bàn, thậm chí từng có thời điểm tui thấy anh để cả chế độ máy bay dù đang ngồi ăn cùng với gia đình.

Cuối cùng tôi quyết định kiểm tra tin nhắn của chồng ngay khi anh ra ngoài mua thuốc. Cầm trên tay chiếc điện thoại, cơ thể tôi đứng ngồi không yên khi trước mặt toàn là những dòng tin nhắn tình cảm và hình ảnh sexy mà người này gửi cho chồng của mình. Dẫu vậy, đó vẫn chưa là chuyện kinh tởm nhất mà anh ta đối xử với tôi bởi người mà ông xã tôi ngoại tình lại chính là đàn ông mà còn là sếp của anh.

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Ngay khi chồng tôi trở về và nhìn thấy tôi đang cầm chiếc điện thoại của mình, anh ta vẫn bình tĩnh bước vào mở bao thuốc và rít một hơi thật dài rồi nói" ''Cô biết rồi à''. Trước câu nói đó tôi sững người, đồng thời chưa thể chấp nhận sự thật người ăn ngủ cùng mình và là cha của con mình lại là một người yêu đồng tính.

''Tại sao anh lại đối xử như thế với tôi? Thà là anh ngoại tình với con gái tôi còn có thể chấp nhận được nhưng đằng này anh lại lừa dối tôi suốt bấy lâu nay, ruốc cuộc anh xem tôi chỉ là người để anh che đậy vỏ bọc của mình thôi sao? Trả lời tôi đi.''

Đứng trước hàng loạt những câu hỏi của tôi, anh ta lạnh lùng nói 3 chữ khiến tôi mãi không thể nào quên: ''LY HÔN ĐI''

Tôi đau khổ, dằn vặt, hận anh nhưng lại phát hiện ra mình yêu anh quá nhiều. Nghĩ đến chuyện ly hôn tôi đã thấy mình không thể thở được, cảm giác tuyệt vọng. Anh là người làm sai nhưng giờ tôi lại phải đi níu kéo anh. Bạn bè biết chuyện, nói tôi ngu dại, khuyên tôi phải dứt khoát, mạnh mẽ.

Tôi có nên gặp người đàn ông kia? Liệu tôi thay đổi chồng có nghĩ lại mà chọn gia đình? Tôi có phải đang yếu đuối và khờ dại quá không? Mong muốn một gia đình trọn vẹn cho con trai liệu có sai?