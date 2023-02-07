Lúc ấy anh đã lật tung cái thành phố này lên để tìm tôi. Và trong một lần đuổi theo một người phụ nữ có dáng giống tôi anh đã bị tai nạn và phải nhập viện trong tình trạng nguy cấp. Lúc hôn mê sâu anh cứ gọi tên tôi, lúc này bố mẹ anh mới gọi điện nhờ vả bố mẹ tôi gọi tôi về. Và từ lúc đó tôi đã ở bên chăm sóc cho anh tới tận ngày anh ra viện. Chúng tôi thuê một căn phòng trọ sống riêng, anh bảo không muốn đưa tôi về nhà vì lo mẹ làm khó tôi.

Tôi và chồng yêu nhau 7 năm mới được làm đám cưới. Có thể nói khoảng thời gian 7 năm đó cả tôi và anh đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn trở ngại khi bị gia đình anh phản đối kịch liệt. Mẹ anh đã tới gặp tôi và yêu cầu tôi buông tha cho con trai bà, chẳng còn cách nào khác tôi đành cắt đứt liên lạc và trốn tránh anh.

Ngày cầm kết quả xét nghiệm trên tay tôi đau đớn tột độ khi bác sĩ kết luận tôi vô sinh. Trời đất quay cuồng, không ngờ ông trời lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy, vượt qua bao khó khăn sắp đến ngày đơm hoa kết trái thì lại nhận tin sét đ.ánh này. Tôi đoán chắc như định đóng cột rằng mẹ chồng sẽ không bao giờ cho tôi lấy con trai bà, bởi vì vì tôi mà con bà đã tàn tật suốt đời khi mất đi một cái chân, giờ tôi lại không thể sinh nở…

1 năm sau khi sức khỏe của anh bình phục hoàn toàn chúng tôi làm đám cưới. Tuy nhiên trước khi chúng tôi tổ chức hôn lễ, tôi và anh cũng đã vượt quá giới hạn nhiều lần vì thực sự anh khao khát có con với tôi lắm rồi. Nhưng dù không phòng bị gì cả chúng tôi vẫn không có tin vui. Mẹ anh cũng bắt đầu nghi ngờ, bà bắt tôi phải đi khám sức khỏe tại phòng khám của bạn bà xem có vấn đề gì không.

Nhưng rồi khi đám cưới chỉ còn 1 tuần nữa diễn ra, mẹ chồng tương lai gọi tôi đến và bảo: “Thằng Trung chắc chắn sẽ không bao giờ chịu lấy ai khác ngoài cô nên đám cưới vẫn diễn ra không thể hủy được. Tuy nhiên cô cần hứa với tôi một chuyện nếu hai đứa muốn sống với nhau thì…”. Thực lòng tôi không muốn xa anh và tôi đã đồng ý với yêu cầu đó của mẹ chồng.

Tất nhiên chồng tôi không hay biết gì cả, anh vẫn hân hoan với hạnh phúc mà mình đang hưởng thụ. Đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người, ai cũng nói trải qua bao sóng gió cuối cùng chúng tôi cũng được ở bên nhau, nhưng chắc chắn không ai biết lòng tôi đang dậy sóng.

Đêm ấy tôi mặc chiếc váy ngủ gợi cảm, hai vợ chồng lên phòng tôi cố tình mang theo một chai rượu nữa và muốn anh uống cùng tôi. Có lẽ anh cũng nghĩ có thêm chút men trong người đêm tân hôn sẽ lãng mạn hơn nên anh không từ chối, dù cả ngày hôm nay ai mời anh cũng không uống.

Ảnh minh họa: Internet

Khi đã ngà ngà say, chúng tôi lao vào nhau với tình cảm mãnh liệt nhất của mối tình 7 năm nhiều nước mắt. Dù đây không phải là lần đầu tiên hai đứa đi quá giới hạn nhưng có lẽ là lần hai đứa có được những khoái cảm tuyệt vời nhất. Nhìn anh nằm vật ra giường nhưng tay vẫn không rời khỏi người tôi, tôi biết anh hạnh phúc vô cùng.

Nhưng tiếc rằng tôi không được nằm bên cạnh tận hưởng những giây phút ngọt ngào với anh lâu như mình mong muốn mà đành dậy giả vờ muốn vợ chồng có thêm hiệp 2, rồi lấy miếng vải băng đen bịt mắt anh lại. Tôi muốn hai vợ chồng chơi trò này, không ngờ anh đồng ý ngay, và rồi tôi đứng dậy tắt điện, gạt nước mắt ra mở cửa cho người đàn bà lạ ấy bước vào giúp anh tiếp tục “hiệp 2″. Đó là người phụ nữ mà mẹ chồng tôi đã chọn để giúp anh có một đứa con mà tôi không thể sinh được. Dự định khi cô ấy mang bầu thì tôi sẽ nói rõ mọi chuyện cho chồng biết.

Nhưng trong khi tôi đang đứng ngoài cửa phòng tân hôn khóc thút thít thì bất ngờ có tiếng đ.ập cửa mạnh từ bên trong. Tôi run cầm cập không dám mở cửa, nhưng rồi chồng hét to bắt mở, mẹ chồng tôi mới loay hoay mở ổ khóa ra. Hóa ra chồng tôi đã phát hiện ra người phụ nữ kia không phải là tôi, mặt anh đằng đằng sát khí.

“ Sao mẹ lại làm thế. Con nói luôn với mẹ là trước sau gì thì vợ con cũng sẽ sinh con, mà đời này kiếp này con cũng chỉ có con với cô ấy mà thôi”. Nói rồi anh đẩy người phụ nữ đó ra ngoài và kéo tôi vào bên trong. Những ngày sau đó, chúng tôi lại ra căn phòng trọ khi trước thuê để ở có lẽ chồng sợ mẹ mình lại nghĩ ra trò gì đó để chia rẽ bọn tôi. Nhưng thật không ngờ, 3 tháng sau ngày cưới tôi lại có bầu, đúng là chuyện ngỡ cứ như giấc mơ vậy. Lẽ nào kết quả khám lần trước là có bàn tay của mẹ chồng tôi can thiệp? Lúc này chồng mới tươi tỉnh bảo: “Anh đã nói rồi chúng mình sẽ có con mà, may mà đêm đó anh tỉnh không thì…”.

Đúng là hạnh phúc quá bất ngờ, chỉ còn biết cảm tạ ông trời vì người đã không quá tàn nhẫn với chúng tôi.