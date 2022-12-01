Trông con cho vợ đi tắm, nghe tiếng động lạ tôi ghé mắt qua khe cửa hở của phòng tắm và choáng váng trước cảnh bên trong

Tâm sự 01/12/2022 16:54

Vừa đến phòng tắm, Hùng bất ngờ khi nghe tiếng rên phát ra từ đó. Anh quỳ xuống, đưa mắt nhìn qua khe cửa hở và choáng váng trước cảnh bên trong.

Hùng và vợ kết hôn đã được 4 năm và có cậu con trai kháu khỉnh 2 tuổi. Vợ anh là người phụ nữ đảm đang, khéo thu vén cho gia đình nên được cả nhà chồng yêu quý. Nhiều khi mẹ Hùng còn nói thẳng là bà thương con dâu hơn cả con trai. Cách vợ anh đối đãi với bố mẹ chồng khiến người ngoài cũng phải khâm phục.

Một lần, mẹ Hùng phải nhập viện vì bị trượt cầu thang. Nhìn vợ anh chăm sóc mẹ chồng, ai cũng khen bà có cô con gái hiếu thảo. Đến khi biết là con dâu, thì mọi người lại càng hết lời ca ngợi.

Cuộc sống của vợ chồng Hùng khá hạnh phúc, khi hai người luôn thấu hiểu lẫn nhau. Tuy nhiên chỉ có một chuyện phát sinh kể từ sau khi vợ Hùng sinh con khiến anh nhiều lúc cũng đau đầu mà không biết phải làm sao . Đó chính là việc anh mất luôn khả năng đàn ông sau khi vợ sinh.

Trông con cho vợ đi tắm, nghe tiếng động lạ tôi ghé mắt qua khe cửa hở của phòng tắm và choáng váng trước cảnh bên trong - Ảnh 1
Cuộc sống của vợ chồng Hùng khá hạnh phúc, khi hai người luôn thấu hiểu lẫn nhau - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian đầu, anh tự dằn vặt mình ghê lắm nhưng vợ đã luôn ở bên động viên và cùng anh tìm rõ nguyên do. Sau đó vợ khuyên anh đi khám thử xem sao thì mới vỡ lẽ là do đã nhịn chuyện ấy quá nhiều từ khi vợ mang thai, sinh con nên bây giờ anh mới khó quan hệ lại. Bác sĩ nói chỉ cần hai người cố gắng tập tành một thời gian, kết hợp dùng thuốc thì mọi chuyện sẽ dần dần ổn định.

Thế nhưng tiếc rằng dù đã cố gắng cùng với sự hỗ trợ của vợ nhưng lần nào anh cũng đều gặp phải cảnh chưa đến chợ đã hết tiền. Nhìn vợ thở dài anh vừa thương vợ, vừa xấu hổ tuy nhiên vợ vẫn không hề trách cứ anh một lời nào.

Bình thường vợ Hùng có sở thích tắm muộn, tắm sau tất cả mọi người vì cô ấy thích được ngâm trong bồn. Nhưng dạo gần đây đột nhiên vợ anh thay đổi thói quen. Tắm xong cho con là cô ấy đi tắm ngay. Có hôm chủ nhật vợ tắm cho con xong thì Hùng có việc vào nhà vệ sinh. Thấy có quả dưa chuột vất ở trên kệ phòng tắm thì anh nghĩ chắc vợ để đắp mặt nạ khi tắm.

Hùng vừa vào vệ sinh một lúc thì vợ gọi cửa ra trông con cho vợ tắm. Anh giải quyết nhanh gọn nhu cầu của mình rồi vội vã ra bế con. Thế nhưng chơi một lúc thì con lại đòi đi nặng, bô không có bên ngoài anh đành để con ở cũi rồi vội đến phòng tắm định gọi vợ mở cửa lấy bô cho con.

Nhưng vừa đến phòng tắm, Hùng bất ngờ khi nghe tiếng rên phát ra từ đó. Anh quỳ xuống, đưa mắt nhìn qua khe cửa hở và choáng váng trước cảnh bên trong. Vợ Hùng đang tự “thỏa mãn” bằng thứ đồ bệnh hoạn đó. Tự dưng lúc đó anh có cảm giác ghê tởm vợ mình. Người vợ ngoan hiền của anh lại có thể làm cái chuyện này sao.

Trông con cho vợ đi tắm, nghe tiếng động lạ tôi ghé mắt qua khe cửa hở của phòng tắm và choáng váng trước cảnh bên trong - Ảnh 2
Người vợ ngoan hiền của anh lại có thể làm cái chuyện này sao - Ảnh minh họa: Internet

Đang choáng váng thì nghe tiếng con khóc, Hùng vội vã chạy vào bế con thì thằng bé đã bậy ra cũi mất rồi. Có lẽ do tiếng con khóc nên vợ anh cũng vội vàng mặc đồ chạy ra ngoài. Như mọi lần cô ấy vui vẻ dọn dẹp mà không hề trách chồng hay mắng con. Tuy nhiên càng nhìn thấy vợ tỏ vẻ ngoan hiền anh càng thấy ghê tởm.

Mấy hôm nay Hùng từ chối đụng chạm vào vợ vì cứ nghĩ đến cảnh ở phòng tắm anh lại không thể nào chịu nổi. Vợ anh thèm muốn chuyện ấy như vậy thì liệu sau này khi muốn được thỏa mãn, cô ấy có ngoại tình sau lưng anh không. Anh muốn nói chuyện rõ ràng với vợ lắm mà chưa biết mở lời thế nào, mà cứ để trong lòng thì lúc nào anh cũng thấy bức bối không yên.

Nghe theo lời giới thiệu để vợ đi làm giúp việc, tới gặp lấy chìa khóa, nhìn thấy cảnh tượng sau cánh cửa khiến tôi choáng váng

Nghe theo lời giới thiệu để vợ đi làm giúp việc, tới gặp lấy chìa khóa, nhìn thấy cảnh tượng sau cánh cửa khiến tôi choáng váng

Nghe theo lời giới thiệu của một người quen đi làm giúp việc tại một hộ gia đình. Nhà này cách phòng trọ chúng tôi chỉ khoảng 800m, lại được nghỉ chủ nhật, lương 8 triệu một tháng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 33 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 7 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau