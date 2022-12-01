Trông con cho vợ đi tắm, nghe tiếng động lạ tôi ghé mắt qua khe cửa hở của phòng tắm và choáng váng trước cảnh bên trong

Một lần, mẹ Hùng phải nhập viện vì bị trượt cầu thang. Nhìn vợ anh chăm sóc mẹ chồng, ai cũng khen bà có cô con gái hiếu thảo. Đến khi biết là con dâu, thì mọi người lại càng hết lời ca ngợi.

Hùng và vợ kết hôn đã được 4 năm và có cậu con trai kháu khỉnh 2 tuổi. Vợ anh là người phụ nữ đảm đang, khéo thu vén cho gia đình nên được cả nhà chồng yêu quý. Nhiều khi mẹ Hùng còn nói thẳng là bà thương con dâu hơn cả con trai. Cách vợ anh đối đãi với bố mẹ chồng khiến người ngoài cũng phải khâm phục.

Thời gian đầu, anh tự dằn vặt mình ghê lắm nhưng vợ đã luôn ở bên động viên và cùng anh tìm rõ nguyên do. Sau đó vợ khuyên anh đi khám thử xem sao thì mới vỡ lẽ là do đã nhịn chuyện ấy quá nhiều từ khi vợ mang thai, sinh con nên bây giờ anh mới khó quan hệ lại. Bác sĩ nói chỉ cần hai người cố gắng tập tành một thời gian, kết hợp dùng thuốc thì mọi chuyện sẽ dần dần ổn định.

Cuộc sống của vợ chồng Hùng khá hạnh phúc, khi hai người luôn thấu hiểu lẫn nhau. Tuy nhiên chỉ có một chuyện phát sinh kể từ sau khi vợ Hùng sinh con khiến anh nhiều lúc cũng đau đầu mà không biết phải làm sao . Đó chính là việc anh mất luôn khả năng đàn ông sau khi vợ sinh.

Thế nhưng tiếc rằng dù đã cố gắng cùng với sự hỗ trợ của vợ nhưng lần nào anh cũng đều gặp phải cảnh chưa đến chợ đã hết tiền. Nhìn vợ thở dài anh vừa thương vợ, vừa xấu hổ tuy nhiên vợ vẫn không hề trách cứ anh một lời nào.

Bình thường vợ Hùng có sở thích tắm muộn, tắm sau tất cả mọi người vì cô ấy thích được ngâm trong bồn. Nhưng dạo gần đây đột nhiên vợ anh thay đổi thói quen. Tắm xong cho con là cô ấy đi tắm ngay. Có hôm chủ nhật vợ tắm cho con xong thì Hùng có việc vào nhà vệ sinh. Thấy có quả dưa chuột vất ở trên kệ phòng tắm thì anh nghĩ chắc vợ để đắp mặt nạ khi tắm.

Hùng vừa vào vệ sinh một lúc thì vợ gọi cửa ra trông con cho vợ tắm. Anh giải quyết nhanh gọn nhu cầu của mình rồi vội vã ra bế con. Thế nhưng chơi một lúc thì con lại đòi đi nặng, bô không có bên ngoài anh đành để con ở cũi rồi vội đến phòng tắm định gọi vợ mở cửa lấy bô cho con.

Nhưng vừa đến phòng tắm, Hùng bất ngờ khi nghe tiếng rên phát ra từ đó. Anh quỳ xuống, đưa mắt nhìn qua khe cửa hở và choáng váng trước cảnh bên trong. Vợ Hùng đang tự “thỏa mãn” bằng thứ đồ bệnh hoạn đó. Tự dưng lúc đó anh có cảm giác ghê tởm vợ mình. Người vợ ngoan hiền của anh lại có thể làm cái chuyện này sao.

Người vợ ngoan hiền của anh lại có thể làm cái chuyện này sao - Ảnh minh họa: Internet

Đang choáng váng thì nghe tiếng con khóc, Hùng vội vã chạy vào bế con thì thằng bé đã bậy ra cũi mất rồi. Có lẽ do tiếng con khóc nên vợ anh cũng vội vàng mặc đồ chạy ra ngoài. Như mọi lần cô ấy vui vẻ dọn dẹp mà không hề trách chồng hay mắng con. Tuy nhiên càng nhìn thấy vợ tỏ vẻ ngoan hiền anh càng thấy ghê tởm.

Mấy hôm nay Hùng từ chối đụng chạm vào vợ vì cứ nghĩ đến cảnh ở phòng tắm anh lại không thể nào chịu nổi. Vợ anh thèm muốn chuyện ấy như vậy thì liệu sau này khi muốn được thỏa mãn, cô ấy có ngoại tình sau lưng anh không. Anh muốn nói chuyện rõ ràng với vợ lắm mà chưa biết mở lời thế nào, mà cứ để trong lòng thì lúc nào anh cũng thấy bức bối không yên.