Lên kế hoạch 'bẫy' cô tiểu thư nhà giàu có bầu, mừng thầm vì tưởng được mẻ lớn, ai dè điều này làm tôi vỡ mộng

Ròng rã vài tháng trời theo đuổi, biết bao lần đón đưa, thể hiện tình yêu… cuối cùng tôi cũng có được cái gật đầu của cô ấy. Bố mẹ vợ tương lai cũng quý tôi lắm. Dù sao trông tôi cũng điển trai, lại nhanh nhẹn nên họ quý là đương nhiên thôi.

Gặp con gái sếp - tôi lên kế hoạch tán cô tiểu thư này để nuôi giấc mộng làm rể nhà giàu - Ảnh minh họa: Internet

Để tránh đêm dài lắm mộng, tôi lên kế hoạch để bạn gái có bầu, đám cưới nhanh chóng được chuẩn bị. Nhà cô ấy chỉ có hai đứa con gái, cô ấy là em út nên chắc chắn sẽ càng được yêu thương, chiều chuộng. Cưới xong, thế nào mà tôi chẳng được mua nhà cửa cho, rồi vợ lại có của hồi môn nưã. Cuộc đời tôi rồi sẽ sang trang mới.

May mắn thay, chỉ hơn 1 tháng sau thì cô ấy báo có bầu. Tôi mừng như bắt được vàng. Tôi nhanh chóng bảo bố mẹ từ quê lên thành phố đi gặp và xin cưới. Nhà gái cũng đồng ý ngay, còn bảo cưới gấp để cho chúng tôi về một nhà, tiện cho việc chăm sóc vợ bầu bí.

Nhiều bạn bè của tôi sốc khi biết vợ tôi lại có nhan sắc xấu đến như vậy. Nhưng tôi không mấy bận tâm. Quan trọng là bây giờ tôi sắp được bước vào một gia đình giàu có, được làm rể một nhà danh giá. Cuộc sống không chỉ của tôi mà gia đình tôi rồi sẽ đổi thay. Trong phút chốc, tôi thấy mấy cái gọi là tình yêu thật phù phiếm.

Đớn đau thay, mọi âm mưu, toan tính của tôi đều thất bại khi mà gia đình nhà bạn gái vướng vào vòng lao lí - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng cay nghiệt thay, người tính không bằng trời tính. Sau ngày dạm ngõ được vài hôm, thậm chí vợ sắp cưới còn dọn sang nhà tôi ở tạm luôn rồi thì một tin như sét đánh ngang tai xảy đến. Bố vợ tôi – cũng chính là người sếp ở công ty bị công an bắt vì tham ô… Nghe đâu có đơn tố cáo, toàn bộ tài sản bị niêm phong và phải đối diện với bản án nặng nề… Tôi choáng váng, say sẩm mặt mày. Mẹ vợ tương lai còn sang tìm gặp nhà tôi mong giúp đỡ vì giờ “hai nhà như 1”. Đám cưới vẫn phải nhanh chóng diễn ra chứ cái thai ngày một to nhưng giờ toàn bộ tiền cưới xin, chuẩn bị đều do gia đình tôi phải lo chứ nhà gái không còn tiền bạc…

Tôi cay đắng chấp nhận sự thật này. Tôi không thể bỏ cô ấy vì cô ấy đang mang giọt máu của tôi. Tôi không hiểu nổi vì sao mình phải hứng chịu sự bất hạnh đến nhường này?