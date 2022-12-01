“Khác với vẻ ngoài thư sinh của Minh, ngay lần đầu tôi có cảm giác anh đang biến thành con mãnh thú, còn tôi là con mồi đáng thương. Anh không thể kìm hãm sự ham muốn của mình, mặc cho tôi đau đớn, anh cứ lao vào giày vò thân thể tôi. Tôi kêu đau, anh càng điên cuồng hơn. Thỏa mãn xong, anh ôm ấp vuốt ve và thủ thỉ: "Anh xin lỗi. Vì muốn mang lại cảm giác mới lạ cho cả hai anh mới vậy, em đừng sợ. Các cặp họ vẫn “yêu nhau” kiểu đó, dần dần em sẽ thích”. Sau đó, Minh ngủ ngon như chưa từng có chuyện xảy ra. Còn người tôi đau ê ẩm, gần như không nhấc lên được”, chị Lê nhớ lại ngày đầu tiên của mình.

Xác định lấy Minh làm chồng, Lê (ở Hoàng Mai, Hà Nội) đã quyết định trao cho Minh thứ quý giá nhất của đời người con gái năm 20 tuổi. Ngay trong lần đầu tiên, Minh đã rất vồn vã, bạo lực làm Lê đến giờ vẫn không thôi ám ảnh.

Nhắc đến chuyện lần đầu tiên của mình, chị Thiện không giấu được thái độ sợ hãi. Chị kể, đêm tân hôn, vợ chồng chị dù có màn dạo đầu khá hoàn hảo nhưng chồng chị lại không thể nào "vượt rào" đi đến đích. Anh loay hoay vã mồ hôi mới “xâm nhập” được thì chị Thiện la hét vì đau đớn khiến chồng cuống quýt rút lui. Chị bị chảy máu quá nhiều, vợ chồng đêm đó phải đưa nhau đi bệnh viện.

Sự sợ hãi sau lần đầu quá bạo lực ấy, cưới nhau về, Lê càng ngại “yêu”. Minh luôn “hừng hực”, còn Lê chẳng ham hố. Nếu không đồng ý, Minh căn vặn nên Lê cố gắng chiều. Mỗi lần như thế, cảm giác thích thú và lên đỉnh đâu chả thấy, ngược lại Lê chỉ thấy đau đớn và sợ hãi chuyện chăn gối hơn. Minh không biết rằng, những ám ảnh về lần “rực lửa” của anh lại là nỗi kinh hoàng trong tâm trí Lê.

Phải vào viện đêm tân hôn đã đành, sau ngày đó, chuyện chăn gối của vợ chồng chị cũng không được thuận. Mỗi lần chồng có ý định gần gũi, chị lại thấy sợ và ám ảnh bởi lần đầu tiên của mình. Yêu chồng, muốn làm chồng hạnh phúc chị Thiện cũng cố. Vậy nhưng, chồng cứ chuẩn bị "tấn công" là cơ thể chị phản ứng chống lại bằng cách co rúm sợ hãi, rồi khóc lóc xin chồng tha.

Lo vợ bị bệnh, chồng chị Thiện đưa vợ đi khám phụ khoa. Bác sỹ phụ khoa khám cho biết, cơ thể chị hoàn toàn bình thường. Điều anh không thể ngờ, nguyên nhân khiến cơ thể chị vô thức cảnh giác với tình dục và dựng “hàng rào” bảo vệ mỗi khi vợ chồng gần gũi xuất phát từ “tai nạn” đêm tân hôn. Bác sỹ khuyên chị muốn khỏi bệnh “sợ yêu” cần dùng các biện pháp tư vấn tâm lý để tự thoát khỏi ám ảnh kinh hoàng của quá khứ. Sau khi trị liệu, đời sống chăn gối của vợ chồng chị Thiện cũng bước đầu thuận lợi hơn.

Để vợ chồng có “tiếng nói” chung

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa chia sẻ, yếu tố tâm lý quyết định rất lớn đến chuyện yêu. Ông đã từng gặp không ít ca tư vấn, cuộc sống chăn gối không thể mãn nguyện bởi ám ảnh sau lần đầu tiên làm “chuyện ấy”. Một số phụ nữ chia sẻ, khi gần gũi chồng bị đau đớn khiến họ luôn trong tình trạng sợ hãi, xa lánh chồng. Hôn nhân thậm chí đi đến bờ vực của sự tan vỡ vì rắc rối chuyện chăn gối.

Nên chia sẻ với chồng nếu chị em gặp chuyện trục trặc trong tình dục - Ảnh minh họa: Internet

Lần đầu quan hệ do chưa có những kỹ năng cần thiết nên chắc chắn sẽ không suôn sẻ như bạn hy vọng. Việc đau trong khi quan hệ tình dục là điều không thể tránh khỏi, nhất là trong lần đầu tiên “yêu”.

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng đau khi được chồng “yêu” có nhiều. Có thể do thiếu sự bôi trơn âm đạo hoặc lạc nội mạc tử cung. Trong một số trường hợp, “bạo hành” trong quan hệ tình dục, ông chồng có kỹ năng "giường chiếu" quá kém, cũng dẫn đến những chấn thương cho phụ nữ. Điều này không chỉ khiến cho phụ nữ đau thể xác, mà cả về tinh thần. Họ càng sợ hãi hơn nếu hành động này lặp đi lặp lại, gây ra hội chứng ác cảm tình dục. Từ đó, họ trở nên thờ ơ, sợ hãi với cuộc sống tình dục. Thậm chí, có người chỉ nghĩ tới việc chồng “yêu” đã đau đớn.

Cuộc “yêu” lần đầu tiên rất quan trọng. Bởi vậy, cả hai cần chuẩn bị một tâm lý thật sự tốt trước khi “lâm trận”. Tâm lý cần sự thoải mái tuyệt đối và cả hai cần sự đồng tình trong việc quan hệ. Quan hệ tình dục là sự trao đổi cả thể xác lẫn tinh thần cho nhau. Khi một bên khiên cưỡng thì phía đối tác cũng không thoải mái được. Việc gượng ép hay chỉ đơn thuần là nhắm mắt chiều ý người yêu luôn mang lại một tâm lý nặng nề ảnh hưởng không nhỏ.

Tình dục là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống hôn nhân. Sự hòa hợp trong chuyện chăn gối sẽ giúp cuộc sống vợ chồng thêm hạnh phúc, thăng hoa. Bởi vậy, các nhà tâm lý khuyên rằng, khi có sự đau đớn trong quan hệ tình dục, chị em cần chia sẻ với bạn đời để hiểu nhau hơn. Đừng nên im lặng và chịu đựng nhưng cũng đừng phản kháng thái quá. Việc im lặng, chịu đựng dễ khiến cuộc hôn nhân rơi vào bi kịch.

Bên cạnh đó, các cặp vợ chồng cũng cần trang bị cho mình những kiến thức nhất định về tình dục để cư xử với bạn đời nhẹ nhàng. Từ đó, để đối phương cảm thấy an toàn, được bảo vệ thì mới có thể thả lỏng tinh thần, thả lỏng cơ thể để đón nhận yêu thương. Một khi nỗi ám ảnh, ảnh hưởng đến “cuộc yêu” không thoát ra được nên đến bác sỹ để được tư vấn, trị liệu về tâm lý.