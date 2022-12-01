Tôi bắt đầu chiều chuộng, chăm sóc bạn trai hơn, tôi nói chuyện ngọt ngào, dễ nghe. Anh bảo gì tôi cũng dạ, vâng. Đã thế, tôi còn không bao giờ tra khảo, lục điện thoại hay nghi ngờ điều gì…

3 tháng trước, tôi tưởng như không còn có thể sống tiếp tục được nữa khi phát hiện ra người bạn trai yêu 4 năm đang cặp kè với một cô gái khác. Ban đầu mọi người nói, tôi không tin. Tôi lúc nào cũng tự hào, tin vào người đàn ông của mình. Thời buổi này, có một mối tình dài lâu đến vậy không nhiều nên đi đâu tôi cũng khoe chuyện chúng tôi yêu thương nhau. Bởi thế, khi cùng đứa bạn thân đi rình, bắt quả tang bạn trai mình hôn gái lạ, tôi đã ngất đi vì quá sốc. Sau hôm đó, tôi ốm một tuần liền. Anh ta vẫn kiếm cớ qua thăm nom, tỏ vẻ chăm sóc cho tôi. Bạn tôi khuyên nên bỏ quách anh ta đi, loại đàn ông như thế không đáng để yêu thương… Nhưng sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định không phanh phui sự việc, giấu nhẹm đi, vờ như mình không biết và cố gắng thể hiện tình yêu của mình càng nhiều càng tốt.

Thời buổi này, có một mối tình dài lâu đến vậy không nhiều nên đi đâu tôi cũng khoe chuyện chúng tôi yêu thương nhau - Ảnh minh họa: Internet Tôi bắt đầu chiều chuộng, chăm sóc bạn trai hơn, tôi nói chuyện ngọt ngào, dễ nghe. Anh bảo gì tôi cũng dạ, vâng. Đã thế, tôi còn không bao giờ tra khảo, lục điện thoại hay nghi ngờ điều gì… Tôi luôn nói: “Yêu nhau thì phải tin tưởng nhau. Em tin chắc anh không bao giờ phản bội em nên em không phải kiểm tra làm gì cả. Anh cứ thoải mái làm việc của mình. Lúc nào anh rảnh thì ghé qua chỗ em nhé”… Chỉ đợi có thế, bạn trai tôi như trúng số độc đắc. Anh ta hào hứng ra mặt vì nghĩ qua mặt được tôi. Anh ta đắc thắng, nghĩ mình giỏi giang, cùng một lúc bắt cá hai tay mà bạn gái không biết. Vậy là ngày ngày, anh ta lượn lờ với chị sếp kia, hôm nào rảnh thì anh ta ghé qua chỗ tôi, đưa tôi đi chơi. Anh ta khen tôi ngày càng ngoan và càng biết điều. Tôi mỉm cười hiền lành. Tôi hiểu cái câu khen ngợi đó có ẩn ý gì… Nhưng anh ta thì mãi mãi không hiểu được, lòng dạ đàn bà khi đã chịu tổn thương trở nên ghê gớm đến nhường nào.

Biết bạn trai phản bội, tôi càng cố yêu thương anh ta nhiều hơn để thực hiện một âm mưu - Ảnh minh họa: Internet Tôi bắt đầu chiến thuật của mình. Tôi đề nghị anh ta mua cho mình những thứ có giá trị, hoặc thi thoảng vay chút tiền. Anh ta dĩ nhiên không tiếc, hơn nữa, cũng cố chiều để tôi không nghi ngờ. Vả lại, tôi biết chắc, anh ta cho tôi thì lại “đào mỏ” từ người phụ nữ lắm tiền kia. Ở giữa, anh ta chẳng mất gì cả, cùng một lúc được hai cô yêu. Tôi biết, cuộc tình với chị ta chỉ là đổi gió, chỉ là lợi dụng chứ anh ta xác định cưới tôi. Bởi vì chị ta hơn anh nhiều tuổi, cả hai người họ đều không thể nào vượt qua rào cản xã hội để đến với nhau. Quan trọng hơn cả là họ không hề yêu nhau đến mức đó. Tôi nắm được việc anh ta lợi dụng chị ta để có tiền, thế nên tôi tìm mọi cách để moi tiền từ anh ta. Sau khoảng 3 tháng, tôi có đủ những thứ mình muốn và cuộc chơi với tôi đến đây là kết thúc. Tôi không muốn dính líu đến người đàn ông tồi tệ đó nữa. Tôi chính thức tuyên bố chia tay trong sự chưng hửng của anh ta. Chưa kể, tôi còn tặng thêm cho anh ta rất nhiều những bức ảnh chụp anh ta vào nhà nghỉ với sếp nữ của mình… Tới lúc này, anh ta chỉ có nước im lặng, chấp nhận mà không dám một lời trách cứ tôi.

Lên kế hoạch 'bẫy' cô tiểu thư nhà giàu có bầu, mừng thầm vì tưởng được mẻ lớn, ai dè điều này làm tôi vỡ mộng Để tránh đêm dài lắm mộng, tôi lên kế hoạch để bạn gái có bầu, đám cưới nhanh chóng được chuẩn bị. Nhà cô ấy chỉ có hai đứa con gái, cô ấy là em út nên chắc chắn sẽ càng được yêu thương, chiều chuộng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-ban-trai-cap-voi-sep-nu-toi-quyet-lap-mot-ke-hoach-de-tra-thu-su-phan-boi-nay-530466.html